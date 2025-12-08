Лудогорец зарадва Левски с домашен хикс срещу Славия

Лудогорец и Славия не можаха да се победят в мач от 19-ия кръг на Първа лига, предаде Топспорт. Срещата завърши 1:1, след като Исак Соле отбеляза в първото полувреме, а Ивайло Чочев възстанови паритета в 64-ата минута.

Мачът започна ударно за гостите и Славия поведе още в 29-ата секунда чрез Исак Соле. Кристиян Балов запрати топката към Соле, който по земя вкара във вратата на Бонман. Попадението бе дълго разглеждано заради потенциална засада, но в крайна сметка бе признато.

В 17-ата минута Лудогорец изпълни корнер, при който Емил Стоев не успя да изчисти добре. Кълбото попадна в Кайо Видал, който бе непокрит, но той стреля неточно от добра позиция.

Десет минути след това Петър Станич отправи страхотен далечен изстрел, но Леви Нтумба се отличи с блестящо спасяване.

В 39-ата минута Станич шутира, но Нтумба изби. След това Дерой Дуарте опита късмета си, но неточно.

В четвъртата минута на добавеното време Славия организира брилянтна контраатака, при която Янис Гермуш бе изведен очи в очи с Бонман. Той шутира с левия крак, но стражът на "орлите" успя да спаси.

Четири минути след началото на втората част Ивайло Чочев стреля по земя, но Нтумба спаси.

В 50-ата минута Идан Нахмиас отправи изстрел с глава от няколко метра, но над вратата.

В 54-ата минута Лудогорец достигна до прекрасна възможност след двойно подаване между Чочев и Станич. Сърбинът отправи техничен изстрел, но покрай вратата.

В 64-ата минута Ивайло Чочев изравни. Станич центрира на главата на Чочев, а той реализира брилянтен гол, с което изравни за 1:1.

В следващата си атака "орлите" нацелиха и гредата. Квадво Дуа шутира фронтално срещу вратата, а топката се отби от страничния стълб.

В 84-ата минута Калоч отправи удар, след който последваха два рикошета. Леви Нтумба внимаваше и спаси.

Само 60 секунди по-късно Квадво Дуа стреля с глава след центриране от Текпетей, но Нтумба изби от голлинията.

В 87-ата минута Кристиян Балов излезе на добра позиция и стреля, но кълбото профуча в близост до вратата на "орлите".