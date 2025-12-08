Новини
България »
Всички градове »
Важните новини във ФАКТИ на 08.12.2025 г.

Важните новини във ФАКТИ на 08.12.2025 г.

8 Декември, 2025 23:40 266 0

  • фондова борса-
  • николай младенов-
  • хазна-
  • бойко борисов-
  • иван портних-
  • министерски съвет

От фондовата борса очакват и сериозен ръст на възможностите за бизнеса у нас след влизането ни в еврозоната от 1 януари

Важните новини във ФАКТИ на 08.12.2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската фондова борса отчете рекорден оборот за 2025 г.

Рекорден оборот за тази година е отчела Българската фондова борса - близо 550 млн. евро. Така обемът на продажбите надминава досегашния си най-висок връх от 2022 г. Отчита се и сериозен ръст на индивидуалните инвеститори в страната, съобщава БНТ.

Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа

Българският дипломат Николай Младенов ще застане начело на ръководството на Газа, според публикация във "Файненшъл таймс".

Държавната хазна е загубила близо 580 млн. лв. от недекларирани горива

Държавната хазна е загубила близо 580 млн. лв. от недекларирани горива през 2024 г. Това показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията, по поръчка на Българската петролна и газова асоциация. Това означава, че 12% от горивата са без платени данъци и акцизи. За сравнение, в Сърбия този процент е 5 на сто, съобщава БНТ.

Бойко Борисов поиска да паднат визите за САЩ

Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро.

Прекратиха делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд (ВКС) делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още няколко души, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт.

Министерски съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, съобщиха от правителствената пресслужба.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол