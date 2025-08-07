10 вратари ще спорят за наградата "Лев Яшин", която се връчва на най-добрия страж през годината. Емилиано Мартинес, който спечели приза в предишните две години, отново е сред номинираните, но сега фаворит за наградата е Джанлуиджи Донарума.
Ето всички номинирани:
Алисон Бекер (Ливърпул и Бразилия)
Ясин Буну (Ал Хилал и Мароко)
Лука Шевалие (Лил и Франция)
Тибо Куртоа (Реал Мадрид и Белгия)
Джанлуиджи Донарума (ПСЖ и Италия)
Емилиано Мартинес (Астън Вила и Аржентина)
Ян Облак (Атлетико Мадрид и Словения)
Давид Рая (Арсенал и Испания)
Матц Селс (Нотингам Форест и Белгия)
Ян Зомер (Интер)
При жените пет вратарки ще спорят за приза.
Ан Катрин Бергер (ФК Готъм и Германия)
Ката Кой(Барселона и Испания)
Хана Хемптън (Челси и Англия)
Чиамака Надози (Брайтън и Нигерия)
Дафне ван Домселаар (Арсенал и Нидерландия)
