Бенямин Шешко официално акостира на "Олд Трафорд"

Манчестър Юнайтед привлече словенския нападател Бенямин Шешко от РБ Лайпциг. Сделката, оценена на внушителните 73,7 милиона паунда, бе потвърдена официално от клуба и предизвика истински фурор сред феновете на "червените дяволи".

Младият талант, който е само на 22 години, подписа дългосрочен контракт за пет сезона. Основната сума по трансфера възлиза на 66,3 милиона паунда, а останалите средства ще бъдат изплатени под формата на различни бонуси, обвързани с представянето на играча.

Шешко се превръща в третото ключово попълнение в атаката на Манчестър Юнайтед това лято, след като към отбора вече се присъединиха Матеуш Куня (62,5 милиона паунда) и Брайън Мбемо (65 милиона паунда плюс 6 милиона в бонуси). С този ход ръководството на клуба ясно демонстрира амбициите си за новия сезон и желанието да върне тима на върха на английския футбол.

За подписа на Шешко се бореше и Нюкасъл, но словенският национал предпочете да облече червената фланелка и да работи под ръководството на мениджъра Рубен Аморим.