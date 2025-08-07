Новини
Спорт »
Световен футбол »
10 вратари ще спорят за наградата "Лев Яшин"

10 вратари ще спорят за наградата "Лев Яшин"

7 Август, 2025 17:15 375 0

  • джанлуиджи донарума-
  • футбол-
  • награди-
  • лев яшин-
  • вратар на годината

Емилиано Мартинес, който спечели приза в предишните две години, отново е сред номинираните, но сега фаворит за наградата е Джанлуиджи Донарума

10 вратари ще спорят за наградата "Лев Яшин" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10 вратари ще спорят за наградата "Лев Яшин", която се връчва на най-добрия страж през годината. Емилиано Мартинес, който спечели приза в предишните две години, отново е сред номинираните, но сега фаворит за наградата е Джанлуиджи Донарума.

Ето всички номинирани:

Алисон Бекер (Ливърпул и Бразилия)

Ясин Буну (Ал Хилал и Мароко)

Лука Шевалие (Лил и Франция)

Тибо Куртоа (Реал Мадрид и Белгия)

Джанлуиджи Донарума (ПСЖ и Италия)

Емилиано Мартинес (Астън Вила и Аржентина)

Ян Облак (Атлетико Мадрид и Словения)

Давид Рая (Арсенал и Испания)

Матц Селс (Нотингам Форест и Белгия)

Ян Зомер (Интер)

При жените пет вратарки ще спорят за приза.

Ан Катрин Бергер (ФК Готъм и Германия)

Ката Кой(Барселона и Испания)

Хана Хемптън (Челси и Англия)

Чиамака Надози (Брайтън и Нигерия)

Дафне ван Домселаар (Арсенал и Нидерландия)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ