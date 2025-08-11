Новини
Испанецът Алберто Салидо донесе първа победа на Берое в двубоя срещу Септември София

11 Август, 2025 21:06 452 0

Халфът отбеляза хеттрик

Испанецът Алберто Салидо донесе първа победа на Берое в двубоя срещу Септември София - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Берое Стара Загора най-сетне записа първи успех в новия сезон на Първа лига, след като надделя с 3:2 над домакините от Септември София в предпоследния мач от четвъртия кръг. Героят на вечерта безспорно бе испанският полузащитник Алберто Салидо, който буквално разпиля защитата на столичани и реализира впечатляващ хеттрик. Той се разписа в 23-ата, 28-ата и 50-ата минута, като всяко негово попадение носеше заряд и увереност на "зелените" от Стара Загора.

Срещата започна с високо темпо и множество положения пред двете врати. Септември не остана длъжен и на няколко пъти бе близо до гол.

В 31-ата минута Галин Иванов разтресе гредата, а малко по-късно съдията Драгомир Драганов първоначално отсъди дузпа за домакините, но след консултация с ВАР промени решението си.

В 42-ата минута обаче Септември получи нов шанс от бялата точка, но Артур Мота отрази удара на Бертран Фурие и запази преднината на гостите. В самия край на първата част Салидо бе на косъм от трети гол, но топката срещна напречната греда. В ответната атака Фурие се реваншира и намали резултата, връщайки интригата в мача.

Второто полувреме започна с натиск на Септември, които бяха на крачка от изравняване, но защитник на Берое изчисти топката от голлинията. Минути по-късно Салидо оформи своя хеттрик и на практика реши изхода на срещата.

Драмата обаче не приключи дотук – в последната минута на редовното време Хуан Пинеда от Берое си отбеляза автогол, с което оформи крайното 3:2.

След този успех възпитаниците на Виктор Басадре се изкачиха на осмата позиция във временното класиране с актив от 5 точки. Септември, воден от Стамен Белчев, остава на дъното без спечелена точка до момента.


