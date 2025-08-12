Новини
Капитанът на Ливърпул коментира проблемите в защита

12 Август, 2025 18:00 374 0

Ван Дайк призна, че има сериозни пропуски в отбраната, които трябва да бъдат отстранени, и призова съотборниците си да върнат нивото от миналия сезон

Капитанът на Ливърпул коментира проблемите в защита - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк коментира проблемите в защита на отбора, след като Кристъл Палас обърна резултата два пъти, за да победи шампионите на Англия и да вдигне трофея за Къмюнити Шийлд в неделя.

Ван Дайк призна, че има сериозни пропуски в отбраната, които трябва да бъдат отстранени, и призова съотборниците си да върнат нивото от миналия сезон.

След мача нидерландският защитник и капитан на отбора заяви:

„Допуснахме гол във всеки мач, с изключение на един през този подготовителен период. Това е нещо, върху което определено трябва да работим. Ще го направим. Не се притеснявам изобщо. Има причина, поради която миналата година бяхме добри в защита и можем да се върнем към това.“

34-годишният Ван Дайк отправи послание към съотборниците си преди началото на сезона 2025/2026, като ги призова да се обединят след тежкия удар, който отборът претърпя с трагичната смърт на Диого Жота.

„Очаква ни много труден сезон, но ние сме заедно в това. Като отбор и с феновете – винаги ще бъде трудно след всичко, което се случи с Диого. Единственият начин да го преодолеем е да бъдем заедно.“

Отборът на Арне Слот започва защитата на титлата си във Висшата лига в петък вечер, когато посреща Борнемут на „Анфийлд“.


