Неймар ще бъде опериран

Неймар обяви, че ще се подложи на операция на лявото коляно, предаде Топспорт.

33-годишният нападател на Сантос, който игра въпреки контузия в края на сезона, отбеляза пет гола в последните си четири мача от бразилското първенство. Клубът запази мястото си в Серия А за следващия сезон.

Неймар игра само в 19 от 38-те мача на първенството, което започна през април. Той отбеляза осем гола.

"Дойдох тук, за да помогна на отбора по какъвто и да е начин. Тези седмици бяха трудни за мен. Благодаря на всички, които бяха с мен и ме подкрепяха. Ако не бяха те, нямаше да играя в тези мачове поради контузии и проблем с коляното. Трябва ми почивка, а след това ще ми предстои операция на коляното", каза Неймар.