"ДПС- Ново начало": Ще кажем ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората

От "ДПС-Ново Начало" публикуваха в социалната мрежа фейсбук часовете и местата на митингите в различните градове в страната. Протестите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета.
Ето и пълния текст на становището на партията:
Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции.
Ще кажем "НЕ на омразата!", защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение.
И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията!
Ще кажем "ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората".
Митингите ще се проведат във вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа както следва :
Белица - центъра на града
Руен - площада пред общината
Провадия - централен площад
Велико Търново - пл."Майка България"
Видин - площада пред общината
Враца - площад между читалището и общината
Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"
Кърджали - пл.“Освобождение”
Кюстендил- пл."Велбъжд"
Луковит- централен площад
Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл.администрация
Сърница- пред общината
Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"
Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“
Разград - пл."Независимост"
Ветово (област Русе) - пред общинска администрация
Дулово - площада пред общината
Сливен - пл."Цар Освободител"
Смолян - бул. "България" 67
Ботевград - централен градски парк
Търговище - пред сградата на Драматичен театър
Хасково - пл. „Свобода“
Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"
Ямбол - на площада до общината.
2 Зевс
Коментиран от #6
09:30 08.12.2025
3 флип
09:31 08.12.2025
4 Как да не ме повярваш
Да ти еб. Май....
09:32 08.12.2025
5 Последния Софиянец
09:32 08.12.2025
6 Прав си!
До коментар #2 от "Зевс":Двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски зад решетките и България тръгва в една правилна посока.
09:33 08.12.2025
7 Последния Софиянец
09:33 08.12.2025
8 Трай бе
Коментиран от #21
09:33 08.12.2025
9 Гост
Коментиран от #20
09:34 08.12.2025
10 Шишилизация
09:36 08.12.2025
11 Ясно
09:36 08.12.2025
12 АААЛООО
09:36 08.12.2025
13 местер -ШЕФ
09:37 08.12.2025
14 Леле - леле ?! 🤔
Коментиран от #91
09:37 08.12.2025
15 само питам
09:37 08.12.2025
16 А в Горно
09:38 08.12.2025
17 Тракиец 🇺🇦
09:39 08.12.2025
19 Мисля ,че е правилно.
09:39 08.12.2025
20 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Гост":Къде са София, Бургас, Варна, Пловдив?
Коментиран от #27
09:39 08.12.2025
22 Саурон
Коментиран от #23
09:40 08.12.2025
23 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Саурон":Или е уникално тъп или работи за сваляне на правителството
09:41 08.12.2025
24 Дедо
09:41 08.12.2025
25 Противогаз
09:42 08.12.2025
26 Истината
09:44 08.12.2025
29 Само да добавя
09:46 08.12.2025
30 факултето
09:46 08.12.2025
31 Асен
09:48 08.12.2025
32 Албенчо
Коментиран от #45
09:49 08.12.2025
33 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
Денонощно работим за това с Ментата и Анастас !
09:50 08.12.2025
35 Щаба на
09:51 08.12.2025
36 За Кои ?
Хора ?
09:52 08.12.2025
38 наблюдател
09:52 08.12.2025
39 Очевидец
интелигентни "облечени в слава и натъпкани с пари " , са отново в Апогея си!
Идва полит-мракобесие , нихилизъм с непристанен приток ,
на отгледани в кочината им измислени политически герой!
Крадците викат... дръжте крадеца!!!
Никой , не пита къде са 4.5 милиарда от "КТБ", или тези 3.5 милиарда от "Балкански поток",
"Язовири" или коя фирма , е яхнала държавните фабрики и изнася оръжие за Украйна ???
Това което Доган пропусна , наследника му ще го довърши!!!
09:52 08.12.2025
40 Шаа
09:53 08.12.2025
41 народа
09:55 08.12.2025
42 Пеевски
Дори и да разбуниш етноса, пътя ти е един.
Затвор!
Това ще е справедливо за теб, Борисов, зафиров, Трифонов и подобнити ви!
09:55 08.12.2025
43 Иван Асен
09:55 08.12.2025
45 Ние Не Искаме Да се Яде !
До коментар #32 от "Албенчо":Ние Не Искаме Да се Яде !
Просто !
Искаме !
Да го Сложим !
В Клетка !
Колкото До Яденето !
Това Е !
Друг Въпрос !
09:55 08.12.2025
46 въпрос
09:56 08.12.2025
47 Лоло
Коментиран от #53
09:57 08.12.2025
48 Софето
09:57 08.12.2025
49 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:57 08.12.2025
50 Шефе
09:57 08.12.2025
51 Няма
09:58 08.12.2025
52 Големо навеждане беее...
09:58 08.12.2025
53 Защото
До коментар #47 от "Лоло":Инвалидите, които искал да накара да дойдат в София, се оплакали и щеше да гръмне скандал!
09:59 08.12.2025
54 ккк
09:59 08.12.2025
55 МАХАЙ СЕ
СЛИЗАЙ ОТ КОЛИТЕ НА НСО,ЧЕ МНОГО СКЪПО НИ СТРУВАШ!
09:59 08.12.2025
56 НРБългария
10:00 08.12.2025
57 Смехх
10:01 08.12.2025
58 Гост
10:01 08.12.2025
59 клюкарник
10:03 08.12.2025
60 Като се гаврите с болните ли???
10:04 08.12.2025
61 433
10:04 08.12.2025
62 Психиатър
Искат нови избори, но знаят, че няма да спечелят.
Искат да управляват, но знаят, че няма да могат.
А загадката е - за какво тогава протестират?
10:04 08.12.2025
64 Ама ние наистина сме идиоти
10:05 08.12.2025
65 българина
10:06 08.12.2025
66 Братя Роми, братя сестри и братя жени
10:06 08.12.2025
67 ЗА ЖУРНАЛИСТИТЕ
ИЛИ ПРЕЗ ТЕЛЕФОНИТЕ ГУГАЛ ПРЕВОДАЧ
ХАЙДЕ АБАКЪЛЪМ,,,,,
10:07 08.12.2025
68 Свиня!
10:10 08.12.2025
69 метавселена
10:10 08.12.2025
70 ДА на омразата
10:11 08.12.2025
71 дааа
Коментиран от #87
10:11 08.12.2025
72 Мнение
10:12 08.12.2025
73 Пиянка Залянка
10:12 08.12.2025
74 Братя Роми, свобода !
10:14 08.12.2025
75 Златан
София, Пловдив, Стара Загора... нещо организацията на Лoeната тoпка липсва в тези градове.
10:14 08.12.2025
76 Мафиьо
10:14 08.12.2025
78 Стоян
10:14 08.12.2025
79 Пеевски
10:15 08.12.2025
81 бъдеще
10:16 08.12.2025
82 Време разделно е !
10:17 08.12.2025
83 991
Шиши, ще си ходиш, не се напъвай! Следващият протест ще е най-големият в модерната история на България, по-добре се предай преди да усетиш народния съд!
10:17 08.12.2025
84 От едната страна-
От другата страна- няколко милиони българи , чийто глас не се чува и които не харесват жълтопаветните.
Време е да се чуе гласът и на вторите- нормалните хора
10:18 08.12.2025
85 данакоплтец
10:19 08.12.2025
86 Дебелия феномен
10:19 08.12.2025
87 не точно
До коментар #71 от "дааа":Не е срамно за хората, защото са смачкани от собствената си държава. Митингът ще се проведе в малки общини, в които работа няма, пътища няма, магазини няма, аптеки няма, банкомати няма, нищо няма. Там най-големият работодател е общината и местният феодал. Нямаш избор - или отиваш на митинг, или губиш работата си, а друга работа няма. Срам е за всички нас, че допуснахме това разделение, че обезлюдихме селата и малките градчета и позволихме там малкото останали хора да станат крепостни селяни. И това в 21 век, в уж европейска България. Срамът е за всички, не само за смачканите хорица, които ще бъдат натирени да ходят на митинг против волята им или поради необходимостта да оцеляват някак си.
10:19 08.12.2025
88 пашата
10:19 08.12.2025
89 Да кажа
Пеевски, как смяташ, тия хора които се бориха за освобождаване от фашизма и река Огоста е била кървава, та тия хора, дали ще те подкрепят?
Българите- никога!
Тези, които ще излязат са от бедните роми, ама това не означава, че те долюбват!
10:20 08.12.2025
90 Чиба тлъст хипопотам
10:20 08.12.2025
91 Симеон Сабри
До коментар #14 от "Леле - леле ?! 🤔":Прав си . Няма . Ще видиш там колко са ,ако разрешат да се покаже по телевизиите резила им. В Търново само студентите са повече от махалата , а и тя е достатъчно интелигентна за да прозре как този иска с чужда кръв и подигравки да си запази собствения разкош и да краде още повече. Тук даже и номера с двете ДПС-та не минава. Най много единици да се вържат на мижавите му пари и обещания за по-охолен живот и бизнес като тартор на махалата . Дебела глава без гънки да усетят как ромите просто му цоцат парите. Спре ли да плаща и е вътре в кауша или беж в чужбината.
10:21 08.12.2025
92 Омразата и заплахите,
Сори, ама Z- поколението джендъри са неспособни- нито са образовани, нито грамотни, нито имат опит, нито имат култура , че да управляват държавата.
Ще си останат само на жълтите павета в София!
10:23 08.12.2025
93 Айран Айран
10:23 08.12.2025