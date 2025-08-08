Бен Шелтън покори Торонто с исторически успех

Младият американски талант Бен Шелтън завоюва първата си титла от сериите „Мастърс 1000“ в Торонто, след като надделя над руснака Карен Хачанов в изключително оспорван финал – 6:7(5), 6:4, 7:6(3).

С този триумф 22-годишният Шелтън не само вписа името си в историята на турнира, но и сложи край на дългогодишната американска суша в канадската надпревара – последният представител на САЩ, който е вдигал трофея, бе легендарният Анди Родик през далечната 2003 година.

Младият ас, който бе четвърти поставен в основната схема, демонстрира изключителна воля и хладнокръвие в решаващите моменти. След загубения първи сет, Шелтън показа характер и обърна развоя на мача, като в третия сет отново се наложи да премине през тайбрек, за да се поздрави с победата.

Това е трета титла в професионалната кариера на Шелтън, след успехите му в Токио през 2023 г. и в Хюстън по-рано тази година. Със спечелването на трофея в Торонто, той се превърна и в най-младия американец, който печели турнир от ранга „Мастърс 1000“ след Родик, който триумфира в Маями през 2004 г. на 21-годишна възраст.

„Трудно е да опиша с думи какво изпитвам в момента. Това беше изключително предизвикателна седмица, но успях да покажа най-доброто от себе си, когато залогът беше най-голям. Гордея се с постоянството и борбеността си“, сподели развълнуваният Шелтън след финалния двубой.

Благодарение на този впечатляващ успех, американецът ще се изкачи до рекордното за него шесто място в световната ранглиста.