7 държави от ЕС призоваха бързо да се пристъпи към изземане на замразените руски активи

Лидерите на седем държави от Европейския съюз призоваха днес Брюксел да пристъпи бързо към изпълнението на предложението за използване на замразени руски активи за финансиране на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Подкрепата на Украйна в борбата ѝ за свобода и независимост не е само морално задължение – тя е и в наш собствен интерес“, заявиха лидерите на Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Полша и Швеция в писмо, изпратено до председателя на Съвета на ЕС Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Следователно трябва да пристъпим бързо към реализацията на предложенията на ЕК за използване на паричните наличности от замразените руски активи за отпускане на репарационен заем за Украйна“, смятат седемте лидери.

Миналата седмица ЕК предложи финансовата подкрепа за Украйна в следващите две години да бъде осигурена със заем от финансовите пазари или с използването на запорираното със санкциите на ЕС руско имущество.

Ако ЕС изтегли заем, той да бъде обвързан с европейския бюджет, предвижда предложението. При другата възможност ЕК би получила достъп до руското имущество, държано във всички европейски финансови институции.

По оценка на Международния валутен фонд в следващите две години Украйна ще има нужда от 135 милиарда евро.

По думите на еврокомисаря по икономическите въпроси Валдис Домбровскис, в ЕС са запорирани общо 210 млрд. евро руско имущество и това може да бъде максималният размер на заема за Украйна. 45 млрд. евро се предвижда да бъдат оставени в запас за изплащането на задълженията на заем от международните пазари.