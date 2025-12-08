Ким Бейсинджър навърши 72 г. след блестяща кариера и два развода

Емблематичната актриса и бивш модел Ким Бейсинджър, която стана известна с ролите си във филми като "Батман", "Поверително от Ел Ей" и "9 седмици половина", навършва 72 години на 8 декември.

Звездата, носителка на Оскар, има блестяща кариера, както и завладяващ личен живот.

Ким е балетна танцьорка и мажоретка като тийнейджър. След това става модел на Ford Modeling Agency и е на корицата на албума на групата Survivor, появява се и в много реклами.

Въпреки успеха си, тя признава, че не е била фен на тази работа. Тя каза: „Беше много трудно да преминавам от една резервация към друга и винаги трябваше да се справям с начина, по който изглеждах. Не издържах. Усетих, че се задушавам."

В крайна сметка тя напусна моделството, за да се заеме с актьорството, и прави пробив с роля във филмите за Джеймс Бонд "Никога не казвай никога повече".

Ким се е омъжвала два пъти, веднъж за гримьора Рон Снайдер-Бритън през 1980 г., когото среща по време на снимките на Hard Country, и втори път през 1990 г. за Алек Болдуин.

Ким и Рон са заедно в продължение на девет години и се развеждат през 1989 г. Според мемоарите на Рон, той открива, че Ким има афера с актьора от „Хубава жена“ Ричард Гиър през 1986 г., след като намира любовни писма, и я последва до ресторант, където ги вижда да се целуват. Двамата решават проблемите си, но няколко години по-късно се развеждат.

Ким плаща 9 000 долара месечна издръжка в продължение на осем години.

По това време продуцентът на Батман Джон Питърс твърди, че е имал афера с Ким, обяснявайки пред The Hollywood Reporter: „Ким имаше съпруг, който я насилваше. Един ден тя ме потърси, защото я бях защитил, станахме приятели и в крайна сметка имахме голяма афера".

„Майкъл Кийтън хвърли око на Ким Бейсинджър. Спомням си, че ми се ядоса, когато тя и аз се сближихме. Чувстваше се отхвърлен, защото беше звездата. Той е Батман"

След връзката си с Джон Питърс, Ким излиза с Принс, както и с модния дизайнер Алексио Гандара и треньора Фил Уолш. След смъртта на Принс през 2016 г. тя заявява пред Daily Beast: „Наслаждавах се на това време от живота си. Беше наистина специален момент във времето и имам страхотни спомени. Не си поставям много ограничения, нека го кажем така."

Ким се срещна с втория си съпруг, актьора Алек Болдуин, през 1990 г., на снимачната площадка на The Marrying Man, като участват още в The Getaway и The Simpsons. Дъщеря им Айрланд се появява през 1995 г. Двойката се разделя през 2000 г., като разводът е финализиран през 2002 г.

Оттогава Алек говори надълго и нашироко за тяхната ожесточена раздяла, като пише в мемоарите си, че е минал през „едни от най-лошите спорни бракоразводни дела, като описва трудностите, пред които е изправен при развода и битката за родителските права със звездата.

Сега Ким има връзка с фризьора Мич Стоун, с когото се свързва през 2014 г.

Ким винаги е била страстен активист за правата на животните, позирайки за реклами срещу използването на кожите в облеклото. Тя помага за създаването на законопроект за защита на селскостопанските животни и се обяви против търговията с кучешко месо в части от Азия.

