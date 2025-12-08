Новини
Лудогорец зарадва Левски с домашен хикс срещу Славия

8 Декември, 2025 20:32, обновена 8 Декември, 2025 19:37 675 20

Белите отбелязаха още в първата минута и се прибират с точка в столицата

Лудогорец зарадва Левски с домашен хикс срещу Славия - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лудогорец и Славия не можаха да се победят в мач от 19-ия кръг на Първа лига, предаде Топспорт. Срещата завърши 1:1, след като Исак Соле отбеляза в първото полувреме, а Ивайло Чочев възстанови паритета в 64-ата минута.

Мачът започна ударно за гостите и Славия поведе още в 29-ата секунда чрез Исак Соле. Кристиян Балов запрати топката към Соле, който по земя вкара във вратата на Бонман. Попадението бе дълго разглеждано заради потенциална засада, но в крайна сметка бе признато.

В 17-ата минута Лудогорец изпълни корнер, при който Емил Стоев не успя да изчисти добре. Кълбото попадна в Кайо Видал, който бе непокрит, но той стреля неточно от добра позиция.

Десет минути след това Петър Станич отправи страхотен далечен изстрел, но Леви Нтумба се отличи с блестящо спасяване.

В 39-ата минута Станич шутира, но Нтумба изби. След това Дерой Дуарте опита късмета си, но неточно.

В четвъртата минута на добавеното време Славия организира брилянтна контраатака, при която Янис Гермуш бе изведен очи в очи с Бонман. Той шутира с левия крак, но стражът на "орлите" успя да спаси.

Четири минути след началото на втората част Ивайло Чочев стреля по земя, но Нтумба спаси.

В 50-ата минута Идан Нахмиас отправи изстрел с глава от няколко метра, но над вратата.

В 54-ата минута Лудогорец достигна до прекрасна възможност след двойно подаване между Чочев и Станич. Сърбинът отправи техничен изстрел, но покрай вратата.

В 64-ата минута Ивайло Чочев изравни. Станич центрира на главата на Чочев, а той реализира брилянтен гол, с което изравни за 1:1.

В следващата си атака "орлите" нацелиха и гредата. Квадво Дуа шутира фронтално срещу вратата, а топката се отби от страничния стълб.

В 84-ата минута Калоч отправи удар, след който последваха два рикошета. Леви Нтумба внимаваше и спаси.

Само 60 секунди по-късно Квадво Дуа стреля с глава след центриране от Текпетей, но Нтумба изби от голлинията.

В 87-ата минута Кристиян Балов излезе на добра позиция и стреля, но кълбото профуча в близост до вратата на "орлите".


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ФЕЙК

    7 1 Отговор
    АУ, че много публика на стадиона на вечния шампион! Игла да хвърлиш няма къде да падне! След още 2-3 години "шампионът" - в група "В"

    19:42 08.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1913

    10 2 Отговор
    Славия трябваше да бие, имаха по-чисти положения.

    19:47 08.12.2025

  • 4 Боби Григ

    10 2 Отговор
    Съдията помагаше на отбора от РЯзград, натика белите през второто полувреме в тяхната половина.

    19:49 08.12.2025

  • 5 Чичо Венци

    10 2 Отговор
    Лудогорец приключиха с титлата. Днес да се радват на точката.

    19:51 08.12.2025

  • 6 Левски

    9 3 Отговор
    Припознатите хич не искат такива заглавия.Радваха се много след загубата на Левски миналия кръг ,а то какво стана разликата от преследвачите се увеличи.

    19:52 08.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гуцката

    4 2 Отговор
    Сбраха се всички тото- теменужки през две точки. През пролетта ще е кашесто. За първата четворка вече се гласят микренци, слависти и буферите от Пловдив.

    19:58 08.12.2025

  • 11 дотук

    5 1 Отговор
    Оттук нататък, делиорманци никога няма да са шампиони.

    20:03 08.12.2025

  • 12 Запалянко

    1 1 Отговор
    Здравейте , интересува ме колко фенове е имало на стадиона ?! Дали са били над 47 ? Колко кренврирши ,или съответно ако са били в питки - хот дог , и колко кг слънчоглед. Благодаря предварително !

    20:15 08.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ама сте жалки

    0 0 Отговор
    като другите сайтове , затова сме последни по вобода на словото

    20:29 08.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 6таче

    0 0 Отговор
    днес да си на 40 , утре на теб да са ти на 40 да те обичам много :) Заблудено човеченце

    20:33 08.12.2025

