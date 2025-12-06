Новини
Принц Хари с неочакван коментар по адрес на Доналд Тръмп

6 Декември, 2025 08:28

  • принц хари-
  • доналд тръмп

Въпреки обтегнатите отношения между Съсекс и бившия американски президент, Хари подхожда с хумор, без да заема ясна политическа позиция

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Още преди принц Хари и Меган Маркъл да се установят в Съединените щати, медиите активно обсъждаха напрежението в отношенията им с Доналд Тръмп. Очакванията бяха, че по време на втория си мандат той ще използва всяка възможност да ги атакува и да им създаде проблеми, предава Lifestyle.bg.

Изглежда обаче, че държавният глава има далеч по-съществени грижи и не отделя особено внимание на кралската двойка. Това пък не попречи на по-малкия син на крал Чарлз да си позволи шега за негова сметка – и то пред милионна публика.

По време на гостуването си в „Късното шоу“ със Стивън Колбърт принц Хари първо се пошегува, че по погрешка е попаднал не в студиото, а на кастинг за коледен филм. „Вие, американците, сте обсебени от коледни ленти, както и от кралското семейство, нали?“, попита той с усмивка.

Бившият херцог на Съсекс не подмина и Доналд Тръмп, коментирайки с ирония факта, че през февруари той си е добавил кралска титла в публикация в собствената си социална мрежа Truth Social. „Разбрах, че вече сте си избрали крал“, отбеляза Хари с подигравателен тон в ефир.

Беше засегната и темата за правното споразумение между CBS и Доналд Тръмп на стойност 16 милиона долара, свързано с твърденията му, че интервюто му с Камала Харис от 2024 г. е било манипулирано.

Острият хумор на принц Хари по адрес на американския президент изненада мнозина, тъй като до момента той избягваше открити политически позиции на територията на САЩ и запазваше неутралитет. Самият Тръмп също даде да се разбере, че няма намерение да се занимава с тях, но не скри, че не е почитател на Меган Маркъл, а към съпруга ѝ по-скоро изпитва съчувствие.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гнусния

    10 4 Отговор
    пършивец ще си го "получи" скоро, много е глупав, нагъл и комплексиран.

    08:33 06.12.2025

  • 2 Елизабет Цветанова кахъра

    1 3 Отговор
    Давам си цялата заплата да си направя закуска с на принц Хари спермата намазана на филия. Така правим Ние кахърите 🤣😂🤭🥳

    08:38 06.12.2025

  • 3 007 лиценз ту кил

    10 2 Отговор
    Конярче. Кскво да го правиш.

    08:40 06.12.2025

  • 4 надарена кака

    3 2 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    08:56 06.12.2025

  • 5 Колониалист

    2 0 Отговор
    Тоа па издухан така наречен принц …… Никой не е прокопсал от тъпи тУуутккии !!!

    10:02 06.12.2025