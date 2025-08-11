ЦСКА близо до нов спортен директор

Бойко Величков е все по-близо до поста спортен директор на ЦСКА, съобщава Блиц. Очаква се новината да бъде официално обявена в следващите дни, а е възможно и до часове. Бившият играч на "червените" е един от основните варианти за заместник на Пауло Нога. Величков доскоро беше спортен директор на Пирин.

Първи вариант за директор на клуба е бил Методи Томанов, а Бойко - втори. Главният скаут на "червените" обаче е предпочел да запази настоящата си позиция, убеждавайки собствениците, че Величков трябва да замени португалския специалист.