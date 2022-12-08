Кой има имен ден днес, 8 декември 2025 г. Честито!

Православната църква почита днес Св. свщмчк Елевтерий, който произхождал от знатно римско семейство.

Той получил християнско възпитание. Когато бил на 20 години, св. Елевтерий бил провъзгласен за епископ. Светият отец допринесъл много за укрепване на Христовата вяра със своите мъдри проповеди и всеотдайна служба на Бога и паството си. На 20 г. бил възведен в сан епископ Илирийски и скоро се показал на висотата на своето звание със светостта на живота си и с дейно разпространение и укрепване на християнството сред паството си.

Слухът за неговата успешна дейност в полза на преследваното християнство достигнал до Рим. Император Адриан го извикал и след много изтезания заповядал да обезглавят този Христов изповедник. Поразен от чудесата, станали при изтезанията на Елевтерий, до когото не се докоснали пуснаните срещу него зверове и който сред огъня останал невредим, сам префектът Коривон се обърнал към Христа и приел заедно с Елевтерий мъченическа смърт.

Пострадала и майката на Елевтерий, Антия, която дошла да целуне умрелия си син. Тя също била обезглавена. Били посечени с меч още и двамата мъчители на Елевтерий, които по време на мъченията повярвали в Христа.

Мощите на свещеномъченик Елевтерий сега се намират в Рим, в църквата "Св. мъченица Сусана".

На този ден празнуват всички с имената Свобода, Елевтер, Елевтерия, Стамат и Стамо. Стамат от гръцки означава „спирам, прекратявам“. Има същото значение като името Запрян.