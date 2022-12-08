Кой има имен ден днес, 8 декември 2025 г. Честито!

Православната църква почита днес Св. свщмчк Елевтерий, който произхождал от знатно римско семейство.
Той получил християнско възпитание. Когато бил на 20 години, св. Елевтерий бил провъзгласен за епископ. Светият отец допринесъл много за укрепване на Христовата вяра със своите мъдри проповеди и всеотдайна служба на Бога и паството си. На 20 г. бил възведен в сан епископ Илирийски и скоро се показал на висотата на своето звание със светостта на живота си и с дейно разпространение и укрепване на християнството сред паството си.
Слухът за неговата успешна дейност в полза на преследваното християнство достигнал до Рим. Император Адриан го извикал и след много изтезания заповядал да обезглавят този Христов изповедник. Поразен от чудесата, станали при изтезанията на Елевтерий, до когото не се докоснали пуснаните срещу него зверове и който сред огъня останал невредим, сам префектът Коривон се обърнал към Христа и приел заедно с Елевтерий мъченическа смърт.
Пострадала и майката на Елевтерий, Антия, която дошла да целуне умрелия си син. Тя също била обезглавена. Били посечени с меч още и двамата мъчители на Елевтерий, които по време на мъченията повярвали в Христа.
Мощите на свещеномъченик Елевтерий сега се намират в Рим, в църквата "Св. мъченица Сусана".
На този ден празнуват всички с имената Свобода, Елевтер, Елевтерия, Стамат и Стамо. Стамат от гръцки означава „спирам, прекратявам“. Има същото значение като името Запрян.
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:41 08.12.2022
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:03 08.12.2022
5 Гост
07:52 08.12.2023
6 Мъдрият
Днес се празнуват още и преподобния наш отец Патапий, и светите апостоли от 70-те Состен, Аполос, Кифа, Тихик, Епафродит и Кесар!
А вчера на 7 декември се празнуваха двама от любимите ми светци, но "факти" изобщо не пуснахте статия за тях:
На 7 декември православната църква празнува паметта на Свети Амвросий Медиолански и на Света Филотея Търновска.
Свети Амвросий Медиолански - велик светец с италиански произход и с много интересно и уникално житие!
Света Филотея Търновска - светица с български произход. Свети Патриарх Евтимий е написал житието й. В момента мощите й се намират в Румъния в манастир в град Куртя де Арджеш. Ходил съм там - прекрасно, свято място! Пожелавам ви и вие да го посетите!
09:02 08.12.2023
7 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "Мъдрият":Благодаря Мъдрецо
10:21 08.12.2023
8 ЕЛЛИН
До коментар #6 от "Мъдрият":Чедо , Светите Отци не се празнуват ! Те преди всичко се почитат (както е написано по-горе) или се отдава преклонение към тяхната памет . Грешник съм и не мога да съдя , но бих написал ,че ти липсва смирение !
14:23 08.12.2023
9 стамат се
07:51 08.12.2024
10 Гост666
До коментар #6 от "Мъдрият":Какви са тези имена нещо не приличат на български . И това е сайт за новини не за измислена религия светци . Добави нещо за тези щом не са писали за тях.
08:02 08.12.2024
11 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #6 от "Мъдрият":Религиозен маниак сте вие ,ходил да гледа мислите на някакъв човек , който наужким бил светец . И винаги добавяш нещо или критикуваш. Не всички са религиозни или вярващи фанатици или вманиачени по исусчо и светнати светци.
08:04 08.12.2024
13 Напротив,
08:18 08.12.2024
14 Сатана
До коментар #6 от "Мъдрият":Кога ще коментираш нещо друго не само религия или господ не дава да пишеш за излишни неща . А ама то Господ няма измислен е от самите хора . И още се чудя как са се появили и другите хора като Адам и Ева са имали двама сина , единия е убил другия , и после какво , дами Ева са направили момиче и другия син я взел за жена . Това би шията и светците са голяма веселба . Приказки без никакъв смисъл и нищо вярно няма тях.
08:43 08.12.2024
15 Цддкщш
10:50 08.12.2024
17 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #6 от "Мъдрият":Здрасти мъдрия . Пак добавяш по нещо . Само църква и светци имаш в главата . Живота не е само молитви и религия. И а къде по полезни и интересни неща за коментиране и четене и коментиране .
12:10 08.12.2024
18 Статия не минава
Всичко знае, всичко разбира.
Всичко обяснява и все нещо се мъдри.
Като че ли само той е чел от Светото писание и има монопол над мненията на другите.
Всички много се мъдрят, а не виждат, че царят е гол. Велики приказки и сказки, а нито един млад човек в православния храм.
16:06 08.12.2024