Черно море спечели варненското дерби с 3:1

16 Август, 2025 21:00 611 1

С успеха си "моряците" имат в актива си вече 11 точки и излязоха на трето място в класирането

Черно море спечели варненското дерби, след като победи като гост Спартак с 3:1. С успеха си "моряците" имат в актива си вече 11 точки и излязоха на третото място във временното класиране. Спартак остава с 3 пункта и все още е без победа от началото на първенството, предаде БТА.

Преди началото на срещата легендата на варненския футбол Иван Петров, който е защитавал цветовете и на Спартак 1918 Варна, и на Черно море, получи награди от двата клуба по повод 70-годишнината му.

Двата отбора изиграха интересно първо полувреме. Гостите успяха да открият резултата още във втората минута на мача. Георги Лазаров проби отдясно, напредна и с хубав удар по диагонал изведе Черно море напред в резултата. В 6-ата минута Николай Златев успя да засече топката след центриране отдясно на Георги Лазаров, но топката се отби в гредата.

В 11-ата минута Бернардо Коуто центрира в наказателното поле на Черно море, а Ангел Грънчов засече топката с глава, но вратарят Пламен Илиев успя да избие. Спартак 1918 Варна успя да изравни в 12-ата минута. Деян Лозев проби отдясно, преодоля Даниел Мартин и центрира, а Шанде с хубав удар от далечната греда изравни за 1:1.

В 21-ата минута вратарят Пламен Илиев показа класа и спаси опасен удар на Цветослав Маринов.

В 39-ата минута Черно море отново поведе. Жоао Педро проби отдясно и центрира в наказателното поле на домакините, където вратарят Максим Ковальов не успя да играе добре с топката и тя стигна до Николай Златев, който от няколко метра вкара за 2:1.

Малко след подновяването на играта Николай Златев можеше да вкара нов гол за Черно море, но след удара му от около 20-тина метра топката облиза напречната греда от външната страна. В 78-ата минута Селсо Сидни бе изведен сам срещу вратаря на домакините Максим Ковальов, но стражът показа класа и успя да спаси.

В 81-ата минута Шанде овладя на гърди топката в наказателното поле на Черно море, завъртя се и стреля, но над вратата. В 85-ата минута вратарят Максим Ковальов спаси опасен удар на Фелипе Кардозо.

В 89-ата минута Асен Дончев центрира меко отдясно в наказателното поле на домакините, а Фелипе Кардозо стигна първи до топката и с удар от няколко метра оформи крайния резултат - 3:1 за Черно море.


Варна / България
  • 1 ВарнаГларуса

    3 0 Отговор
    по добрия, по класния отбор победи !!!

    21:19 16.08.2025

