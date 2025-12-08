Новини
Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения

8 Декември, 2025 23:20 441 4

Продължава изпълнението на старите инвестиционни програми, но за нови няма средства, каза министър Вълчев

Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

И образователният министър Красимир Вълчев коментира бюджета за догодина. Пред журналисти в Пазарджик той заяви, че текущите разходи в него са добре, но капиталовите са недостатъчни. По думите му в проектобюджета няма промяна в частта за образование.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Ще има 10-процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал. За другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, които не са с голям бюджетен ресурс. Продължава изпълнението на старите инвестиционни програми, но за нови няма средства. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата."


  • 1 И 20 и 50 все

    2 0 Отговор
    Се радвам за даскалите 👍Въпроса е нали няма инфлация защо ръсите пари а о и или й кратко 😂

    23:23 08.12.2025

  • 2 Изборите са в училищата

    2 1 Отговор
    А не трябва ли учителите да са по-образовани? Повечето са доста прости хорица, избрани по партийна или семейна линия, в селата и малките градчета нещата са трагични, и в големите градове ги взимат уредени заради високите заплати. Спрете да им увеличавате заплатите, търсете им сметка за ниските резултати.

    23:35 08.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    От къв бяс бе?!!! В 200 училища всички зрелостници до последното дете от випуска са само и единствено с 2ки! 200 училища, в които никой не е имал знание поне за 3!!! И ще им дадете на тия плужеци 10% увеличение?!

    Няма лошо и 50 дайте ама айде първо да научат някой АМА НАИСТИНА ДА ГО НАУЧАТ и тогава да се възнаградят за това! Ама за кибичене в училище докато дойде ваканцията не сами да получават заплата ми и увеличение - много е!

    23:36 08.12.2025

  • 4 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ТО И СЕГА ЗАПЛАТИТЕ НА ДАСКАЛИТЕ СА НЕ МАЛКО А ДОСТА НАД СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА. И НЕ Е ДОБРЕ ПОВЕЧЕ ДА НАГЛЕЯТ ЗАЕДНО С МИНИСЪРЪТ ИМ И МИНИСТЕРСТВО. Я АКО ИЗНУДВАТ ТАКА АКО.ИСКАТЕ.ДЕЦАТЯ ВИ.ДА ГИ НАУЧИМ НА НЕЩО ДАВАЙ ТЕ.НИ.ПО ЕДИН ЧУВАЛ С ПАРИ ВЪВ ВИД НА ЗАПЛАТИ! И АКО НЕ ОМ СЕ РАБОТИ НА ДАСКАЛИТЕ ИМА ДРУГИ ПРОФЕСИЙ И АКО НЕ.РАБОТЯТ СЪВЕСНО И ПОЛЕЗНО ЗА ДЕЦАТА УВОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И СЛИВАНЕ ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПАРАЛЕЛКИ.НО ПРИ ДРУГИТЕ ПРОФЕСИЙ СЕ РАБОТИ ЦЕЛОГОДИШНО С МАЛАК ОТПУСК.А НЕ ВАКАНЦИЙ И 9 МЕСЕЦА В ГОДИНАТА И ТО НЯКОЙ ПОВЕЧЕТО ДО ОБЕТ РАБОТЯТ. АЗ НЕ ПОЗНАВАМ НЯКОЙ КОЙТО Е УЧИЛ МНОГО И СЕФА ДА Е ДОБЪР БИЗНЕСМЕН ИЛИ РАБОТОДАТЕЛ НЕЩО.О ТОВА ВСИЧКОТО КОЕТО СЕ ПРЕПОДАВА В УЧИЛИШАТА ВООБЩЕ ПОВЕЧЕТО Е ЗА ОБЩА КУЛТУРА ПОЗНАНИЕ И ЗАДРЪСТВАНЕ.

    23:47 08.12.2025

