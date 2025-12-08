Пьотровски най-после се разписа за Удинезе след трансфера от Лудогорец

Полският национал Якуб Пьотровски отбеляза първото си попадение с екипа на Удинезе, след като бе привлечен от Лудогорец.

Това се случи при домакинското поражение с 1:2 срещу Дженоа в мач от 14-ия кръг на Серия А.

Руслан Малиновский откри резултата за гостите от Генуа в 34-ата минута от дузпа.

В 65-ата минута Модесто асастира към Якуб Пьоровски, който с плътен удар изравни за Удинезе. Бившият футболист на Лудогорец остана на терена до 86-ата минута, когато отстъпи мястото си на Ловричич.

Дженоа стигна до победата в 83-ата минута чрез Нортън-Къфи. Англичанинът бе най-съобразителен при меле в наказателното поле на домакините.