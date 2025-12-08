Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения

И образователният министър Красимир Вълчев коментира бюджета за догодина. Пред журналисти в Пазарджик той заяви, че текущите разходи в него са добре, но капиталовите са недостатъчни. По думите му в проектобюджета няма промяна в частта за образование.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Ще има 10-процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал. За другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, които не са с голям бюджетен ресурс. Продължава изпълнението на старите инвестиционни програми, но за нови няма средства. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата."