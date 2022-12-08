Новини
Кой има имен ден днес, 8 декември 2025 г. Честито!

8 Декември, 2022 06:00, обновена 8 Декември, 2025 07:10 48 665 18

Кой има имен ден днес, 8 декември 2025 г. Честито!

  • св. свщмчк елевтерий-
  • почит-
  • имен ден

Православната църква почита днес Св. свщмчк Елевтерий

Кой има имен ден днес, 8 декември 2025 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Православната църква почита днес Св. свщмчк Елевтерий, който произхождал от знатно римско семейство.

Той получил християнско възпитание. Когато бил на 20 години, св. Елевтерий бил провъзгласен за епископ. Светият отец допринесъл много за укрепване на Христовата вяра със своите мъдри проповеди и всеотдайна служба на Бога и паството си. На 20 г. бил възведен в сан епископ Илирийски и скоро се показал на висотата на своето звание със светостта на живота си и с дейно разпространение и укрепване на християнството сред паството си.

Слухът за неговата успешна дейност в полза на преследваното християнство достигнал до Рим. Император Адриан го извикал и след много изтезания заповядал да обезглавят този Христов изповедник. Поразен от чудесата, станали при изтезанията на Елевтерий, до когото не се докоснали пуснаните срещу него зверове и който сред огъня останал невредим, сам префектът Коривон се обърнал към Христа и приел заедно с Елевтерий мъченическа смърт.

Пострадала и майката на Елевтерий, Антия, която дошла да целуне умрелия си син. Тя също била обезглавена. Били посечени с меч още и двамата мъчители на Елевтерий, които по време на мъченията повярвали в Христа.

Мощите на свещеномъченик Елевтерий сега се намират в Рим, в църквата "Св. мъченица Сусана".

На този ден празнуват всички с имената Свобода, Елевтер, Елевтерия, Стамат и Стамо. Стамат от гръцки означава „спирам, прекратявам“. Има същото значение като името Запрян.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    20 13 Отговор
    ЧИД на ХОРАТА имащи ПРАЗНИК и ПОВОД

    06:41 08.12.2022

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    21 13 Отговор
    ЧИД на ХОРАТА ИМАЩИ ИМЕН ДЕН

    07:03 08.12.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    7 9 Отговор
    Страхотни имена направо падам от смях като ги чета.

    07:52 08.12.2023

  • 6 Мъдрият

    15 3 Отговор
    Честит празник и честит имен ден на всички именици!

    Днес се празнуват още и преподобния наш отец Патапий, и светите апостоли от 70-те Состен, Аполос, Кифа, Тихик, Епафродит и Кесар!

    А вчера на 7 декември се празнуваха двама от любимите ми светци, но "факти" изобщо не пуснахте статия за тях:

    На 7 декември православната църква празнува паметта на Свети Амвросий Медиолански и на Света Филотея Търновска.

    Свети Амвросий Медиолански - велик светец с италиански произход и с много интересно и уникално житие!

    Света Филотея Търновска - светица с български произход. Свети Патриарх Евтимий е написал житието й. В момента мощите й се намират в Румъния в манастир в град Куртя де Арджеш. Ходил съм там - прекрасно, свято място! Пожелавам ви и вие да го посетите!

    Коментиран от #7, #8, #10, #11, #14, #17

    09:02 08.12.2023

  • 7 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    Благодаря Мъдрецо

    Коментиран от #12

    10:21 08.12.2023

  • 8 ЕЛЛИН

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    Чедо , Светите Отци не се празнуват ! Те преди всичко се почитат (както е написано по-горе) или се отдава преклонение към тяхната памет . Грешник съм и не мога да съдя , но бих написал ,че ти липсва смирение !

    14:23 08.12.2023

  • 9 стамат се

    4 3 Отговор
    казваше магарето на дядо ми елефтер - откачалки

    07:51 08.12.2024

  • 10 Гост666

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    Какви са тези имена нещо не приличат на български . И това е сайт за новини не за измислена религия светци . Добави нещо за тези щом не са писали за тях.

    08:02 08.12.2024

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    Религиозен маниак сте вие ,ходил да гледа мислите на някакъв човек , който наужким бил светец . И винаги добавяш нещо или критикуваш. Не всички са религиозни или вярващи фанатици или вманиачени по исусчо и светнати светци.

    08:04 08.12.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Напротив,

    4 2 Отговор
    цялата ви статия е невярна. Днес се отбелязва Св. мъченик Потапий.

    08:18 08.12.2024

  • 14 Сатана

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    Кога ще коментираш нещо друго не само религия или господ не дава да пишеш за излишни неща . А ама то Господ няма измислен е от самите хора . И още се чудя как са се появили и другите хора като Адам и Ева са имали двама сина , единия е убил другия , и после какво , дами Ева са направили момиче и другия син я взел за жена . Това би шията и светците са голяма веселба . Приказки без никакъв смисъл и нищо вярно няма тях.

    08:43 08.12.2024

  • 15 Цддкщш

    8 1 Отговор
    ВИДОВ ДЕН НАБЛИЖАВА ГОРКО ВИ ЛЪЖЦИ КРАДЦИ ХУЛИТЕЛИ НА БОГА СРЕБРОЛЮБЦИ ИДВА ДЕНЯТ КАТО ПЕЩ КОЙТО ЩЕ УНИЩОЖИ ВРАГОВЕТЕ НА БОГА

    10:50 08.12.2024

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    Здрасти мъдрия . Пак добавяш по нещо . Само църква и светци имаш в главата . Живота не е само молитви и религия. И а къде по полезни и интересни неща за коментиране и четене и коментиране .

    12:10 08.12.2024

  • 18 Статия не минава

    3 2 Отговор
    без “мъдрия”.
    Всичко знае, всичко разбира.
    Всичко обяснява и все нещо се мъдри.
    Като че ли само той е чел от Светото писание и има монопол над мненията на другите.
    Всички много се мъдрят, а не виждат, че царят е гол. Велики приказки и сказки, а нито един млад човек в православния храм.

    16:06 08.12.2024