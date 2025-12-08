Новини
Спорт »
Волейбол »
В Италия: Перуджа и полският Ресовия искат българина Алекс Грозданов

8 Декември, 2025 19:30 503 0

  • алекс грозданов-
  • волейбол-
  • италия-
  • капитан

В момента капитанът на националния отбор по волейбол е сред асовете на полския гранд Богданка Люблин

В Италия: Перуджа и полският Ресовия искат българина Алекс Грозданов - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Към капитана на националния отбор по волейбол и световен вицешампион Алекс Грозданов може да се върне в италианската Суперлига, твърди изданието ivolleymagazine.it.

В момента Грозданов е сред асовете на полския гранд Богданка Люблин, като спечели през миналия сезон титлата в страната, Купата на ЦЕВ и Суперкупата на Полша. Към българина има интерес и от още един полския тим - Ресовия, където отново може да се събере с италианския треньор Масимо Боти.

В Италия Алекс Грозданов е играл за Верона, Монца и Равена. Перуджа наблюдава централния блокировач отблизо заради напускането на Роберто Русо, а има и сигнали, че аржентинецът Агустин Лосер ще направи трансфер в Япония.

Наскоро Алекс Грозданов призна в интервю, че наистина има различни варианти за следващата година и ще се опита да вземе "най-доброто решение", като не затваря нито една врата.


Италия
