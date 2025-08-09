Новини
Ангел Бастунов блести с гол и води Визела към победа в Португалия

9 Август, 2025 21:28 437 1

  • ангел бастунов-
  • новия сезон -
  • втора португалска дивизия -
  • визела-
  • пасош де ферейра

С неговия принос тимът му триумфира като гост на Пасош де Ферейра

Ангел Бастунов блести с гол и води Визела към победа в Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският халф Ангел Бастунов стартира новия сезон във втора португалска дивизия по впечатляващ начин, като реализира първото си попадение още в дебютния кръг. С неговия принос Визела триумфира с 2:1 като гост на Пасош де Ферейра – успех, който вдъхна увереност на отбора още в началото на кампанията.

Срещата започна с превес за домакините, които откриха резултата в 25-ата минута чрез Кощиня. Въпреки това, след почивката Визела демонстрира характер и обърна развоя на мача. Само десет минути след началото на второто полувреме, Бастунов се възползва от разбъркване в наказателното поле и с прецизен удар с левия крак възстанови равенството. Този гол не само върна интригата, но и даде криле на гостите. Пет минути по-късно Тио Нтула завърши отлична атака на Визела, наказвайки вратаря Марафона за втори път и фиксирайки крайното 2:1.

До последния съдийски сигнал гостите контролираха събитията на терена и дори пропуснаха възможности да увеличат преднината си.

Ангел Бастунов остана на терена до 79-ата минута, когато бе заменен от Стефан Обрадович.

В заключителните минути в игра за Визела се появи и друг българин – защитникът Андреа Христов, който наскоро се присъедини към тима след престой в италианския Козенца.

Пасош де Ферейра завърши мача с човек по-малко, след като Жоао Пинто получи червен картон четири минути преди края, което допълнително затрудни домакините.

25-годишният Бастунов се присъедини към Визела през миналия сезон, записвайки 27 мача и 2 гола. Преди това той защитаваше цветовете на ЦСКА 1948, Кариана (Ерден) и Ботев (Пловдив) в българското първенство.

През изминалата кампания Визела остана на крачка от промоция, завършвайки на трето място, само на две точки от втория Тондела.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
