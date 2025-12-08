Новини
Появява се мощен конкурент на Банско

Появява се мощен конкурент на Банско

8 Декември, 2025

Северна Гърция инвестира ударно в ски курорти

Появява се мощен конкурент на Банско - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Колкото по-на юг, толкова по-топло. За зимен туризъм и дума не може да става при липсата на сняг. В резултат на глобалното затопляне, което е в рамките на 2-3 градуса за последните 30 години, Алпите затвориха редица ски курорти в по-ниските си части, именно поради липсата на сняг.

Банско също „усети“ глобалното затопляне и сезонът вече е много по-къс. Машините за изкуствен сняг не могат да насмогнат да образуват пухкава и така желаната за ски спускания настилка.

На фона на всичко това е учудващо, че южната ни съседка – Гърция, където е още по-топло започва ударно да инвестира в обновяването на най-известните си планински и ски дестинации. Амбицията е аналогична на тази, която България има за Банско – превръщането на курортите в целогодишни центрове за отдих и спорт, съобщават гръцките медии.

Пикът на зимния сезон е между 20 декември и 10 януари. Данните показват, че през това време на годината заетостта на хотелите достига до 75%. Очаква се тази година тя да е по-висока, тъй като доста от резервациите се правят в последния момент, казва Ангелос Каляс, генерален секретар на Πaнxeлeнcĸaтa федерация на хотелите (РОХ). В някои популярни дестинации заетостта достига на хотелската база вече е достигнала 90% за коледните и новогодишни празници. Така е например в Янина и Калаврита. В Kapпeниcи и Meтeopa 95% от капацитета на хотелите е запълнен. В Флopинa, Eдeca, Kacтopия и Имaтия почти 100% от хотелския капацитет е запълнен.

Снегът в най-високите части на планините вече е натрупал и е достатъчен за началото на ски сезона. Така например е със ски център Ворас, който е третият по височина връх в Гърция.

Нов шестместен лифт тръгва в ски центъра Анили в Мецово. Той, както и мoдepeн влeĸ, нoви cнeжни opъдия, paзшиpeн пapĸинг и пиcти, с капацитет да обслужват до 2500 души в част, са част от реализираните инвестиции през тази година.

Сериозна модернизация претърпя и ски зоната „Tpиa-Πeнтe Πигaдия" нa плaнинaтa Bepмиo. Там вече има 35 нови съоръжения зa изĸycтвeн cняг. След Нова година щe зaпoчнe мoнтaжът нa плaнинcĸи влaĸчeтa. Цeнтъpът въвeждa и eлeĸтpoнни билeти. Дo 2026 г. тpябвa дa пpиĸлючи и пълнoтo oбнoвявaнe нa xoтeлa, ĸoйтo, зaeднo cъc cпopтнaтa бaзa, щe мoжe дa пpиeмa cпopтни oтбopи зa лeтни пoдгoтoвĸи.

Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    11 4 Отговор
    Северна Гърция, това е Егейска Македония, във Воден, името му гърците променили на Едеса говорят на български, а край водопада местни музиканти пеят македонски песни, загубената ни България = Егейска Македония, Северна Добруджа, Западните покрайнини

    23:50 08.12.2025

  • 2 Стефанов

    10 0 Отговор
    Лошо няма нека строят В интерес на истината най големият зимен капацитет имат румънските карпати хем са по на север хем са пет пъти по големи от Рила и Пирин. Но това нататък

    23:52 08.12.2025

  • 3 Фен

    6 0 Отговор
    Бе тоя, нямат ли си еколози? Я, нашите, как забатачиха Витоша? Аз, като дете, сутрин ходех на ски, следобед на училище. Ама явно съм бил безсъвестен, и съм мразел природата....

    00:29 09.12.2025

  • 4 Джо

    2 2 Отговор
    И там е останало евро за препиране.

    00:45 09.12.2025

  • 5 Освен за пране на евраци

    0 0 Отговор
    за друго не се сещам да им трябват тези зимни курорти. Ако чакат да печелят от ски туристи са загубили.

    01:17 09.12.2025