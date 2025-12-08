Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения

И образователният министър Красимир Вълчев коментира бюджета за догодина. Пред журналисти в Пазарджик той заяви, че текущите разходи в него са добре, но капиталовите са недостатъчни. По думите му в проектобюджета няма промяна в частта за образование.
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Ще има 10-процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал. За другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, които не са с голям бюджетен ресурс. Продължава изпълнението на старите инвестиционни програми, но за нови няма средства. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И 20 и 50 все
23:23 08.12.2025
2 Изборите са в училищата
23:35 08.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Няма лошо и 50 дайте ама айде първо да научат някой АМА НАИСТИНА ДА ГО НАУЧАТ и тогава да се възнаградят за това! Ама за кибичене в училище докато дойде ваканцията не сами да получават заплата ми и увеличение - много е!
23:36 08.12.2025
4 Т.КОЛЕВ
23:47 08.12.2025