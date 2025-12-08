Новини
Любопитно »
Порно видеа с Дениз Хайрула са причината за раздялата ѝ с Виктор от "Ергенът: Любов в рая"

Порно видеа с Дениз Хайрула са причината за раздялата ѝ с Виктор от "Ергенът: Любов в рая"

8 Декември, 2025 11:17 2 389 21

  • дениз хайрула-
  • виктор иванов-
  • ергенът: любов в рая-
  • порно

Явно порно миналото на Дениз се е оказало непреодолима пречка в отношенията между двамата

Порно видеа с Дениз Хайрула са причината за раздялата ѝ с Виктор от "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Не едно, а няколко порно видеа с участието на Дениз Хайрула са причината двамата с Виктор Иванов да са разделени към днешна дата. Участниците в "Ергенът: Любов в рая“ ще бъдат сред финалистите в предаването, но както стана ясно, малко след това се разделят, а той стартира връзка с приятелката ѝ Кристина Пламенова.

За скандалните клипове на Дениз заговори още Анна-Шермин, докато беше във вилата, но Виктор не ѝ вярваше. Явно след като е излязъл, е решил да направи щателна проверка и е попаднал на шокиращото съдържание за възрастни.

В серия от видеа и снимки Дениз се представя като истинска порно звезда от филм за възрастни, демонстрирайки умения и разкрепостеност.

Нищо чудно, че Хайрула искаше да изчисти имиджа си чрез предаването, представяйки се като моралистка. В същото време Виктор неколкократно повтори, че е патриархален тип, предубеден към "жени с минало“.

"Криси също показа, че е жена с история“, репликираха го в социалните мрежи негови последователи. И именно тази вметка провокира Виктор да каже истината за Дениз:

"Не знам какво е показала Криси и не е моя работа, но поне няма нейно порно в интернет“. Скандалното му твърдение се отнасяше именно за Хайрула, макар и да не я назова по име.

Явно порно миналото на Дениз се е оказало непреодолима пречка в отношенията между двамата, пише Intrigi.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 14 Отговор
    За да вържат бюджета, управляващите ще се наложи да легализират порноиндустрията в България.

    Коментиран от #4, #9

    11:20 08.12.2025

  • 2 Механик

    27 6 Отговор
    "Зима без снегови и жЕна без грехови" не са това, което трябва.
    А тоя, щом е толкова моралист, какво търси в чалгаджийска сапунка??

    Коментиран от #7, #8, #12

    11:22 08.12.2025

  • 3 ТИГО

    24 1 Отговор
    Дениз Хайрула, Анна-Шермин Мале мале колко вишисти колко "Цвят на нацията" !Тия ще дойдат ли на Пиги на седянката утре ? За да се дигне нивото !

    11:22 08.12.2025

  • 4 Любопитен

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ама ти в порното си компетентен? Явно на Галата, Юлия с пръст добре те е обучила.

    11:22 08.12.2025

  • 5 провинциалист

    14 1 Отговор
    Ех, не разбира от бизнес момчето. Всяка сериозна кандидатура за свободно работно място си върви с портфолио...

    11:24 08.12.2025

  • 6 Лоло

    15 1 Отговор
    Не ги знам кои са тия, ама съдейки по снимката, този е симпатично момче - как въобще се е хванал с тоя кpoкодил?

    11:26 08.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ььь

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Не е моралист, човека има минимални стандарти. Както впрочем и уpyпсиите, но с тази разлика, че техните са многобройни и въобще не са минимални.

    11:34 08.12.2025

  • 9 Да се махат!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Оня с клошарската визия каза, че крадяли, щото "и другите крадат". С тая "житейска философия" никога няма да вържат бюджета, затова е по-добре да се махат!

    Коментиран от #11

    11:36 08.12.2025

  • 10 Пич

    8 4 Отговор
    Ние обичаме леките жени - когато не ги обичаме ! Когато ги обичаме - не обичаме леките жени !

    Коментиран от #18

    11:37 08.12.2025

  • 11 честен ционист

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Да се махат!":

    Поколение Z накрая ще плати сметката в $.

    11:40 08.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ма н аф

    17 2 Отговор
    Когато човек се жени, се жени не само за жената, а и за огромното ремарке с проблеми което всяка една жена влачи след себе си.
    Някои влачат влакови композиции с проблеми след себе си.

    11:42 08.12.2025

  • 14 Трол

    12 0 Отговор
    Не знам защо Виктор не е повярвал на Анна-Шермин. Логично е като всеки един пазарен играч, тя да е най-наясно с конкуренцията.

    11:43 08.12.2025

  • 15 бай Иван

    8 1 Отговор
    А недейте така . Цяла България воглаве с поколение Зет гледа ергенът и изключително интелигентните и морални млади хора в него. А мислите ли как се чувстват продуцентите и БТВ ? Предполагам са потресени как са допуснали това? А вие пишете тука някакви глупости. да ги компрометирате. Аз видя ли нещо по БТВ съм сигурен ,че е проверено ,морално и служи само с възпитателна цел към младото поколение. Понеже обаче вече съм възпитан и на възраст не ги гледам.Трудно сменям морални норми на тия години.

    11:43 08.12.2025

  • 16 Един

    2 1 Отговор
    па дайте да ги видим и да прецЕНЯМЕ има ли що!

    отишъл пича да си вее оная работа по телевизията, ма иначе бил с патриархален тип... демек?
    Кво е тва патрирахален тип пребива жена си за всичко?

    11:48 08.12.2025

  • 17 За един приятел питам

    8 1 Отговор
    Този патриархален моралист онзи със списъка ли беше ?

    11:48 08.12.2025

  • 18 обичаме/не обичаме

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Още един квантов лунатик.

    11:54 08.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Помашка мъка

    4 0 Отговор
    Ами те всички и ергени и закъснели моми това работят

    12:00 08.12.2025

  • 21 Сила

    2 0 Отговор
    НЕМА ТАКАВА КОЧИНА И ТАКАВА ПРОПАДИЯ КАТО БГ то ....ТИНЯТА НА ТИНЯТА И ПОД НЕЯ ПАК ТИНЯ ....!!! Това е в национален ефир ," шоу "се води "по документи " ???!!!???

    12:08 08.12.2025