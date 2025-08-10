Иван Велчев - Кюстендилеца с остри критики към главния скаут на ЦСКА

Един от най-известните привърженици на ЦСКА – Иван Велчев - "Кюстендилеца" отправи остри думи към главния скаут на клуба Методи Томанов. Велчев публично изрази недоумението си относно продължаващото присъствие на Томанов в структурите на столичния гранд.
Ето какво написа Велчев:
“Изгоря Фичо, изгоря Томаш, изгоря Нога на път са да изгорят Керкез и Златков.Само великият скаут от снимката е непоклатим на поста си в ЦСКА.
Стои си на завет и никой не го коментира...Предполагам ,че скаутите на Шефилд не разбират колкото него ,та взеха Полендаков, а ние си играем със Санянг. Няма да коментирам , че Ради Кирилов беше свободен...Няма и да коментирам ,че с парите които се дадоха за Сегер най-вероятно щяха да вземат Иван Йорданов”.
