ЦСКА близо до нов спортен директор

11 Август, 2025 08:30 410 0

Бившият играч на "червените" е един от основните варианти за заместник на Пауло Нога

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бойко Величков е все по-близо до поста спортен директор на ЦСКА, съобщава Блиц. Очаква се новината да бъде официално обявена в следващите дни, а е възможно и до часове. Бившият играч на "червените" е един от основните варианти за заместник на Пауло Нога. Величков доскоро беше спортен директор на Пирин.

Първи вариант за директор на клуба е бил Методи Томанов, а Бойко - втори. Главният скаут на "червените" обаче е предпочел да запази настоящата си позиция, убеждавайки собствениците, че Величков трябва да замени португалския специалист.


