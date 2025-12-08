Ким Бейсинджър навърши 72 г. след блестяща кариера и два развода

Емблематичната актриса и бивш модел Ким Бейсинджър, която стана известна с ролите си във филми като "Батман", "Поверително от Ел Ей" и "9 седмици половина", навършва 72 години на 8 декември.
Звездата, носителка на Оскар, има блестяща кариера, както и завладяващ личен живот.
Ким е балетна танцьорка и мажоретка като тийнейджър. След това става модел на Ford Modeling Agency и е на корицата на албума на групата Survivor, появява се и в много реклами.
Въпреки успеха си, тя признава, че не е била фен на тази работа. Тя каза: „Беше много трудно да преминавам от една резервация към друга и винаги трябваше да се справям с начина, по който изглеждах. Не издържах. Усетих, че се задушавам."
В крайна сметка тя напусна моделството, за да се заеме с актьорството, и прави пробив с роля във филмите за Джеймс Бонд "Никога не казвай никога повече".
Ким се е омъжвала два пъти, веднъж за гримьора Рон Снайдер-Бритън през 1980 г., когото среща по време на снимките на Hard Country, и втори път през 1990 г. за Алек Болдуин.
Ким и Рон са заедно в продължение на девет години и се развеждат през 1989 г. Според мемоарите на Рон, той открива, че Ким има афера с актьора от „Хубава жена“ Ричард Гиър през 1986 г., след като намира любовни писма, и я последва до ресторант, където ги вижда да се целуват. Двамата решават проблемите си, но няколко години по-късно се развеждат.
Ким плаща 9 000 долара месечна издръжка в продължение на осем години.
По това време продуцентът на Батман Джон Питърс твърди, че е имал афера с Ким, обяснявайки пред The Hollywood Reporter: „Ким имаше съпруг, който я насилваше. Един ден тя ме потърси, защото я бях защитил, станахме приятели и в крайна сметка имахме голяма афера".
„Майкъл Кийтън хвърли око на Ким Бейсинджър. Спомням си, че ми се ядоса, когато тя и аз се сближихме. Чувстваше се отхвърлен, защото беше звездата. Той е Батман"
След връзката си с Джон Питърс, Ким излиза с Принс, както и с модния дизайнер Алексио Гандара и треньора Фил Уолш. След смъртта на Принс през 2016 г. тя заявява пред Daily Beast: „Наслаждавах се на това време от живота си. Беше наистина специален момент във времето и имам страхотни спомени. Не си поставям много ограничения, нека го кажем така."
Ким се срещна с втория си съпруг, актьора Алек Болдуин, през 1990 г., на снимачната площадка на The Marrying Man, като участват още в The Getaway и The Simpsons. Дъщеря им Айрланд се появява през 1995 г. Двойката се разделя през 2000 г., като разводът е финализиран през 2002 г.
Оттогава Алек говори надълго и нашироко за тяхната ожесточена раздяла, като пише в мемоарите си, че е минал през „едни от най-лошите спорни бракоразводни дела, като описва трудностите, пред които е изправен при развода и битката за родителските права със звездата.
Сега Ким има връзка с фризьора Мич Стоун, с когото се свързва през 2014 г.
Ким винаги е била страстен активист за правата на животните, позирайки за реклами срещу използването на кожите в облеклото. Тя помага за създаването на законопроект за защита на селскостопанските животни и се обяви против търговията с кучешко месо в части от Азия.
Източник: hellomagazine.com
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъдрият
Но дано да се вразуми, да се покае и да се обърне към Бога!
Коментиран от #6
17:04 08.12.2023
2 Много
Хубави филми
17:18 08.12.2023
3 Благодарност
17:53 08.12.2023
4 да сме коректни
18:29 08.12.2023
5 ГЕРБ НА БУНИЩЕТО
19:08 08.12.2023
6 Знаещ
До коментар #1 от "Мъдрият":Понеже ти си много мъдър и можеш да водиш всички невежи през живота, нали?! Всеки сам решава и избира как да си живее живота!
19:09 08.12.2023
7 Гледам и виждам
20:53 10.12.2023
8 Дааа
06:33 08.12.2024
9 Беше нещо
Да, ама едното време свърши.
А като й чета подвизите, явно не е стока.
Това обаче не учудва никого, техните “звезди” почти всички са такива запартъци с кинти.
06:48 08.12.2024
10 Оня с лопатата
08:37 08.12.2024
11 Много
08:49 08.12.2024
12 Ким Ир Сен
09:15 08.12.2024
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ти си
До коментар #13 от "Във филма":Си скъсал ръката!
09:44 08.12.2024
15 Гост
13:26 09.12.2024