7 държави от ЕС призоваха бързо да се пристъпи към изземане на замразените руски активи
  Тема: Украйна

7 държави от ЕС призоваха бързо да се пристъпи към изземане на замразените руски активи

8 Декември, 2025 11:46

В ЕС са запорирани общо 210 млрд. евро руско имущество и това може да бъде максималният размер на заема за Украйна

7 държави от ЕС призоваха бързо да се пристъпи към изземане на замразените руски активи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Лидерите на седем държави от Европейския съюз призоваха днес Брюксел да пристъпи бързо към изпълнението на предложението за използване на замразени руски активи за финансиране на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Подкрепата на Украйна в борбата ѝ за свобода и независимост не е само морално задължение – тя е и в наш собствен интерес“, заявиха лидерите на Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Полша и Швеция в писмо, изпратено до председателя на Съвета на ЕС Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Следователно трябва да пристъпим бързо към реализацията на предложенията на ЕК за използване на паричните наличности от замразените руски активи за отпускане на репарационен заем за Украйна“, смятат седемте лидери.

Миналата седмица ЕК предложи финансовата подкрепа за Украйна в следващите две години да бъде осигурена със заем от финансовите пазари или с използването на запорираното със санкциите на ЕС руско имущество.

Ако ЕС изтегли заем, той да бъде обвързан с европейския бюджет, предвижда предложението. При другата възможност ЕК би получила достъп до руското имущество, държано във всички европейски финансови институции.

По оценка на Международния валутен фонд в следващите две години Украйна ще има нужда от 135 милиарда евро.

По думите на еврокомисаря по икономическите въпроси Валдис Домбровскис, в ЕС са запорирани общо 210 млрд. евро руско имущество и това може да бъде максималният размер на заема за Украйна. 45 млрд. евро се предвижда да бъдат оставени в запас за изплащането на задълженията на заем от международните пазари.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    5 22 Отговор
    братушките са нямали толкова умен цар

    Коментиран от #16

    11:47 08.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Любопитен

    64 3 Отговор
    Сетня да не викат "на недейте ма би"?

    11:48 08.12.2025

  • 4 честен ционист

    8 29 Отговор
    Нека и ние да конфирскуваме руските авоари, понеже тоя бюджет нема връзване. После ще се разплатите за 45 год напред в консерви с помидори и перец, както най-добре си знаете.

    11:49 08.12.2025

  • 5 гост

    67 3 Отговор
    7 държави призоваха! А ОСТАНАЛИТЕ 20 си налягат парцалите защото усещат от къде и на къде духа вятъра на новата геополитическа ситуация в света.

    Коментиран от #60

    11:49 08.12.2025

  • 6 Сагата с руските активи

    35 4 Отговор
    продължава в пореден епизод.Репарации се присъждат на загубилите конфликта след края му.

    11:50 08.12.2025

  • 7 Още новини от украйна

    48 2 Отговор
    Току-що са публикували списъкът на държавите-крадци. Както знаем, кражбите се наказват.

    11:50 08.12.2025

  • 8 Пич

    37 3 Отговор
    Хайде сега........ тъпите Урсулианци са хванали най незначителните джуджета !!! Тъпо , нали ?!

    11:50 08.12.2025

  • 9 Празни кратуни

    37 1 Отговор
    Нищо няма са откраднат от Русия, защото ще фалират Европа тези патици.
    Украйна и без това е бездънна яма.

    11:51 08.12.2025

  • 10 Механик

    36 4 Отговор
    Руснаците и без тесзи пари пребиха гърчавото нато. Тоест, те са ги прежалили и се оправят и без тях. Което означва, че изземването на тия пари се дължи на тоталния фалит на ЕС.
    А като гледам 6 от 7-те страни-мераклийки, направо ме лови смях. Без Полша, останлите 6 имат обща площ колкото България.

    11:51 08.12.2025

  • 11 Някой

    36 2 Отговор
    Що, толкова ли е лошо финансовото им състояние, че толкова бързат да краднат? Банда крадци.

    11:51 08.12.2025

  • 12 Хахахахаха

    25 3 Отговор
    Тези смешни държави голям страх ги гони, дпоки бе нали Нато ви пази хахахахахах, смешното Нато за три Украйна от картата на Европа, следват и поляци другите смешни държави, 400 млрд в оръжия и санкции и резултата е - руснаците превземат, а другите скимтят и реват

    11:51 08.12.2025

  • 13 мдаааа

    28 2 Отговор
    Увеличават се мераклиите за изплащане на репарациите на победителя Русия след СВО!!!

    Коментиран от #26

    11:52 08.12.2025

  • 14 Какви Лидери ..

    19 3 Отговор
    Какви Лидери ?
    Та те се платени синове и внуци на фашисти !! Да отиват на фронта и да се бият а не да крадат и пращат дъги да умират !!
    Лидери ..тара танци !!!!

    11:54 08.12.2025

  • 15 Медведев

    5 0 Отговор
    Имаме 7 Орешника!

    Коментиран от #63

    11:54 08.12.2025

  • 16 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    така каза човека който заработва евро в Гърция...не рубли в Русия...да живеят ценностите...

    11:55 08.12.2025

  • 17 Повсеместо "изземане"

    7 1 Отговор
    На цялата частна собственост в България и на всякъде "особенни управители" да се назначат! По двама и по трима. Венсетемус другари !

    11:55 08.12.2025

  • 18 мдаааа

    4 4 Отговор
    Това , че руzzнята е екзалтирана , не означава , че е точно така ...

    11:55 08.12.2025

  • 19 Нещата

    9 2 Отговор
    Се превръщат от смешни в жалки...

    11:56 08.12.2025

  • 20 стоян георгиев

    19 4 Отговор
    Тия 7 държавици имат територии колкото 1/20 на Русия 😂😂😂 жалки скъсаняци

    Коментиран от #52

    11:56 08.12.2025

  • 21 Руснаков

    4 11 Отговор
    Гледай,гледай...всичкото русофил се е събрал тука...ще има премии явно...

    11:56 08.12.2025

  • 22 Човек

    13 2 Отговор
    Дори втората световна война не са изземвани активи на чужди държави. Нищо не оправдава тази КРАЖБА. Това ли е ЕС?

    11:57 08.12.2025

  • 23 Руснаците

    4 4 Отговор
    Сигурно са потресени от тая непоколебима сила срещу тях? Ха ха ха ха...

    11:57 08.12.2025

  • 24 Ами

    14 2 Отговор
    Дайте гаранции на Белгия,че солидарно ще плащате,когато международното право възтържествува и давайте за златни тоалетни Американците дават заден ход,а вие се БУТАТЕ МЕЖДУ ШАМАРИТЕ.

    11:57 08.12.2025

  • 25 Евровизия

    0 0 Отговор
    И да върнат Русия в конкурса!

    Коментиран от #29

    11:57 08.12.2025

  • 26 Брачед,

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "мдаааа":

    Майка ти не ти ли е казвала , че цапцарап е лошо нещо ?

    Коментиран от #30

    11:57 08.12.2025

  • 27 Ми бързат

    5 2 Отговор
    За да намажат те филията, а не някой друг... че скоро май Тръмп ще подмени така наречения Евроелит

    11:58 08.12.2025

  • 28 Да ги вземат!

    7 2 Отговор
    После ще се наложи Руската федерация да присъедини и тях за оправяне на сметката!

    11:59 08.12.2025

  • 29 Евразия

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Евровизия":

    Ще я върнат , в 17-ти век ... 🤭😁

    11:59 08.12.2025

  • 30 Ами кажи го

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Брачед,":

    На тия юрогейски лилипути....

    12:00 08.12.2025

  • 31 нннн

    10 2 Отговор
    Пладнешки разбойници. Крадци е комплимент за правителствата на тези държави. Крадецът, все пак, се старае да не го видят...

    12:00 08.12.2025

  • 32 Хитра стратегия

    9 2 Отговор
    Искат да уморят Путин от смях.

    12:00 08.12.2025

  • 33 заем от финансовите пазари

    6 3 Отговор
    Нито Германия, нито Франция за себе си не могат да намерят, но иначе щели на Украйна да дават. На последната среща в ЕЦБ шефовете на централните банки бяха като втрещени и после никой думичка не пророни. Макрон отлетя за Китай да проси а Мерц щял януари да ходи. И двамата на камък удрят обаче

    Коментиран от #39, #40

    12:01 08.12.2025

  • 34 Хипотетично

    4 3 Отговор
    Територии може да се завоюват, но пари не се пипат - те са свещенни

    12:01 08.12.2025

  • 35 4 хилядник

    0 1 Отговор
    Връщайте парите!Бе !

    12:02 08.12.2025

  • 36 Мутата

    3 0 Отговор
    Да дават по 10 милярда всяка година като са мераклии и да не ни занимават с техните фобии и комлекси.

    Коментиран от #43

    12:04 08.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 WC Куфарче 💼🚽

    0 4 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация и депопулация и КОНФИСКАЦИЯ

    12:04 08.12.2025

  • 39 Хипотетично

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "заем от финансовите пазари":

    като изнесоха своите европейски технологии в Китай, за да ползват евтина работна ръка, никой сега не им е крив.
    Евтиното им излиза скъпо - изстрадана мъдрост.

    Коментиран от #51

    12:04 08.12.2025

  • 40 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "заем от финансовите пазари":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада 🍌🍌🍌

    12:05 08.12.2025

  • 41 Амиии....

    8 0 Отговор
    Обсебването на частна собственост си е чиста кражба... и съответно наказуема според всички закони!!!

    Коментиран от #46

    12:05 08.12.2025

  • 42 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Кражбата на руското имущество ще е последната грешка на ЕС!

    Който може не е лошо да изгледате видеото на Дефри Сакс, колко самоубийствено и то не само за европа би било да посегнат на руските активи. Още повече Русия вече има план какъв да е отговора и той ще е значително по-болезнен.

    Разбира се няма нищо учудващо, в безумията на Прибалтийските пудели, те се давят от злоба - интересно ми е присъствието на Финландия в тоя списък, На финландските граждани им писна, те ясно усещат икономическите вреди... но явно и тях ги управляват послушни лекета като нашите...

    Коментиран от #59

    12:06 08.12.2025

  • 43 Мути

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мутата":

    Я кажи , колко милЯрда .. 🤭😁 И , Герге , ти си знааш ..

    12:06 08.12.2025

  • 44 Европиратисе готвят за кражбата на века

    3 1 Отговор
    Това е специалност а на тези колонизатори кражби ,щавене ,из нудване ,корупция и предателства

    Коментиран от #53

    12:07 08.12.2025

  • 45 Европа се декапитализира

    7 0 Отговор
    С поне 28% само за 2025 година ! Ниските лихви на ЕЦБ допълнително задълбочават проблема с изтичането на капитали от Европа. Пълни неадекватници управляват Европа и това е видимо за всички. Лагард за нищо не става. Пълен погром Европа я чака. Прекрасна статия има от Джей Пи Морган и Ко впрочем по темата.... а оня шматарок Мерц се изцепи: Не ни давайте акъл и т.н

    12:07 08.12.2025

  • 46 медународно криво

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Амиии....":

    А на изземването територии е законно, традиционно спрямо всички закони по земните кълбета.

    12:08 08.12.2025

  • 47 Дебил

    4 1 Отговор
    Чужди активи, дори руски не бива да се вземат.

    12:08 08.12.2025

  • 48 БАНко

    2 2 Отговор
    НАТООООООВЦИ , КРАДЦИ ЖАЛКИ !!! ТОВА СА ПАРИ НА РУСКИЯ НАРОД , ДАНО НАКАЗАНИЕТО СКОРО ВИ СПОЛЕТИ !!!

    Коментиран от #62

    12:08 08.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ива

    2 0 Отговор
    Това е кражба !Украйна не е член на ЕС ! ЕС подкрепя ли корупцията или по -точно част от нея ли е ?

    12:10 08.12.2025

  • 51 Практически

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хипотетично":

    Когато почнат да продават шедьоври на Лувъра и други държавни музеи защото няма пари тогава ще почна да се притеснявам за ЕС! До тогава още от същото: бавен растеж и ЕС остава най доброто място за живеене.

    П.с. съотношението дълг спрямо бвп започна да намалява след пандемията така че европейският съюз може да среща трудности както всяка икономика но продължава да се развива като ключова част от общия научно-технически прогрес в 21-ви век

    12:11 08.12.2025

  • 52 Тия държавици имат

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    общо БВП по-голям от на Русийката.

    12:11 08.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Тия 7 държави после сами да си връщат завзетото, заедно с лихвите и разноските по съдебните дела

    12:11 08.12.2025

  • 55 Пантагрюел

    1 0 Отговор
    „Подкрепата на Украйна в борбата ѝ за свобода и независимост не е само морално задължение – тя е в наш собствен интерес“ Ако ЕС изтегли заем, той да бъде обвързан с европейския бюджет, предвижда предложението.
    По оценка на Международния валутен фонд в следващите две години Украйна ще има нужда от 135 милиарда евро.
    -------
    Ако поразсъждаваме логично Евросъюзът може да изтегли заем , за да подкрепи Украйна за ,,свобода" , ,,независимост " защото е ,,морално" и в общ интерес.Това са мотивите.
    Ако тези мотиви са основателни защо Европа трябва да тегли заем от Някой , който притежава тези пари за да ги подари на Украйна? Този Някой не може ли заради същите мотиви сам да ги дари на Украйна , а предпочита да ги даде на Европа назаем и да спечели 45 млд от лихви?
    И ако този Някой , който притежава парите има свой мотиви,по-важни от подаряването на пари , защо Европа няма същите мотиви ?
    А иначе кра денето на руски активи си е хвърляне на кафяво вещество срещу вентилатор...

    12:11 08.12.2025

  • 56 Георгиев

    1 1 Отговор
    Репарационен заем? Това понятие е фалшиво за целта. Не са питали собственика на парите моле ли да се ползват? И четох, без лихва. (Лихвата ще си я приберат в личните сметки. Ако начинанието се осъществи). Не са питали и САЩ какво за последно мислят за тези руски пари. Тръмп и Путин са говорили за тях и има предложение. И ако това го наложат Урсула и сие, ще има съд до дупка и Русия ще си ги прибере като репарации точно от Европа. След после. Дано разбират.

    12:12 08.12.2025

  • 57 Герге ,

    0 0 Отговор
    Забравих - НЕМА ТИСАЙРЯФОСТАТЪ ДОЛНОПРОБНА

    12:12 08.12.2025

  • 58 Факт

    0 0 Отговор
    Прохода на републиката вече се заоблачи!

    12:13 08.12.2025

  • 59 Справедливост

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":

    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    12:13 08.12.2025

  • 60 Търновец

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Вятъра идва от теб че духал много въздух, а Бай Дончо го чакат много тежки междинни избори за двете камари на конгреса, и ще има промени, а Вова плаща злато за войната

    12:13 08.12.2025

  • 61 От подобни призиви

    1 0 Отговор
    и бързане става ясно, че пáри нéмат... А сега с чужда помен ще правят... Е те това е клубът на богатите, който между впрочем е заборчал до ушите, че и отгоре... И в който и ние ще се набутаме след има няма двайсетина дена...

    Коментиран от #64

    12:13 08.12.2025

  • 62 А руснаците като

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "БАНко":

    национализираха (присвоиха) хиляди западни фирми в РФ това не беше ли грабеж?

    12:14 08.12.2025

  • 63 Дима

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Медведев":

    Седни на един поне и заминавай за Марс , при оня , дето бай доню го галеше , по кратунката ..

    12:15 08.12.2025

  • 64 Поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "От подобни призиви":

    "...с чужда ПИТА помен..."

    12:16 08.12.2025

  • 65 Дедо ви...

    1 1 Отговор
    The New York Post публикува остра статия, критикуваща жалките усилия на Европа да се противопостави на Русия:„Европейските импотентни могат само да си хапят лактите“:

    12:16 08.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

