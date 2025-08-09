Новини
Бенямин Шешко официално акостира на "Олд Трафорд"

9 Август, 2025 16:49 464 2

Бенямин Шешко официално акостира на "Олд Трафорд" - 1
Снимка: x.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед привлече словенския нападател Бенямин Шешко от РБ Лайпциг. Сделката, оценена на внушителните 73,7 милиона паунда, бе потвърдена официално от клуба и предизвика истински фурор сред феновете на "червените дяволи".

Младият талант, който е само на 22 години, подписа дългосрочен контракт за пет сезона. Основната сума по трансфера възлиза на 66,3 милиона паунда, а останалите средства ще бъдат изплатени под формата на различни бонуси, обвързани с представянето на играча.

Шешко се превръща в третото ключово попълнение в атаката на Манчестър Юнайтед това лято, след като към отбора вече се присъединиха Матеуш Куня (62,5 милиона паунда) и Брайън Мбемо (65 милиона паунда плюс 6 милиона в бонуси). С този ход ръководството на клуба ясно демонстрира амбициите си за новия сезон и желанието да върне тима на върха на английския футбол.

За подписа на Шешко се бореше и Нюкасъл, но словенският национал предпочете да облече червената фланелка и да работи под ръководството на мениджъра Рубен Аморим.


  • 1 Абе тоя наистина

    1 0 Отговор
    Не е с всичкия си. Да ти дават луди пари от Нюкасъл, да ти подсигуряват участие в шампионската лига и ти да отидеш в един пропаднал отбор, който няма титла откакто сърчето купуваше съдии и делегати. Това е много лошо, да си плюеш на кариерата. Ще направи три, четири мача Юнайтед в началото и после пак посредственост. Следва смяна а треньора и тоя ще търка пейката.

    17:17 09.08.2025

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Принципно акостира кораб, не човек, ама Бай Ачо е над тия неща! Апропо, нова мисирка? Не съм го чел досега капацитета! Ох къде акостира Арката?

    17:35 09.08.2025

