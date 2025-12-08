Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар ще бъде опериран

Неймар ще бъде опериран

8 Декември, 2025 22:37 565 0

  • неймар-
  • сантос-
  • бразилия-
  • футбол-
  • операция

33-годишният нападател на Сантос отбеляза пет гола в последните си четири мача от бразилското първенство, а отборът му се спаси от изпадане

Неймар ще бъде опериран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неймар обяви, че ще се подложи на операция на лявото коляно, предаде Топспорт.

33-годишният нападател на Сантос, който игра въпреки контузия в края на сезона, отбеляза пет гола в последните си четири мача от бразилското първенство. Клубът запази мястото си в Серия А за следващия сезон.

Неймар игра само в 19 от 38-те мача на първенството, което започна през април. Той отбеляза осем гола.

"Дойдох тук, за да помогна на отбора по какъвто и да е начин. Тези седмици бяха трудни за мен. Благодаря на всички, които бяха с мен и ме подкрепяха. Ако не бяха те, нямаше да играя в тези мачове поради контузии и проблем с коляното. Трябва ми почивка, а след това ще ми предстои операция на коляното", каза Неймар.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ