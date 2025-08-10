Новини
Спорт »
Бг футбол »
Иван Велчев - Кюстендилеца с остри критики към главния скаут на ЦСКА

Иван Велчев - Кюстендилеца с остри критики към главния скаут на ЦСКА

10 Август, 2025 17:10 724 12

  • цска-
  • иван велчев-
  • методи томанов-
  • главен скаут-
  • фенове-
  • сектор г-
  • селекция-
  • футбол-
  • новини българия-
  • кюстендилеца

Фенът на ЦСКА публично изрази недоумението си относно продължаващото присъствие на Методи Томанов в структурите на клуба

Иван Велчев - Кюстендилеца с остри критики към главния скаут на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един от най-известните привърженици на ЦСКА – Иван Велчев - "Кюстендилеца" отправи остри думи към главния скаут на клуба Методи Томанов. Велчев публично изрази недоумението си относно продължаващото присъствие на Томанов в структурите на столичния гранд.

Ето какво написа Велчев:

“Изгоря Фичо, изгоря Томаш, изгоря Нога на път са да изгорят Керкез и Златков.Само великият скаут от снимката е непоклатим на поста си в ЦСКА.

Стои си на завет и никой не го коментира...Предполагам ,че скаутите на Шефилд не разбират колкото него ,та взеха Полендаков, а ние си играем със Санянг. Няма да коментирам , че Ради Кирилов беше свободен...Няма и да коментирам ,че с парите които се дадоха за Сегер най-вероятно щяха да вземат Иван Йорданов”.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Завърнал се

    10 3 Отговор
    Върнете отбора в ловеч, да обличат оранжевите екипи, нещата ще си дойдат на мястото, а и оркестърче има на стадиона, ще живнат, стига експерименти

    17:21 10.08.2025

  • 2 Левскар

    7 2 Отговор
    Закривай кочината !!

    17:30 10.08.2025

  • 3 Тоя престъпник какви ги дрънка

    7 2 Отговор
    И защо се дава гласност, на един бобовдолския циганин, дето се прави на тартор, за да го пази ръководството на Етрополе Булгарплод червени домати -Блкан Ловеч 50 кубика, за да не го окаушат.

    17:32 10.08.2025

  • 4 Гост

    3 3 Отговор
    Тоя за някакви китайци ли говори или виатнамци, ЦСКА не беше ли столичен отбор?

    Коментиран от #6

    17:36 10.08.2025

  • 5 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    6 3 Отговор
    ЗАКРИВАЙ в София и откривай в Ловеч

    17:39 10.08.2025

  • 6 Умен по цялата глава

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    ЦСКА означава Централен Спортен Клуб на Армията .Обаче Българската армия няма вече спортен клуб,камо ли футболен...И сега логично питаме - какви се явяват тия и защо заблуждават с това ЦСКА ...

    17:42 10.08.2025

  • 7 Пералня 1948

    5 1 Отговор
    Само тоз младеж не се е пробвал за треньор.... Давай селчо

    17:46 10.08.2025

  • 8 Йокин

    2 0 Отговор
    Направете го скаут, всичко ще се оправи.Щом,може,да покаже,кво може!!!

    17:50 10.08.2025

  • 9 България 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Керкез Негодник Оставка!!Вън чужденците от ЦСКА 🇧🇬🦁

    17:56 10.08.2025

  • 10 Витоша СФ 🐂

    1 1 Отговор
    Искаме Керкез в ЛеФски София 🇺🇦🐂

    17:59 10.08.2025

  • 11 Витоша СФ 🐂

    0 1 Отговор
    Искаме Керкез в ЛеФски София 🇺🇦🐂

    17:59 10.08.2025

  • 12 Фен

    0 1 Отговор
    Много разбирачи и съветници , за това Цска е в това състояние . Първо този който дава парите да си сложи подходящите хора за входящите и изходящи трансфери , финансов , спортен и административен директор , да сложат интелигентен знаеш и можещ треньор и да го оставят да работи в спокойна атмосфера за да си изгради тактически схеми на игра спрямо наличните футболисти и резултатите ще дойдат . В момента е създадено огромно напрежение върху треньора от който се иска от товарни мулета да направи състезателни коне а това е невъзможно . Само ЦСКА времето е наше

    18:32 10.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ