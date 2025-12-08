Новини
"ДПС- Ново начало": Ще кажем ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората

8 Декември, 2025 09:27 1 439 93

  • дпс ново начало-
  • стабилност-
  • сигурност-
  • развитие-
  • резултати

От "ДПС-Ново Начало" публикуваха в социалната мрежа фейсбук часовете и местата на митингите в различните градове в страната. Протестите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото

"ДПС- Ново начало": Ще кажем ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От "ДПС-Ново Начало" публикуваха в социалната мрежа фейсбук часовете и местата на митингите в различните градове в страната. Протестите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета.

Ето и пълния текст на становището на партията:

Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции.

Ще кажем "НЕ на омразата!", защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение.

И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията!

Ще кажем "ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората".

Митингите ще се проведат във вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа както следва :

Белица - центъра на града

Руен - площада пред общината

Провадия - централен площад

Велико Търново - пл."Майка България"

Видин - площада пред общината

Враца - площад между читалището и общината

Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"

Кърджали - пл.“Освобождение”

Кюстендил- пл."Велбъжд"

Луковит- централен площад

Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл.администрация

Сърница- пред общината

Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"

Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“

Разград - пл."Независимост"

Ветово (област Русе) - пред общинска администрация

Дулово - площада пред общината

Сливен - пл."Цар Освободител"

Смолян - бул. "България" 67

Ботевград - централен градски парк

Търговище - пред сградата на Драматичен театър

Хасково - пл. „Свобода“

Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"

Ямбол - на площада до общината.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    88 1 Отговор
    Стабилност и сигурност, ама само за прасетата, нали?

    Коментиран от #6

    09:30 08.12.2025

  • 3 флип

    76 0 Отговор
    Идете на техен протест, вижте контингента им, тя работата ясно, поне да се посмеете

    09:31 08.12.2025

  • 4 Как да не ме повярваш

    70 1 Отговор
    Глей ква невинна физиономия!!!!
    Да ти еб. Май....

    09:32 08.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    59 0 Отговор
    Има някаква игра.Не може да е толкова тъп Шиши да дразни хората с контрапротест във вторник.Това е лудост от негова страна.

    09:32 08.12.2025

  • 6 Прав си!

    55 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски зад решетките и България тръгва в една правилна посока.

    09:33 08.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Все малки градове.

    09:33 08.12.2025

  • 8 Трай бе

    8 12 Отговор
    Искам да се обърна към една определена част от населението съвсем искрено и не злонамерено.Ако не харесвате, който и да е от политическият спектър, който е с по-демократични виждания от Вашите или ВИ се струва такъв и изповядва западни ценности това не означава автоматично, че трябва да харесвате Костадинов и възраждане.Напротив трябва сами да си направите анализ на ситуацията и да се запитате аджеба тоя човек и всички около него какво направиха за мен?Повишиха ми заплатата, повишиха ми стандарта, като ме изкарат от ЕС къде ще ме позиционирати като идем там каквот точно ще се случи.Важно е и да се запитате той случайно не си ли построи къща с партийна субсидия?Вие търсите ли отчет на всички депутати на възраждане какво всъщност са свършили в парламента или просто се разхождат до НС взимат си заплатата и се прибират.После я харчат за каквото си искат и това са пари от Вашият джоб, защото Вие сте гласували за тях.Всички облаги, които те ползват като Народни представители как точно подобриха Вашият живот?Моля Ви замислете се, отговорете си на тези въпроси и като идете другият път до урните си помислете какво точно да правите.

    Коментиран от #21

    09:33 08.12.2025

  • 9 Гост

    45 0 Отговор
    София опасно, така е добре, че да не ги фанат за гушите там.

    Коментиран от #20

    09:34 08.12.2025

  • 10 Шишилизация

    43 0 Отговор
    Шишилизиране на държавата с лозунги!

    09:36 08.12.2025

  • 11 Ясно

    30 0 Отговор
    Тия са пълни комунисти, с лозунги и с бухалки мислят да управляват.

    09:36 08.12.2025

  • 12 АААЛООО

    41 0 Отговор
    ШИШО КОЛКО АВТОБУСИ АНГАЖИРА ЗА ТЕЗИ ПРОТЕСТИ

    09:36 08.12.2025

  • 13 местер -ШЕФ

    44 0 Отговор
    Крадливите .расета стават само за мезета !!

    09:37 08.12.2025

  • 14 Леле - леле ?! 🤔

    44 0 Отговор
    Не знаех , че в Плевен и Велико Търново има толкова много роми , та са в списъка на ДПС Ново начало .

    Коментиран от #91

    09:37 08.12.2025

  • 15 само питам

    53 0 Отговор
    Кой е казал Да на омразата, че е нужно с митинг да се заявява Не на омразата? Кой ползва език на омразата от рода на мръшляци, мистър Кеш, боклуци и т.н.? Организаторът на митинга Не на омразата, или някой друг? Не е ли парадоксално хора, които непрекъснато обиждат и проявяват физическа агресия, да се преоблекат като бели гълъби и да крещят Не на омразата? Психиатри в тази държава няма ли, или те полудяха?

    09:37 08.12.2025

  • 16 А в Горно

    25 1 Отговор
    Надолнище кога ще е ....

    09:38 08.12.2025

  • 17 Тракиец 🇺🇦

    48 0 Отговор
    Дебел чакаме те в София на площада,в Пловдив на площада,във Варна на площада,в Бургас на площада,.....и твоите ц..и..г..а..н..и които купуваш нон стоп няма да те спасят ....ИЗЧЕЗВАЙ ОТ БЪЛГАРИЯ ИЗ.РОД !!!

    09:39 08.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мисля ,че е правилно.

    28 0 Отговор
    КОАЛИЦИЯТА НА ДЕБЕЛИТЕ ГЪ....ЗОВЕ ДА ИЗЧЕЗВА.

    09:39 08.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    32 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Къде са София, Бургас, Варна, Пловдив?

    Коментиран от #27

    09:39 08.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Саурон

    36 0 Отговор
    Тоя верно ли е толкова чак нагъл?!?

    Коментиран от #23

    09:40 08.12.2025

  • 23 Последния Софиянец

    27 0 Отговор

    До коментар #22 от "Саурон":

    Или е уникално тъп или работи за сваляне на правителството

    09:41 08.12.2025

  • 24 Дедо

    27 0 Отговор
    В крушево и ветьово сигурно се очакват стохилядни митинги.

    09:41 08.12.2025

  • 25 Противогаз

    28 0 Отговор
    В изброените места ще смърди на свинска пача и овнешко!

    09:42 08.12.2025

  • 26 Истината

    25 1 Отговор
    ДПС начело с Пеевски и Доган които нон стоп сеят етническа омраза начело с тяхните м..а..н..г..а..л..и които още при раждането си мразят българина и белия човек както и не..г..рите същото го правят ще казват НЕ на омразата...омраза има само в ДПС и апс защото електората от о.рки им е такъв ..мразят българите защото са комплексари и са от низшата раса която говори нечленоразделено хъхри заеква,невъзпитани про.сти необразовани с криви зъби като на магарета миришат грозни са и са си чисти фе.калии ...ей това му е електората на тоя милиардер олигарх

    09:44 08.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Само да добавя

    10 0 Отговор
    Ако ми обясниш път за какво да ви обичаме, ще ти благодаря.

    09:46 08.12.2025

  • 30 факултето

    15 0 Отговор
    Очаквах София , но не я виждам в списъка .Жалко , сега ще трябва да си пием греяното вино с българи и турци на Коледния базар

    09:46 08.12.2025

  • 31 Асен

    12 0 Отговор
    Явно Шиши е решил да похарчи малко пари и да изкара няколко неграмотни човека

    09:48 08.12.2025

  • 32 Албенчо

    11 1 Отговор
    Според Корана свинското е нечисто и не бива да се яде.

    Коментиран от #45

    09:49 08.12.2025

  • 33 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    15 0 Отговор
    Ще кажем ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората!
    Денонощно работим за това с Ментата и Анастас !

    09:50 08.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Щаба на

    12 0 Отговор
    протестите ще бъде под зайчарника. Знаете къде е.

    09:51 08.12.2025

  • 36 За Кои ?

    12 0 Отговор
    За Кои ?

    Хора ?

    09:52 08.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 наблюдател

    12 0 Отговор
    Забелязвам , че навремето Доган само да каже една дума и пълнеше площада , сега и за много пари пак със зор излизат и се крият със шапки и шалове

    09:52 08.12.2025

  • 39 Очевидец

    9 0 Отговор
    След 35 години , децата господата от Държавна сигурност, малките "Бриговчета"
    интелигентни "облечени в слава и натъпкани с пари " , са отново в Апогея си!
    Идва полит-мракобесие , нихилизъм с непристанен приток ,
    на отгледани в кочината им измислени политически герой!
    Крадците викат... дръжте крадеца!!!
    Никой , не пита къде са 4.5 милиарда от "КТБ", или тези 3.5 милиарда от "Балкански поток",
    "Язовири" или коя фирма , е яхнала държавните фабрики и изнася оръжие за Украйна ???
    Това което Доган пропусна , наследника му ще го довърши!!!

    09:52 08.12.2025

  • 40 Шаа

    7 0 Отговор
    ПлаШТаш на мен.Нема пари нема МЕН.Я сАм Асан.

    09:53 08.12.2025

  • 41 народа

    15 0 Отговор
    Освен голям страх , друго не виждам . Няма ги София ,Пловдив ,Варна ,Ст Загора ,Бургас и други големи градове . Бавно и полека ,народа порастна за няколко века

    09:55 08.12.2025

  • 42 Пеевски

    12 0 Отговор
    Само лозунги, без покритие!
    Дори и да разбуниш етноса, пътя ти е един.
    Затвор!
    Това ще е справедливо за теб, Борисов, зафиров, Трифонов и подобнити ви!

    09:55 08.12.2025

  • 43 Иван Асен

    8 0 Отговор
    Твърде вероятно е този да е малоумен, след като не е проумял какво му заявиха над 100 хиляди граждани от площада.

    09:55 08.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ние Не Искаме Да се Яде !

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Албенчо":

    Ние Не Искаме Да се Яде !

    Просто !

    Искаме !

    Да го Сложим !

    В Клетка !

    Колкото До Яденето !

    Това Е !

    Друг Въпрос !

    09:55 08.12.2025

  • 46 въпрос

    7 0 Отговор
    Само да попитам ,Ние сега европейска държава ли сме или правим ентически конфликт , като изостанали държави ?

    09:56 08.12.2025

  • 47 Лоло

    6 0 Отговор
    Хахаха, някой от свинcкитe тpoлчера в сайта да каже що няма митинг в София. Свинчo не му се давали допълнителни пари и за автобуси ли?

    Коментиран от #53

    09:57 08.12.2025

  • 48 Софето

    4 0 Отговор
    СмЕх

    09:57 08.12.2025

  • 49 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 0 Отговор
    Смях, смяааааах! Няма ги София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, даже Пазарджик ! Дилянчо, вземи си билет за Дубай или за Афганистан преди сряда! Защото ще стане горещо!

    09:57 08.12.2025

  • 50 Шефе

    2 0 Отговор
    ТОЙ И Жената ша а там.

    09:57 08.12.2025

  • 51 Няма

    0 1 Отговор
    оправия. Намери се един човек който мисли за "хората" и повечето от коментиращите го критикувате. Кой друг мисли денонощно за вас?

    09:58 08.12.2025

  • 52 Големо навеждане беее...

    1 0 Отговор
    Мазни се на хамерика да му махнат черното петно от челото.

    09:58 08.12.2025

  • 53 Защото

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Лоло":

    Инвалидите, които искал да накара да дойдат в София, се оплакали и щеше да гръмне скандал!

    09:59 08.12.2025

  • 54 ккк

    6 0 Отговор
    електората на този не може да избира то ходи под команда и като стадо , така и за гласуване и за протест , така беше и на изборите и им бе заповядано да правят манипулации в полза на мафията , затова и протестите са им тези села и градове където преобладава този контингент

    09:59 08.12.2025

  • 55 МАХАЙ СЕ

    8 0 Отговор
    ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    СЛИЗАЙ ОТ КОЛИТЕ НА НСО,ЧЕ МНОГО СКЪПО НИ СТРУВАШ!

    09:59 08.12.2025

  • 56 НРБългария

    7 0 Отговор
    Човека тръгва на война ,а дневния ред на държавата е съвсем друг .Иска да ни върне един век назад , защо бе ? Аз с мюсулмани проблем нямам , те влизат в джамия , аз влизам в църква , друга разлика няма между нас , всички живеем в България .

    10:00 08.12.2025

  • 57 Смехх

    5 0 Отговор
    Тоя с харизма на изсушен тюлен и мозък на канарче щял да прави митинг на пpacешкaта интелигенция.

    10:01 08.12.2025

  • 58 Гост

    10 0 Отговор
    Всички са платени под една или друга форма. Дебелият е най-лошото нещо случило се на България в цялата и, многовековна история.

    10:01 08.12.2025

  • 59 клюкарник

    7 0 Отговор
    Върви мълва , че неговите са му отказали категорично , да излизат в София и големите градове от страх да не ги бият .

    10:03 08.12.2025

  • 60 Като се гаврите с болните ли???

    6 0 Отговор
    Как точно ще го направиш ти бе??? Като товариш болните на рейсове под угрозата да им спреш помощите и личните асистенти ли бе???

    10:04 08.12.2025

  • 61 433

    6 0 Отговор
    тръгвай си бе шишо !

    10:04 08.12.2025

  • 62 Психиатър

    4 1 Отговор
    В парламента цари шизофрения.
    Искат нови избори, но знаят, че няма да спечелят.
    Искат да управляват, но знаят, че няма да могат.
    А загадката е - за какво тогава протестират?

    10:04 08.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ама ние наистина сме идиоти

    10 0 Отговор
    щом тоя продължава да ни говори така.

    10:05 08.12.2025

  • 65 българина

    9 0 Отговор
    Така поставени нещата , аз като българин се чуствам малцинство и подтиснат от подобни изказвания

    10:06 08.12.2025

  • 66 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    6 1 Отговор
    БСП умря. А пък Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! Съдебна ... И прасето ще я носи

    10:06 08.12.2025

  • 67 ЗА ЖУРНАЛИСТИТЕ

    4 0 Отговор
    ВЗЕМЕТЕ СИ ПРЕВОДАЧИ
    ИЛИ ПРЕЗ ТЕЛЕФОНИТЕ ГУГАЛ ПРЕВОДАЧ

    ХАЙДЕ АБАКЪЛЪМ,,,,,

    10:07 08.12.2025

  • 68 Свиня!

    5 0 Отговор
    Да кажем да на наближаващата Коледа!

    10:10 08.12.2025

  • 69 метавселена

    7 0 Отговор
    Бъдете разумни и не се подавайте на тази провокация .Защото това е провокация и нищо друго .Стане ли напечено се вади етническа карта , която напрактика не съществува в България .Ако ще ходите на техните протести , занесете им цветя .

    10:10 08.12.2025

  • 70 ДА на омразата

    2 0 Отговор
    омраза, противопоставяне и разделение ! НЕ на партийните и масонски олигарси и атлантическите предатели ! В Беляне ....

    10:11 08.12.2025

  • 71 дааа

    4 0 Отговор
    Срам за тези градове и хората живеещи в тях,ако позволят това.

    Коментиран от #87

    10:11 08.12.2025

  • 72 Мнение

    3 0 Отговор
    Пеевски направи голяма грешка, че отстрани Доганов, а не Борисов. Борисов писа доносите за Пеевски пред американци британци и дубайци,а в Турция ги е набедил за мохамедански сепаратисти и иска от Ердоган арест на всички гласоподаватели на ново начало в деня на изборите в България.

    10:12 08.12.2025

  • 73 Пиянка Залянка

    3 0 Отговор
    Ако някога сте се чудили как изглежда cвинската тeния - е я, е - на снимката!

    10:12 08.12.2025

  • 74 Братя Роми, свобода !

    6 0 Отговор
    Да изгоним Шишавият хипопотам

    10:14 08.12.2025

  • 75 Златан

    3 0 Отговор
    Луковит - циганската Мека на Северна България!
    София, Пловдив, Стара Загора... нещо организацията на Лoeната тoпка липсва в тези градове.

    10:14 08.12.2025

  • 76 Мафиьо

    6 1 Отговор
    Чия стабилност и сигурност? На мафията ли? На корупцията ли? На олигарсите ли? На децата на мафията ли? На чекмеджета и чувалчета ли? На хотелите ли? На онези, които са свикнали да тече ли? На безправието ли? На неравенствата ли? Искате да мълчим пред всичко това? И още?

    10:14 08.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Стоян

    3 0 Отговор
    Нищо против партията ,но от лидера ни що не става

    10:14 08.12.2025

  • 79 Пеевски

    3 3 Отговор
    изразява мнението на България извън жълтите павета.

    10:15 08.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 бъдеще

    5 1 Отговор
    Един ден този човек ще си тръгне , тогава наистина ще стане трудно за хората които сега го подкрепят .Това са малки населени места ,всички се знаят . Неговата е лесна , ще отиде в чужбина където му е всичко , ами хората ?

    10:16 08.12.2025

  • 82 Време разделно е !

    5 1 Отговор
    Точно за омраза, противопоставяне и разделение ! Писна ни

    10:17 08.12.2025

  • 83 991

    5 1 Отговор
    Само в толкова ли общини Шиши организира платен протест след срещата в хотел Астория?
    Шиши, ще си ходиш, не се напъвай! Следващият протест ще е най-големият в модерната история на България, по-добре се предай преди да усетиш народния съд!

    10:17 08.12.2025

  • 84 От едната страна-

    2 3 Отговор
    няколко хиляди жълтопаветни метросексуални джендъри, които си мислят, че нещо могат.

    От другата страна- няколко милиони българи , чийто глас не се чува и които не харесват жълтопаветните.

    Време е да се чуе гласът и на вторите- нормалните хора

    10:18 08.12.2025

  • 85 данакоплтец

    3 0 Отговор
    Ко викаш , големите градове да работим и да плащаме данъците които вдигаш , за да раздавеме пари на гетата , вместо и те да работят ?

    10:19 08.12.2025

  • 86 Дебелия феномен

    3 0 Отговор
    КОЙ му разреши на този корумпиран тип да разделя България на части, на градове, на села? Ако иска гражданска война, няма да му се получи, защото омразата към него и толупа е толкова огромна, че хората ще ги пометат заедно с цялата сган около тях. А този бабаит да излезе на площада, след като се прави на "големия мъж", но се крие зад НСО и дебелите врати не Парламента. Пълна отврат, гнус.

    10:19 08.12.2025

  • 87 не точно

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "дааа":

    Не е срамно за хората, защото са смачкани от собствената си държава. Митингът ще се проведе в малки общини, в които работа няма, пътища няма, магазини няма, аптеки няма, банкомати няма, нищо няма. Там най-големият работодател е общината и местният феодал. Нямаш избор - или отиваш на митинг, или губиш работата си, а друга работа няма. Срам е за всички нас, че допуснахме това разделение, че обезлюдихме селата и малките градчета и позволихме там малкото останали хора да станат крепостни селяни. И това в 21 век, в уж европейска България. Срамът е за всички, не само за смачканите хорица, които ще бъдат натирени да ходят на митинг против волята им или поради необходимостта да оцеляват някак си.

    10:19 08.12.2025

  • 88 пашата

    2 0 Отговор
    Магнитският с-и-чуг и сикаджииската герберска мутра в Белене и държавата се оправя

    10:19 08.12.2025

  • 89 Да кажа

    1 1 Отговор
    От Монтанско съм.
    Пеевски, как смяташ, тия хора които се бориха за освобождаване от фашизма и река Огоста е била кървава, та тия хора, дали ще те подкрепят?
    Българите- никога!
    Тези, които ще излязат са от бедните роми, ама това не означава, че те долюбват!

    10:20 08.12.2025

  • 90 Чиба тлъст хипопотам

    3 1 Отговор
    Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния. Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично. Оставка !

    10:20 08.12.2025

  • 91 Симеон Сабри

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Леле - леле ?! 🤔":

    Прав си . Няма . Ще видиш там колко са ,ако разрешат да се покаже по телевизиите резила им. В Търново само студентите са повече от махалата , а и тя е достатъчно интелигентна за да прозре как този иска с чужда кръв и подигравки да си запази собствения разкош и да краде още повече. Тук даже и номера с двете ДПС-та не минава. Най много единици да се вържат на мижавите му пари и обещания за по-охолен живот и бизнес като тартор на махалата . Дебела глава без гънки да усетят как ромите просто му цоцат парите. Спре ли да плаща и е вътре в кауша или беж в чужбината.

    10:21 08.12.2025

  • 92 Омразата и заплахите,

    1 0 Отговор
    които се леят към Пеевски, обилно толерирани от медиите, са израз на безсилие.

    Сори, ама Z- поколението джендъри са неспособни- нито са образовани, нито грамотни, нито имат опит, нито имат култура , че да управляват държавата.

    Ще си останат само на жълтите павета в София!

    10:23 08.12.2025

  • 93 Айран Айран

    0 0 Отговор
    Не на омразата бе Мръшляци

    10:23 08.12.2025

