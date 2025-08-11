Новини
Салах поиска обяснение от УЕФА за кончината на „палестинския Пеле“

Звездата на Ливърпул реагира след смъртта на голмайстор №1 в палестинския футбол

Салах поиска обяснение от УЕФА за кончината на „палестинския Пеле“ - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мохамед Салах призова УЕФА да даде повече подробности около смъртта на палестинския нападател Сюлейман Ал-Обейд, известен като „палестинския Пеле“.

Ал-Обейд беше дългогодишен футболист на националния отбор на Палестина и три поредни години (2015–2018) завършваше като голмайстор №1 в първенството. Роден в Газа, той бе определян от Палестинската футболна асоциация (ПФА) като „една от най-ярките звезди на палестинския футбол“.

По данни на ПФА, на 6 август 41-годишният футболист е загинал при израелски удар, насочен срещу цивилни, чакащи хуманитарна помощ в южната част на Ивицата Газа. Оставя след себе си съпруга и пет деца.

Два дни по-късно УЕФА публикува кратко изявление: „Сбогом на Сюлейман Ал-Обейд, ‘палестинския Пеле’. Талант, който даде надежда на безброй деца, дори в най-мрачни времена.“

Салах цитира публикацията в X (бивш Twitter) с въпроса: „Можете ли да ни кажете как е починал, къде и защо?“

Египетският национал досега е бил предпазлив в публичните си коментари относно конфликта в Израел и Газа, като през октомври 2023 г. призова в социалните мрежи за прекратяване на насилието. Тогава той заяви: „Твърде много насилие, болка и жестокост. Ескалацията през последните седмици е непоносима за гледане. Всички животи са свещени и трябва да бъдат защитени. Масовите убийства трябва да спрат, семействата се разкъсват.“

Салах също така настоя хуманитарната помощ да бъде доставена „незабавно“ в Газа и е дарявал средства на Египетския червен полумесец в подкрепа на хуманитарните усилия в региона.


