УЕФА наложи санкции на Барселона и звездите ѝ Ламин Ямал и Роберт Левандовски

8 Август, 2025 21:45 360 0

Глобите със сигурност ще бъдат горчив урок за клуба

УЕФА наложи санкции на Барселона и звездите ѝ Ламин Ямал и Роберт Левандовски - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона отново попадна под светлината на прожекторите, но този път не заради спортните си успехи, а заради дисциплинарни провинения. Европейската футболна асоциация (УЕФА) официално обяви, че е наложила глоби на двама от най-ярките играчи на каталунския гранд – Ламин Ямал и Роберт Левандовски.

Двамата футболисти ще трябва да заплатят по 5000 евро, след като не са се явили незабавно за задължителен антидопингов тест след последния мач на отбора в европейските клубни турнири през изминалия сезон, информира испанското издание "Марка".

Нарушението е в разрез с член 21.8 от антидопинговия протокол на УЕФА, който изисква незабавно присъствие на теста след края на срещата. Но това не е всичко – дисциплинарната комисия на УЕФА удари и по треньорския щаб на "блаугранас". Наставникът на тима Ханзи Флик ще бъде лишен от правото да води отбора в един официален мач и ще трябва да плати глоба от 20 000 евро за неспазване на правилата за феърплей и добро поведение. Същата санкция е наложена и на неговия асистент Маркус Зорг, който също ще пропусне един двубой и ще се раздели с 20 000 евро.

Каталунският клуб ще трябва да се бръкне още по-дълбоко в джоба си, тъй като УЕФА наложи допълнителна глоба от близо 8000 евро заради инциденти с феновете – хвърляне на предмети и използване на пиротехника по време на срещата.


