Арда и Локомотив (Пловдив) не си вкараха гол в Кърджали

11 Август, 2025 23:17 418 0

  • арда кърджали-
  • локомотив пловдив-
  • първа лига-
  • бг футбол

Двата тима затвърдиха доброто си представяне през сезона

Арда и Локомотив (Пловдив) не си вкараха гол в Кърджали - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали и гостуващият Локомотив (Пловдив) завършиха при нулево равенство в последния двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Двубоят редложи много емоции, но така и не донесе попадения за радост на феновете.

Още в 12-ата минута „смърфовете“ бяха близо до откриване на резултата, когато Политино отправи опасен изстрел, но стражът на домакините Анатолий Господинов демонстрира отличен рефлекс и запази мрежата си суха. Малко по-късно напрежението нарасна, след като Арда поиска дузпа заради спорна ситуация между Кова и Мане, но след консултация с ВАР съдията остана непреклонен – играта продължи без наказателен удар. В 35-ата минута Антонио Вутов бе на косъм да зарадва публиката в Кърджали, ала топката се оплете във външната страна на мрежата.

След почивката двата тима продължиха да търсят път към гола – Каталин Иту от Локомотив и Андре Шиняшики от Арда пробваха късмета си, но и двамата не успяха да преодолеят вратарите. В крайна сметка, резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал – 0:0.

Това бе първото нулево равенство между Арда и Локомотив (Пловдив) от април 2022 година насам и общо пето реми между двата състава от 2019 година досега.

Любопитен факт е, че преди този мач пловдивчани бяха в серия от три поредни победи срещу Арда в официални срещи, докато последният успех на кърджалийци датира от ноември 2024 година, когато те триумфираха с 4:2 на свой терен.

С точката от днешния двубой Арда удължава серията си без загуба във всички турнири до шест мача и се подготвя с повишено самочувствие за предстоящия реванш срещу Кауно Жалгирис в Лигата на конференциите.

В класирането на Първа лига кърджалийци заемат осмото място с актив от 5 точки, докато Локомотив (Пловдив) се изкачва на пета позиция с 8 точки и продължава да бъде непобеден от началото на сезона.


