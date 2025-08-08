Новини
Спорт »
Бг футбол »
Добруджа с обрат срещу ЦСКА 1948 и втори триумф във Варна

Добруджа с обрат срещу ЦСКА 1948 и втори триумф във Варна

8 Август, 2025 21:03 579 0

  • варна-
  • добруджа добрич-
  • отбор -
  • успех -
  • първа лига -
  • обрат -
  • цска 1948

Ивайло Михайлов реализира победния гол

Добруджа с обрат срещу ЦСКА 1948 и втори триумф във Варна - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стадион "Спартак" във Варна донесе нова порция емоции за феновете на Добруджа Добрич , които видяха своя отбор да се поздрави с втори домакински успех в Първа лига след впечатляващ обрат срещу ЦСКА 1948. Добричлии надделяха с 2:1, въпреки че до 75-ата минута изоставаха в резултата.

Срещата започна с натиск от страна на "червените", които още в 5-ата минута успяха да прати топката във вратата на домакините чрез Мамаду Диало, но попадението бе отменено поради засада. Гостите продължиха да диктуват темпото и логично поведоха в 25-ата минута, когато защитникът Емил Ценов реализира след асистенция на Георги Русев.

Постепенно Добруджа намери ритъма си и започна да поглежда по-смело към вратата на Димитър Шейтанов. В 37-ата минута Милчо Ангелов отправи опасен удар, но не успя да затрудни стража на ЦСКА 1948. Това бе и единственият точен изстрел за домакините през първата част.

След почивката символичните домакини заиграха далеч по-агресивно и започнаха да създават напрежение пред вратата на гостите. Усилията им дадоха резултат в 75-ата минута, когато Айкут Рамадан намери младия Антон Иванов, който с хладнокръвен удар възстанови равенството.

Вдъхновени от изравнителния гол, футболистите на Добруджа продължиха да атакуват и в последните секунди на редовното време резервата Ивайло Михайлов се превърна в герой, реализирайки победното попадение за крайното 2:1.

С този успех Добруджа вече има две победи и две загуби от началото на сезона, като се изкачи на шеста позиция във временното класиране, само на точка зад ЦСКА 1948.

За "червените" от Бистрица това бе първо поражение през кампанията, след като до момента бяха записали две победи и едно равенство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ