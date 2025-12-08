Новини
Никола Цолов получи трофея си за второто място в крайното класиране във Формула 3

8 Декември, 2025 20:07 537 1

  • никола цолов-
  • формула 3-
  • трофей

Церемонията се проведе вчера в Абу Даби

Никола Цолов получи трофея си за второто място в крайното класиране във Формула 3 - 1
Снимка: FIA Formula 2
БНР БНР

Българският пилот Никола Цолов получи трофея си за второто място в крайното класиране във Формула 3 през 2025 година на специална церемония, която се проведе вчера в Абу Даби. На нея бяха наградени призьорите във Формула 2 и Формула 3 за 2025 година.

"Българския лъв" завърши като подгласник на Рафаел Камара във Формула 3, записвайки три полпозишъна, две победи и общо шест подиума в рамките на десетте кръга, които се проведоха.

В края на годината Никола Цолов дебютира и във Формула 2, включвайки се в последните два кръга за сезона в Катар и Абу Даби. В тях българинът остави много добро впечатление, постигайки един подиум с третото си място в спринта на „Яс Марина“ навръх именния си ден.

"Може да се каже, че Никола Цолов направи впечатляващ дебют във Формула 2. Двете му състезания бяха много добра подготовка за следващия сезон. Той успя да изкара всички възможни обиколки в тренировките, квалификацията и състезанията, което му даде ценна информация за анализ. Важно е и това, че впечатли със скорост още в квалификациите, като дори беше по-бърз от титулярния пилот на Racing Bulls – Арвид Линдблад. Това е сериозен знак, че Никола може да се мери с високооценени кадри от програмата на Red Bull. Разбира се, пред него все още има много за учене. Той извлече максимума от опита, а постигнатият подиум е много важен сигнал към всички в падока, че догодина ще бъде претендент за челните позиции",сподели специално за БНР Николай Върбицалиев, ментор на Никола Цолов.

Догодина "Българския лъв" ще бъде титуляр във Формула 2 и отново ще се състезава за отбора на Кампос Рейсинг. Негов съотборник ще бъде мексиканецът Ноел Леон, а сезонът ще стартира между 6 и 8 март на „Албърт Парк“ в Австралия.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ялчин

    3 0 Отговор
    Респект момче!

    20:13 08.12.2025

