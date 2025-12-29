Григор Димитров се завърна в Австралия

Българският тенис ас Григор Димитров вече стъпи на австралийска земя, готов да открие новия сезон с амбиция и вдъхновение. Днес той пристигна в слънчевия Бризбейн, където ще се включи в престижния турнир от сериите ATP 250 – събитие, което бележи неговото десето участие на това място.

Организаторите на надпреварата посрещнаха Димитров с топло послание и специално видео от летището, озаглавено: „Двукратният шампион се завърна! Добре дошъл отново, Григор!“.

Българинът вече е оставил ярка следа в историята на турнира, след като триумфира през 2017 г. и повтори успеха си миналата година. Изминалият сезон обаче не бе лек за родния ни талант. След като достигна полуфиналите в Бризбейн, Григор бе принуден да се оттегли заради травма.

През юли, по време на сблъсъка си с Яник Синер на „Уимбълдън“, Димитров получи сериозно разкъсване на гръден мускул, което го извади от играта за значителна част от годината. Въпреки трудностите, той се завърна на корта с победа на „Мастърс“-а в Париж през октомври, но болките в рамото го принудиха да прекрати участието си и да сложи преждевременен край на сезона.

Продължителното отсъствие от турнирите се отрази и на позицията му в световната ранглиста – в момента Григор Димитров заема 44-ото място, далеч от познатия си връх като №3 в света.