В Италия: Перуджа и полският Ресовия искат българина Алекс Грозданов

Към капитана на националния отбор по волейбол и световен вицешампион Алекс Грозданов може да се върне в италианската Суперлига, твърди изданието ivolleymagazine.it.

В момента Грозданов е сред асовете на полския гранд Богданка Люблин, като спечели през миналия сезон титлата в страната, Купата на ЦЕВ и Суперкупата на Полша. Към българина има интерес и от още един полския тим - Ресовия, където отново може да се събере с италианския треньор Масимо Боти.

В Италия Алекс Грозданов е играл за Верона, Монца и Равена. Перуджа наблюдава централния блокировач отблизо заради напускането на Роберто Русо, а има и сигнали, че аржентинецът Агустин Лосер ще направи трансфер в Япония.

Наскоро Алекс Грозданов призна в интервю, че наистина има различни варианти за следващата година и ще се опита да вземе "най-доброто решение", като не затваря нито една врата.