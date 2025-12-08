Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пьотровски най-после се разписа за Удинезе след трансфера от Лудогорец

Пьотровски най-после се разписа за Удинезе след трансфера от Лудогорец

8 Декември, 2025 22:07 597 0

  • якуб пьотровски-
  • удинезе-
  • калчо

Това се случи при домакинското поражение с 1:2 срещу Дженоа в мач от 14-ия кръг на Серия А

Пьотровски най-после се разписа за Удинезе след трансфера от Лудогорец - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Полският национал Якуб Пьотровски отбеляза първото си попадение с екипа на Удинезе, след като бе привлечен от Лудогорец.

Това се случи при домакинското поражение с 1:2 срещу Дженоа в мач от 14-ия кръг на Серия А.

Руслан Малиновский откри резултата за гостите от Генуа в 34-ата минута от дузпа.

В 65-ата минута Модесто асастира към Якуб Пьоровски, който с плътен удар изравни за Удинезе. Бившият футболист на Лудогорец остана на терена до 86-ата минута, когато отстъпи мястото си на Ловричич.

Дженоа стигна до победата в 83-ата минута чрез Нортън-Къфи. Англичанинът бе най-съобразителен при меле в наказателното поле на домакините.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ