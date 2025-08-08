Новини
Отлична Лидия Енчева се класира за полуфиналите в Брашов

8 Август, 2025 20:26 453 0

Българката не даде шансове на представителката на домакините Бриана Сабо

Отлична Лидия Енчева се класира за полуфиналите в Брашов - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 българка победи седмата в схемата представителка на домакините Бриана Сабо (Румъния) с 6:3, 6:2 за около два часа на корта.

Националката направи три пробива в първия сет, в който поведе с 4:2, а във втората част беше още по-убедителна и загуби само два гейма.

За място на финала Енчева ще играе утре срещу петата поставена Бианка Барбукеску (Румъния).


Българката спечели първа титлата в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния) в края на юни, а през юли игра финал на турнир в Куршумлийска Баня (Сърбия), достигайки до рекордно класиране в кариерата си в световната ранглиста на WTA.


