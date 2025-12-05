Жребият за Световното първенство по футбол през 2026 година в Северна Америка е ясен !

Изтеглиха жребия за Световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико.
Откриващият мач ще бъде Мексико - Южна Африка.
Ето разпределението по групи:
Група А
1. Мексико
2. Южна Африка
3. Южна Корея
4. Дания / Северна Македония / Чехия / Ейре
Група B
1. Канада
2. Италия / Северна Ирландия / Уелс / Босна и Херцеговина
3. Катар
4. Швейцария
Група С
1. Бразилия
2. Мароко
3. Хаити
4. Шотландия
Група D
1. САЩ
2. Парагвай
3. Австралия
4. Турция / Румъния / Словакия / Косово
Група Е
1. Германия
2. Кюрасао
3. Кот Д'Ивоар
4. Еквадор
Група F
1. Нидерландия
2. Япония
3. Украйна / Швеция / Полша / Албания
4. Тунис
Група G
1. Белгия
2. Египет
3. Иран
4. Нова Зеландия
Група H
1. Испания
2. Кабо Верде
3. Саудитска Арабия
4. Уругвай
Група I
1. Франция
2. Сенегал
3. Ирак / Боливия / Суринам
4. Норвегия
Група J
1. Аржентина
2. Алжир
3. Австрия
4. Йордания
Група K
1. Португалия
2. ДР Конго / Нова Каледония / Ямайка
3. Узбекистан
4. Колумбия
Група L
1. Англия
2. Хърватия
3. Гана
4. Панама
Това е първото Световно първенство с 48 участници.
Надпреварата ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026г.
Забележка: Все още не са ясни някои от участниците на първенството !
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То това добре
Коментиран от #5, #8
21:34 05.12.2025
2 Николова , София
21:34 05.12.2025
3 Каунь
Коментиран от #4
21:44 05.12.2025
4 Цар футбол
До коментар #3 от "Каунь":Група "Я, няма такава".
21:47 05.12.2025
5 Това
До коментар #1 от "То това добре":ли ти е проблема бре?Сигурно не можеш да заспиш ли? Не ,Те е срам.😡
21:48 05.12.2025
6 Елементарно Уотсън😁
група F Япония Украйна група G Египет Белгия група Н Испания Уругвай група I Франция Норвегия група J Аржентина Алжир група К Португалия Колумбия група
L Англия Хърватия
21:49 05.12.2025
7 Доста смотано Световно по Футбол с
21:51 05.12.2025
8 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "То това добре":Ша мре.🕌😪🕌😉🥒
Коментиран от #14
21:53 05.12.2025
9 Финал
22:03 05.12.2025
10 Световен Шампион
22:04 05.12.2025
11 Ок, по скоро Световен
22:05 05.12.2025
12 Репешажи
22:06 05.12.2025
13 Германия бие
22:07 05.12.2025
14 мименце,
До коментар #8 от "Mими Кучева🐕🦺":недей така ,че там ред няма! Нали си чувала?
22:10 05.12.2025