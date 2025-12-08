Не едно, а няколко порно видеа с участието на Дениз Хайрула са причината двамата с Виктор Иванов да са разделени към днешна дата. Участниците в "Ергенът: Любов в рая“ ще бъдат сред финалистите в предаването, но както стана ясно, малко след това се разделят, а той стартира връзка с приятелката ѝ Кристина Пламенова.
За скандалните клипове на Дениз заговори още Анна-Шермин, докато беше във вилата, но Виктор не ѝ вярваше. Явно след като е излязъл, е решил да направи щателна проверка и е попаднал на шокиращото съдържание за възрастни.
В серия от видеа и снимки Дениз се представя като истинска порно звезда от филм за възрастни, демонстрирайки умения и разкрепостеност.
Нищо чудно, че Хайрула искаше да изчисти имиджа си чрез предаването, представяйки се като моралистка. В същото време Виктор неколкократно повтори, че е патриархален тип, предубеден към "жени с минало“.
"Криси също показа, че е жена с история“, репликираха го в социалните мрежи негови последователи. И именно тази вметка провокира Виктор да каже истината за Дениз:
"Не знам какво е показала Криси и не е моя работа, но поне няма нейно порно в интернет“. Скандалното му твърдение се отнасяше именно за Хайрула, макар и да не я назова по име.
Явно порно миналото на Дениз се е оказало непреодолима пречка в отношенията между двамата, пише Intrigi.bg.
Порно видеа с Дениз Хайрула са причината за раздялата ѝ с Виктор от "Ергенът: Любов в рая"
8 Декември, 2025 11:17 2 389 21
Явно порно миналото на Дениз се е оказало непреодолима пречка в отношенията между двамата
Не едно, а няколко порно видеа с участието на Дениз Хайрула са причината двамата с Виктор Иванов да са разделени към днешна дата. Участниците в "Ергенът: Любов в рая“ ще бъдат сред финалистите в предаването, но както стана ясно, малко след това се разделят, а той стартира връзка с приятелката ѝ Кристина Пламенова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4, #9
11:20 08.12.2025
2 Механик
А тоя, щом е толкова моралист, какво търси в чалгаджийска сапунка??
Коментиран от #7, #8, #12
11:22 08.12.2025
3 ТИГО
11:22 08.12.2025
4 Любопитен
До коментар #1 от "честен ционист":Ама ти в порното си компетентен? Явно на Галата, Юлия с пръст добре те е обучила.
11:22 08.12.2025
5 провинциалист
11:24 08.12.2025
6 Лоло
11:26 08.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ььь
До коментар #2 от "Механик":Не е моралист, човека има минимални стандарти. Както впрочем и уpyпсиите, но с тази разлика, че техните са многобройни и въобще не са минимални.
11:34 08.12.2025
9 Да се махат!
До коментар #1 от "честен ционист":Оня с клошарската визия каза, че крадяли, щото "и другите крадат". С тая "житейска философия" никога няма да вържат бюджета, затова е по-добре да се махат!
Коментиран от #11
11:36 08.12.2025
10 Пич
Коментиран от #18
11:37 08.12.2025
11 честен ционист
До коментар #9 от "Да се махат!":Поколение Z накрая ще плати сметката в $.
11:40 08.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ма н аф
Някои влачат влакови композиции с проблеми след себе си.
11:42 08.12.2025
14 Трол
11:43 08.12.2025
15 бай Иван
11:43 08.12.2025
16 Един
отишъл пича да си вее оная работа по телевизията, ма иначе бил с патриархален тип... демек?
Кво е тва патрирахален тип пребива жена си за всичко?
11:48 08.12.2025
17 За един приятел питам
11:48 08.12.2025
18 обичаме/не обичаме
До коментар #10 от "Пич":Още един квантов лунатик.
11:54 08.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Помашка мъка
12:00 08.12.2025
21 Сила
12:08 08.12.2025