Извадиха Салах от състава на Ливърпул, пропуска мача с Интер

8 Декември, 2025 21:07 892 4

Крилото не беше сред 19-те играчи на Мърсисайд, които пътуваха до Италия за мача

Извадиха Салах от състава на Ливърпул, пропуска мача с Интер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Мохамед Салах официално е изваден от състава на Ливърпул и ще пропусне мача им от груповата фаза на Шампионската лига срещу Интер Милано, предаде Топспорт. Мачът ще се проведе на 9 декември в Милано.

Крилото не беше сред 19-те играчи на Мърсисайд, които пътуваха до Италия за мача.

Състав на Ливърпул: Алисон, Гомес, ван Дайк, Конате, Керкез, Вирц, Собошлай, Исак, Мак Алистър, Брадли, Джоунс, Екитике, Мамардашвили, Робъртсън, Уудман, Гравенберг, Ниони, Нгумоа, Лъки.

Салах преди това критикува отношението на клуба към него, след като не беше в стартовия състав в три поредни мача: "Боли ме. Спечелих Висшата лига, аз съм най-големият голмайстор на това поколение. Защо трябва да свърши така? "

Салах е изиграл 19 мача във всички състезания този сезон, като е отбелязал 5 гола и е направил 3 асистенции.


Великобритания
  • 1 Гост

    3 5 Отговор
    Ха ха ха, може на си супер талант, ама като си вреден, гориш! Арабеската си повярва,.че е повече от един канжин! Бляяяяя..., аре аут!!!

    21:19 08.12.2025

  • 2 1616

    6 2 Отговор
    Прав си е направи ги шампиони,а сега новите скъпи попълнения нищо не играят

    21:23 08.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

