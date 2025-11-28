Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив София и Арда не се победиха на тежкия терен в "Надежда"

Локомотив София и Арда не се победиха на тежкия терен в "Надежда"

28 Ноември, 2025 17:12 368 0

  • локомотив софия -
  • арда -
  • мач-
  • efbet лига-
  • първа лига-
  • бг футбол

Мачът завърши без попадения

Локомотив София и Арда не се победиха на тежкия терен в "Надежда" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София и Арда завършиха наравно 0:0 в първи мач от 17 кръг от efbet Лига. Двата отбора не създадоха кой знае колко голови положения на тежкия терен и не успяха да си отбележат попадения. Тимовете са съседи в класирането с по 20 точки.

Двубоят започна равностойно, като в първите 10-15 минути липсваха сериозни опасности пред двете врати. Локомотив София поиска наказателен удар за игра с ръка на Джелал Хюсеинов, но след преценка на Великов и ВАР ситуацията не бе счетена за нарушение.

Малко по-късно стражът на домакините Мартин Величков пресече опасно извеждащо подаване на Серкан Юсеин към Андре Шиняшики, предотвратявайки потенциална голова ситуация.

Най-чистото положение в срещата дойде малко преди почивката и беше за гостите от Арда. След центриране от левия фланг Андре Шиняшики намери Патрик Луан в малкото наказателно поле, но Величков реагира навреме и спря удара на нападателя от близка дистанция.

В началото на второто полувреме Бирсент Карагарен отправи силен удар от пряк свободен удар, който премина над вратата на Локомотив. Непосредствено преди изпълнението главният съдия Великов получи схващане и се наложи кратка медицинска намеса.

Около четвърт час преди края Арда създаде ново опасно положение. Андре Шиняшики стреля в близкия ъгъл след комбинация със Светослав Ковачев, но Величков отново демонстрира добър рефлекс и спаси.

Локомотив София отвърна с удар от пряк свободен удар на Спас Делев, който премина над напречната греда.

Двубоят завърши без попадения – резултат, който отразява равностойната игра и сигурните намеси на двамата вратари.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - АРДА 0:0

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 99. Мартин Величков, 4. Садио Дембеле, 91. Райън Бидунга, 3. Меси Биатумусока, 2. Джунейт Али, 22. Реян Даскалов, 31. Красимир Станоев (К) (60' - 13. Диего Рапосо), 5. Ерол Дост (88' - 8. Луан Аугусто), 14. Ангел Лясков, 7. Спас Делев, 77. Кауе Карузо (60' - 10. Георги Минчев)

Старши треньор: Станислав Генчев

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К), 2. Густаво Каскардо, 18. Джелал Хюсеинов, 23. Емил Виячки, 21. Вячеслав Велев, 80. Лъчезар Котев, 20. Серкан Юсеин (88' - 33. Иван Тилев), 99. Бирсент Карагарен (60' - 10. Светослав Ковачев), 71. Ивелин Попов (67' - 39. Антонио Вутов), 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан (88' - 93. Феликс Ебоа Ебоа)

Старши треньор: Александър Тунчев


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ