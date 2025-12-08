Новини
Любопитно »
Ким Бейсинджър навърши 72 г. след блестяща кариера и два развода

8 Декември, 2025 11:45 17 136 15

Ким Бейсинджър навърши 72 г. след блестяща кариера и два развода

  • ким бейсинджър-
  • актриса-
  • рожден ден

Сред мъжете, с които е имала връзка, са Ричард Гиър и Принс

Ким Бейсинджър навърши 72 г. след блестяща кариера и два развода - 1
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Емблематичната актриса и бивш модел Ким Бейсинджър, която стана известна с ролите си във филми като "Батман", "Поверително от Ел Ей" и "9 седмици половина", навършва 72 години на 8 декември.

Звездата, носителка на Оскар, има блестяща кариера, както и завладяващ личен живот.

Ким е балетна танцьорка и мажоретка като тийнейджър. След това става модел на Ford Modeling Agency и е на корицата на албума на групата Survivor, появява се и в много реклами.

Въпреки успеха си, тя признава, че не е била фен на тази работа. Тя каза: „Беше много трудно да преминавам от една резервация към друга и винаги трябваше да се справям с начина, по който изглеждах. Не издържах. Усетих, че се задушавам."

В крайна сметка тя напусна моделството, за да се заеме с актьорството, и прави пробив с роля във филмите за Джеймс Бонд "Никога не казвай никога повече".

Ким се е омъжвала два пъти, веднъж за гримьора Рон Снайдер-Бритън през 1980 г., когото среща по време на снимките на Hard Country, и втори път през 1990 г. за Алек Болдуин.

Ким и Рон са заедно в продължение на девет години и се развеждат през 1989 г. Според мемоарите на Рон, той открива, че Ким има афера с актьора от „Хубава жена“ Ричард Гиър през 1986 г., след като намира любовни писма, и я последва до ресторант, където ги вижда да се целуват. Двамата решават проблемите си, но няколко години по-късно се развеждат.


Ким плаща 9 000 долара месечна издръжка в продължение на осем години.

По това време продуцентът на Батман Джон Питърс твърди, че е имал афера с Ким, обяснявайки пред The Hollywood Reporter: „Ким имаше съпруг, който я насилваше. Един ден тя ме потърси, защото я бях защитил, станахме приятели и в крайна сметка имахме голяма афера".

„Майкъл Кийтън хвърли око на Ким Бейсинджър. Спомням си, че ми се ядоса, когато тя и аз се сближихме. Чувстваше се отхвърлен, защото беше звездата. Той е Батман"

След връзката си с Джон Питърс, Ким излиза с Принс, както и с модния дизайнер Алексио Гандара и треньора Фил Уолш. След смъртта на Принс през 2016 г. тя заявява пред Daily Beast: „Наслаждавах се на това време от живота си. Беше наистина специален момент във времето и имам страхотни спомени. Не си поставям много ограничения, нека го кажем така."

Ким се срещна с втория си съпруг, актьора Алек Болдуин, през 1990 г., на снимачната площадка на The Marrying Man, като участват още в The Getaway и The Simpsons. Дъщеря им Айрланд се появява през 1995 г. Двойката се разделя през 2000 г., като разводът е финализиран през 2002 г.

Оттогава Алек говори надълго и нашироко за тяхната ожесточена раздяла, като пише в мемоарите си, че е минал през „едни от най-лошите спорни бракоразводни дела, като описва трудностите, пред които е изправен при развода и битката за родителските права със звездата.

Сега Ким има връзка с фризьора Мич Стоун, с когото се свързва през 2014 г.

Ким винаги е била страстен активист за правата на животните, позирайки за реклами срещу използването на кожите в облеклото. Тя помага за създаването на законопроект за защита на селскостопанските животни и се обяви против търговията с кучешко месо в части от Азия.

Източник: hellomagazine.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъдрият

    55 33 Отговор
    Какъв завладяващ личен живот? Объркана жена, с много проблеми във всичко - не ми я хвалете!

    Но дано да се вразуми, да се покае и да се обърне към Бога!

    Коментиран от #6

    17:04 08.12.2023

  • 2 Много

    73 6 Отговор
    Красива
    Хубави филми

    17:18 08.12.2023

  • 3 Благодарност

    44 3 Отговор
    Една много добра актриса.

    17:53 08.12.2023

  • 4 да сме коректни

    27 17 Отговор
    Според мен винаги е била леко надценявана....... Изключвам ""седмиците"" с Мики Рурк - но това са 40 години оттогава.....

    18:29 08.12.2023

  • 5 ГЕРБ НА БУНИЩЕТО

    32 9 Отговор
    Ким никога не е била жена за един мъж! Надявам се все още да й се иска!

    19:08 08.12.2023

  • 6 Знаещ

    35 15 Отговор

    До коментар #1 от "Мъдрият":

    Понеже ти си много мъдър и можеш да водиш всички невежи през живота, нали?! Всеки сам решава и избира как да си живее живота!

    19:09 08.12.2023

  • 7 Гледам и виждам

    28 3 Отговор
    Невероятна жена...всички филми които е снимала имат нейното несравнимо присъствие, сексапил, чар и остават в съзнанието ти. Това е живота, пикове и падения но следата оставена след себе си е най- ярката светлина за бъдещите поколения. Да е жива и здрава.

    20:53 10.12.2023

  • 8 Дааа

    14 10 Отговор
    Заприличала е на Джо Байдън с дълга коса!☹️

    06:33 08.12.2024

  • 9 Беше нещо

    16 13 Отговор
    едно време.
    Да, ама едното време свърши.
    А като й чета подвизите, явно не е стока.
    Това обаче не учудва никого, техните “звезди” почти всички са такива запартъци с кинти.

    06:48 08.12.2024

  • 10 Оня с лопатата

    7 10 Отговор
    С тоя мъж от снимката сме колили прасе на една нова година, познавам го. Добър човек е, но понякога се изпедepacтнява и става тегаво да си около него.

    08:37 08.12.2024

  • 11 Много

    17 1 Отговор
    Хубава жена беше!

    08:49 08.12.2024

  • 12 Ким Ир Сен

    9 1 Отговор
    Кариера с Батман и Джеймс Бонд и два блестящи развода.

    09:15 08.12.2024

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти си

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Във филма":

    Си скъсал ръката!

    09:44 08.12.2024

  • 15 Гост

    7 0 Отговор
    Когато бях юноша бледен тази актриса заедно с онази зеленоока италианка Орнела Мути бяха най-любимите ми актриси. Едва ли съм рабирал много от филма, но не можех да откъсна поглед от екрана. Сега вероятно са далеч от това, което бяха, но и аз съм на доста години. Но не мога да забравя зиключителната им красота. Без силикони, устни и всякакви корекции.

    13:26 09.12.2024