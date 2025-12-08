Важните новини във ФАКТИ на 08.12.2025 г.

Българската фондова борса отчете рекорден оборот за 2025 г.

Рекорден оборот за тази година е отчела Българската фондова борса - близо 550 млн. евро. Така обемът на продажбите надминава досегашния си най-висок връх от 2022 г. Отчита се и сериозен ръст на индивидуалните инвеститори в страната, съобщава БНТ.

Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа

Българският дипломат Николай Младенов ще застане начело на ръководството на Газа, според публикация във "Файненшъл таймс".

Държавната хазна е загубила близо 580 млн. лв. от недекларирани горива

Държавната хазна е загубила близо 580 млн. лв. от недекларирани горива през 2024 г. Това показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията, по поръчка на Българската петролна и газова асоциация. Това означава, че 12% от горивата са без платени данъци и акцизи. За сравнение, в Сърбия този процент е 5 на сто, съобщава БНТ.

Бойко Борисов поиска да паднат визите за САЩ

Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро.

Прекратиха делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд (ВКС) делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още няколко души, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт.

Министерски съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, съобщиха от правителствената пресслужба.