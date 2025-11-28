Локомотив София и Арда не се победиха на тежкия терен в "Надежда"

Локомотив София и Арда завършиха наравно 0:0 в първи мач от 17 кръг от efbet Лига. Двата отбора не създадоха кой знае колко голови положения на тежкия терен и не успяха да си отбележат попадения. Тимовете са съседи в класирането с по 20 точки.

Двубоят започна равностойно, като в първите 10-15 минути липсваха сериозни опасности пред двете врати. Локомотив София поиска наказателен удар за игра с ръка на Джелал Хюсеинов, но след преценка на Великов и ВАР ситуацията не бе счетена за нарушение.

Малко по-късно стражът на домакините Мартин Величков пресече опасно извеждащо подаване на Серкан Юсеин към Андре Шиняшики, предотвратявайки потенциална голова ситуация.

Най-чистото положение в срещата дойде малко преди почивката и беше за гостите от Арда. След центриране от левия фланг Андре Шиняшики намери Патрик Луан в малкото наказателно поле, но Величков реагира навреме и спря удара на нападателя от близка дистанция.

В началото на второто полувреме Бирсент Карагарен отправи силен удар от пряк свободен удар, който премина над вратата на Локомотив. Непосредствено преди изпълнението главният съдия Великов получи схващане и се наложи кратка медицинска намеса.

Около четвърт час преди края Арда създаде ново опасно положение. Андре Шиняшики стреля в близкия ъгъл след комбинация със Светослав Ковачев, но Величков отново демонстрира добър рефлекс и спаси.

Локомотив София отвърна с удар от пряк свободен удар на Спас Делев, който премина над напречната греда.

Двубоят завърши без попадения – резултат, който отразява равностойната игра и сигурните намеси на двамата вратари.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - АРДА 0:0

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 99. Мартин Величков, 4. Садио Дембеле, 91. Райън Бидунга, 3. Меси Биатумусока, 2. Джунейт Али, 22. Реян Даскалов, 31. Красимир Станоев (К) (60' - 13. Диего Рапосо), 5. Ерол Дост (88' - 8. Луан Аугусто), 14. Ангел Лясков, 7. Спас Делев, 77. Кауе Карузо (60' - 10. Георги Минчев)

Старши треньор: Станислав Генчев

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К), 2. Густаво Каскардо, 18. Джелал Хюсеинов, 23. Емил Виячки, 21. Вячеслав Велев, 80. Лъчезар Котев, 20. Серкан Юсеин (88' - 33. Иван Тилев), 99. Бирсент Карагарен (60' - 10. Светослав Ковачев), 71. Ивелин Попов (67' - 39. Антонио Вутов), 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан (88' - 93. Феликс Ебоа Ебоа)

Старши треньор: Александър Тунчев