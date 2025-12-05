Новини
Жребият за Световното първенство по футбол през 2026 година в Северна Америка е ясен !

5 Декември, 2025 21:24

Откриващият мач е Мексико - Южна Африка

Ангел Лазаров

Изтеглиха жребия за Световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико.

Откриващият мач ще бъде Мексико - Южна Африка.

Ето разпределението по групи:

Група А
1. Мексико
2. Южна Африка
3. Южна Корея
4. Дания / Северна Македония / Чехия / Ейре

Група B
1. Канада
2. Италия / Северна Ирландия / Уелс / Босна и Херцеговина
3. Катар
4. Швейцария

Група С
1. Бразилия
2. Мароко
3. Хаити
4. Шотландия

Група D
1. САЩ
2. Парагвай
3. Австралия
4. Турция / Румъния / Словакия / Косово

Група Е
1. Германия
2. Кюрасао
3. Кот Д'Ивоар
4. Еквадор

Група F
1. Нидерландия
2. Япония
3. Украйна / Швеция / Полша / Албания
4. Тунис

Група G
1. Белгия
2. Египет
3. Иран
4. Нова Зеландия

Група H
1. Испания
2. Кабо Верде
3. Саудитска Арабия
4. Уругвай

Група I
1. Франция
2. Сенегал
3. Ирак / Боливия / Суринам
4. Норвегия

Група J
1. Аржентина
2. Алжир
3. Австрия
4. Йордания

Група K
1. Португалия
2. ДР Конго / Нова Каледония / Ямайка
3. Узбекистан
4. Колумбия

Група L
1. Англия
2. Хърватия
3. Гана
4. Панама

Това е първото Световно първенство с 48 участници.

Надпреварата ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026г.

Забележка: Все още не са ясни някои от участниците на първенството !

Жребият за Световното първенство по футбол през 2026 година в Северна Америка е ясен !


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То това добре

    2 6 Отговор
    А кво става с чичовото. Днес още не сте ни занимавали с него

    Коментиран от #5, #8

    21:34 05.12.2025

  • 2 Николова , София

    2 0 Отговор
    Лазаров , дали не си направил безсмислен труд

    21:34 05.12.2025

  • 3 Каунь

    7 0 Отговор
    България в коя група е?

    Коментиран от #4

    21:44 05.12.2025

  • 4 Цар футбол

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Каунь":

    Група "Я, няма такава".

    21:47 05.12.2025

  • 5 Това

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "То това добре":

    ли ти е проблема бре?Сигурно не можеш да заспиш ли? Не ,Те е срам.😡

    21:48 05.12.2025

  • 6 Елементарно Уотсън😁

    0 0 Отговор
    Група А много оспорвана, група В Италия, Канада или Швейцария група С Бразилия Мароко или Мароко Бразилия група Д 😁Парагвай САЩ група Е Германия Еквадор
    група F Япония Украйна група G Египет Белгия група Н Испания Уругвай група I Франция Норвегия група J Аржентина Алжир група К Португалия Колумбия група
    L Англия Хърватия

    21:49 05.12.2025

  • 7 Доста смотано Световно по Футбол с

    3 0 Отговор
    тези групи, някои Държави отиват на Екскурзия, очакваме да има футбалери които ще останат в Щатите.😁

    21:51 05.12.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "То това добре":

    Ша мре.🕌😪🕌😉🥒

    Коментиран от #14

    21:53 05.12.2025

  • 9 Финал

    1 0 Отговор
    Аржентина Англия

    22:03 05.12.2025

  • 10 Световен Шампион

    0 2 Отговор
    Англия

    22:04 05.12.2025

  • 11 Ок, по скоро Световен

    1 0 Отговор
    Аржентина

    22:05 05.12.2025

  • 12 Репешажи

    0 0 Отговор
    Испания Германия

    22:06 05.12.2025

  • 13 Германия бие

    0 2 Отговор
    Испания

    22:07 05.12.2025

  • 14 мименце,

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    недей така ,че там ред няма! Нали си чувала?

    22:10 05.12.2025

