Лудогорец зарадва Левски с домашен хикс срещу Славия

Лудогорец и Славия не можаха да се победят в мач от 19-ия кръг на Първа лига, предаде Топспорт. Срещата завърши 1:1, след като Исак Соле отбеляза в първото полувреме, а Ивайло Чочев възстанови паритета в 64-ата минута.
Мачът започна ударно за гостите и Славия поведе още в 29-ата секунда чрез Исак Соле. Кристиян Балов запрати топката към Соле, който по земя вкара във вратата на Бонман. Попадението бе дълго разглеждано заради потенциална засада, но в крайна сметка бе признато.
В 17-ата минута Лудогорец изпълни корнер, при който Емил Стоев не успя да изчисти добре. Кълбото попадна в Кайо Видал, който бе непокрит, но той стреля неточно от добра позиция.
Десет минути след това Петър Станич отправи страхотен далечен изстрел, но Леви Нтумба се отличи с блестящо спасяване.
В 39-ата минута Станич шутира, но Нтумба изби. След това Дерой Дуарте опита късмета си, но неточно.
В четвъртата минута на добавеното време Славия организира брилянтна контраатака, при която Янис Гермуш бе изведен очи в очи с Бонман. Той шутира с левия крак, но стражът на "орлите" успя да спаси.
Четири минути след началото на втората част Ивайло Чочев стреля по земя, но Нтумба спаси.
В 50-ата минута Идан Нахмиас отправи изстрел с глава от няколко метра, но над вратата.
В 54-ата минута Лудогорец достигна до прекрасна възможност след двойно подаване между Чочев и Станич. Сърбинът отправи техничен изстрел, но покрай вратата.
В 64-ата минута Ивайло Чочев изравни. Станич центрира на главата на Чочев, а той реализира брилянтен гол, с което изравни за 1:1.
В следващата си атака "орлите" нацелиха и гредата. Квадво Дуа шутира фронтално срещу вратата, а топката се отби от страничния стълб.
В 84-ата минута Калоч отправи удар, след който последваха два рикошета. Леви Нтумба внимаваше и спаси.
Само 60 секунди по-късно Квадво Дуа стреля с глава след центриране от Текпетей, но Нтумба изби от голлинията.
В 87-ата минута Кристиян Балов излезе на добра позиция и стреля, но кълбото профуча в близост до вратата на "орлите".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФЕЙК
19:42 08.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1913
19:47 08.12.2025
4 Боби Григ
19:49 08.12.2025
5 Чичо Венци
19:51 08.12.2025
6 Левски
19:52 08.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гуцката
19:58 08.12.2025
11 дотук
20:03 08.12.2025
12 Запалянко
20:15 08.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ама сте жалки
20:29 08.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 6таче
20:33 08.12.2025