Правителство, синдикати и работодатели постигнаха съгласие по преработения Бюджет 2026

Правителство, синдикати и работодатели постигнаха съгласие по преработения Бюджет 2026

5 Декември, 2025 12:58, обновена 5 Декември, 2025 13:28

Заплатите в сектор сигурност и отбрана се отвързват от средната заплата

Правителство, синдикати и работодатели постигнаха съгласие по преработения Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

"Имахме изключително ползотворна работа, в резултат на което можем да кажем, че синдикат, бизнес и правителство постигнахме съгласие по Бюджет 2026 г. Вчера те проведоха среща помежду си, на която постигнаха компромис по всички спорни въпроси, което улесни днешната ни среща."

Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори.

Заплатите в сектор сигурност и отбрана се отвързват от средната заплата. С 450 млн. евро се намалява капиталовата програма. Разходите са в 40,1% от БВП на страната, каза още финансовият министър.

Основните акценти, по които постигнахме съгласие, са:

  1. отпадане на мярката за увеличаване на данък дивидент,
  2. отпада изискването за СУПТО,
  3. отпада увеличаването на осигурителната вноска,
  4. максималният осигурителен доход остава на ниво от 2300 евро

Министерството на финансите предвижда увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10 на сто като част от общата политика по доходите.

В отговор на поставени от бизнеса въпроси за обема на капиталовите разходи, Петкова заяви, че след извършени оценки капиталовата програма ще бъде намалена с 450 млн. евро национално съфинансиране и с 300 млн. евро по европейски фондове и програми.

Петкова обясни, че въпросите относно т.нар. пътна карта в областта на социалната сфера ще се разглеждат през следващата 2026 година.

"Бих искала да благодаря на нашите социални партньори за изключително конструктивния диалог и за изключително ползотворната работа“, каза Теменужка Петкова.

Теменужка Петкова добави, че през 2026 г. ще се дискутират и други въпроси като пътната карта в областта на социалната сфера. Това е уточнено за пътната карта за внасяне на проекта на Закон за държавния бюджет за 2026, уточни news.bg.

Днес Министерство на финансите и правителството ще предоставят държавния бюджет на социалните партньори с актуализираната средносрочна прогноза. В рамките на двата почивни дни НЗОК и ДОО ще работят, като на свой надзори трябва да одобрят договореното.

В понеделник, 8 декември, ще бъде проведена Тристранка, след това Министерски съвет и в ранния следобед ще бъде внесен държавният бюджет в Народното събрание.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев е доволен, че синдикати, работодатели и бизнес са се договорили за работещи мерки в бюджета. Той е радостен, че със синдикатите е намерил допирни точки и в крайна сметка срещнали разбиране от Министерство на финансите.

"За малкото време постигнахме максималното и направихме доста по-добър и балансиран бюджет. Успяхме да се справим да не се вдигат данъците, но предстои още много работа", посочи Домусчиев.

Той настоя да се мислят за реформи, които да допринесат още по-добър бюджет през 2027 г.

Председателят на АИКБ Румен Радев заяви, че постигнатият компромис в разчетите на националната план-сметка стъпва на това - да не се говори за промяна на данъците, но да има успешен разговор за реформи в пенсионната система.

"Постигнати са исканията. Радостно е, че се постигна много добра степен на диалог между синдикални и работодателски организации за минималната работна заплата", добави Радев.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов добави, че след днешната среща е представен списък с теми, по които консенсусът е бил повече от различията. "За последен път такова нещо ни се случи през 2019 г., когато успяхме да съставим споразумение, което за съжаление не стигна време да бъде реализирано и оттам нататък нищо не се случи хубаво в държавата", напомни Манолов. Той е доволен, че е постигнато съгласие с работодателите и властта по новия бюджет 2026.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов посочи, че с цената на взаимни компромиси синдикатите и работодателите се съгласили с това да не се вдигат данъците на бизнеса, а бизнесът да се съгласи, че трябва да има политика по доходите в обществения сектор. Общата политика по доходите в бюджета ще е 10%, което значи малко повече от 1 млрд. евро, отчете Костов.

"Парите ги има, но нашето притеснение е по отношение на субсидиите за транспорта, БДЖ и Български пощи. За градския транспорт парите, които бяха пуснати, ще бъдат вкарани в субсидията, което ще позволи на кмета на София да изпълни исканията на синдикатите", надява се синдикалистът. За КНСБ червената линия остават заплатите и субсидиите да бъдат вдигнати за БДЖ-Пътнически превози.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гарваните

    44 2 Отговор
    Гарваните се споразумяха ! Време всички тия чантури и клатик@ри да изпитат гнева на Народа ! Сега ако ги изтървем, следващ прозорец най-рано след две години !

    13:06 05.12.2025

  • 2 Атина Палада

    47 4 Отговор
    късно е-улицата ще ви помете

    13:07 05.12.2025

  • 3 600 000 държавни чиновници

    32 5 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    13:07 05.12.2025

  • 4 1111

    43 2 Отговор
    Късно са се сетили. Гражданското общество им поиска О-С-Т-А-В-К-А-та!

    13:07 05.12.2025

  • 5 25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА

    28 1 Отговор
    При 2 000 000 работещо население, Икономически неактивните лица в трудоспособна възраст (15-64 г.), които не учат и не работят, са над 600 хил. и представляват огромен неизползван резерв за пазара на труда. Това означава близо 25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА

    Коментиран от #37

    13:07 05.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    30 4 Отговор
    Бизнеса избяга от България заради високите разходи в еврозоната.Делят на босият цървулите.

    13:07 05.12.2025

  • 7 Ягуар

    29 6 Отговор
    Лъжат ви пак! Хич не им вярвайте! Още от следващия месец данъците ще скочат, ще се сдобием и със стъпаловиден данък и 24% ДДС! лихварите от ЕЦБ само чакат да им влезем в капана на еврозоната, и за последно ни пробутват, поредното сиренце, че видите ли данъците няма да скачат!

    13:08 05.12.2025

  • 8 Атина Палада

    27 3 Отговор
    и 10 милиарда заеми......

    Коментиран от #28

    13:08 05.12.2025

  • 9 Всичките са в кюпа

    24 0 Отговор
    На хранилкаджиите. Правителството и подставените лица на правителството.

    13:09 05.12.2025

  • 10 МАЙ

    27 0 Отговор
    Министерството на финансите предвижда увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10 на сто като част от общата политика по доходите.

    НО НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ В РАЗМЕРА НА ДМС !!!

    13:09 05.12.2025

  • 11 Бендида

    28 0 Отговор
    Аххх, Петкова говори за пътна карта в областта на социалната сфера. Ако има малко разум, въобще не трябва да споменава...,,пътна карта". :))

    Коментиран от #14

    13:09 05.12.2025

  • 12 след съгласието

    26 1 Отговор
    таз стринка вън от кьор софрата
    има много по кадърни от нея за министър

    13:10 05.12.2025

  • 13 Това

    25 1 Отговор
    няма абсолютно никакво значение ! Мафията прави бюджета на една държава ? Къде го има това ?! Толкова лъжи и уйдорми за предишния , единствен най - добър според Зюмбула , и сега след протестите пак са се подготвили да хвърлят пепел в очите на българските граждани - да , ама не ! Оставка !

    13:10 05.12.2025

  • 14 Тя е

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бендида":

    абсолютно безскрупулно същество и с гьонсуратлък за сто ! Отдавна трябваше да бъде в Сливен .

    13:12 05.12.2025

  • 15 Съгласиее

    14 1 Отговор
    С НАРОДА, на когото служат и който шавят, постигнаха ли? Що,т НАРОДА, от който произтипа властта, КАЗА О С Т А В К А. !!! Народа не каза дай ся да са пазарим. ОСТАВКА БЕ!

    13:12 05.12.2025

  • 16 БЛАГОДАРЯ НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ.

    9 3 Отговор
    ПАК МИ ВДИГАТ ПЕНСИЯТА, УРА!

    13:12 05.12.2025

  • 17 ахаа

    19 1 Отговор
    оставка бе краво

    13:13 05.12.2025

  • 18 Най важното не сте направили

    21 1 Отговор
    От 600 000 държавни чиновници да съкратите 500 000 от тях!

    13:14 05.12.2025

  • 19 Фирипос

    14 2 Отговор
    Трябва да си ходите. Този бюджет носи беднотия на обикновеният българин, на работника, на пенсионера и пр. Носи много пори на полицията и силовите структури , на които увеличихте с 50 - 70 % заплатите и автоматичното им индексиране според средната за страната. ГЕРБ остави вече в продължение на 15 години В МВР да има на заплата и пенсия служители които вече са над 6000 , отделно и в други министерство. ГЕРБ увеличи администрацията, общинска, областна , по министерството и с един куп агенции и служби. ГЕРБ заробват страната с огромни заемиу за да хранят сигурен електорат. Октавка!

    13:14 05.12.2025

  • 20 протеста

    14 2 Отговор
    Какво са постигнали вече няма никаво значение .Хората от протеста искат едно конкретно лице да се махне от управлението на дъжавата и докато това не стане , ще има много протести .

    13:15 05.12.2025

  • 21 Като

    12 1 Отговор
    на зла орисница и брадавици ѝ поникнали ! Никакъв бюджет ! Оставка !

    13:22 05.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сиреч, овряха им главине

    3 4 Отговор
    Все пак, частично но, като начало има напредък.

    13:24 05.12.2025

  • 24 Да факт

    5 1 Отговор
    Бяха приели минималното възнаграждение в МВР да е 150 процента от средната работна заплата за новопостъпил полицай и 120 проценр в армията. Тоест при средна заплата сега 2600 лв. стартова заплата на полицай без бонуси и извънредни започваше от 3900 лв. Откъде пари или нови заеми? Предложението според Ваня Григорова е било на Възраждане и ГЕРБ а само ПП-ДБ гласували против и според нея имали неприязън към полицията

    Коментиран от #31

    13:27 05.12.2025

  • 25 протеста

    6 1 Отговор
    Барикадиралите се корупционери от кабинет 222 А , така ли казаха .

    13:28 05.12.2025

  • 26 АБЕ ДОМУСЕ

    4 1 Отговор
    АБЕ СИНДИК МУШИКИ ЗАЩО СЕ ПРОДАДОХТЕ НА ТЕЗИ КОИТО ПРЕДИ СЕДМИЦИ ВИ КАЗАХА ИЗЧЕЗНЕТЕ ЩЕ СИ ПРАВИМ КАКВО СИ ИСКАМЕ. ЗАЩО НЕ ИЗПЪЛНИХТЕ ВОЛЯТА НА ПРОТЕСТИТЕ ОСТАВКА И ВЪН МАФИЯТА. ПОДЛОГИ СТЕ БИЛИ И СТЕ И ЩЕ ОСТАНЕТЕ ТАКИВА. А ТЕЗИ ПРОТЕСТИРАЩИ ВИ ДАВАТ БЛАГАТА. ПОЗОР СТЕ.

    13:28 05.12.2025

  • 27 Теменужга

    7 1 Отговор
    "Петкова обясни, че въпросите относно т.нар. пътна карта в областта на социалната сфера ще се разглеждат през следващата 2026 година." -- Мyтpите пак отлагат днешните проблеми за утре, за да ни се стоварят с колкото се може по-голяма сила вбъдеще. И това "разглеждане" няма да е по-различно от "разглеждането" на бюджета - дебeлия решава за няколко дни без обсъждания и дебати, и спуска какво е решил на маpиoнетките си за публично оповестяване.

    13:28 05.12.2025

  • 28 10,5 милиарда но евро

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    21 милиарда лева ще тегли мафията само тази година

    13:28 05.12.2025

  • 29 Здравните и

    4 0 Отговор
    Данък сграда на основно жилище ще вдигат ли? С 40% повишаване на Данък сграда на основно жилище?
    В цял свят на Запад с отаряването на Сградите, данък сграда пада драстично, приема се, че с амортизирането на сградите, разходите за поддържане на сградата се повишават. Ще ми падне ли Данък сграда, заради Презастрояване и отнемане на изложения, на Запад ако ти отнемат изложения, плащат обезщетения. Купувачите като видят отнетите изложения в презастроени квартали и бягат. Или жилището губи пазарна стойност.
    На втори и трети жилища да вдигат драстично данъците.
    Ако не вдигат Здравните и Данък сграда да си останат на власт, не ми пречат.

    13:30 05.12.2025

  • 30 ФЕЙК - либераст

    4 0 Отговор
    Теменужке мила дружке, на чий голям боклук си расла, и от него що си пасла?
    - Аз съм расла на Бою на баира и от тогава двамата даваме фира!

    13:31 05.12.2025

  • 31 Целия анализ на Григорова

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Да факт":

    ❗ МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, чл. 92 от Закона за висшето образование - 125% от средната
    Законопроектът е внесен от ГЕРБ в края на 2023 г., гласуван на второ четене през март 2024 г. Всички са "за" осигуряването на достойно заплащане за академичния състав. Единственото съображение на ПП-ДБ е, че трябва да се намерят пари за увеличение още през 2024 г. Затова предлагат поправката да влезе в сила от 01.01.2025 г., но това предложение е отхвърлено.
    Всички подкрепят обвързването на минималната основна заплата за академиците, с изкл. на ПП-ДБ, които НЕ СА ПРОТИВ, а се въздържат. Но сега са ПРОТИВ и искат отмяна. "Академиците", "харвардите", "умните и красивите".

    ❗ МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В МВР, чл. 177 от Закона за Министерството на вътрешните работи - 50% над средната
    Предложението е по два законопроекта на Възраждане и един на БСП от 2023 г., гласувани в общ законопроект през февруари 2024 г. В дебатите представители на ДБ обясняват, че чудесно ЗНАЯТ, че заплатите в МВР са много ниски. Депутатка от Възраждане обръща внимание на тежкия труд на пожарникарите, които в някои населени места ходят по ДВАМА да гасят пожари - шофьор и пожарникар.
    Да, служителите в МВР не са само полицаи, има пожарникари, служители в 112, издаване на лични документи и пр.
    Само тук ПП-ДБ проявяват последователност, повечето от тях са против, част се въздържат. Пак казвам, не защото не знаят, че е нужно да се увеличат заплатите и да се поддържат адекватни нива, а защо

    13:31 05.12.2025

  • 32 Протеста

    5 1 Отговор
    Гражданско неподчинение, не плащане на данъци

    13:33 05.12.2025

  • 33 Декомунизация

    4 1 Отговор
    Вие явно сте много ,много нахални и нагли!!! Ама да видим сега как ще удържите с 6000 човека на Вашата хранилка с нашите пари и данъци!!!! Свърши толерантността….и държавата ще си я върнем !!!

    13:34 05.12.2025

  • 34 Преработен, непреработен

    4 1 Отговор
    да се махат ! Нали беше единствения възможен бе крадци, нали нямаше алтернатива друг ? МАРШ КЪМ ПРОКУРАТУРА И ЗАТВОР ВАШТА М... ПРЕСТЪПНА ! Тези безсрамни и нагли крадци и истината да кажат някога никой няма да им повярва ! НА ПРОТЕСТ ДОКАТО НЕ ГИ РАЗСЛЕДВАТ И ОСЪДЯТ, НА РАБОТА НЯМА ДА ОТИДА НО НА ПРОТЕСТ - ДА, НЕ ИСКАМ ДА СЪМ АУТСАЙДЕР ЦЯЛ ЖИВОТ В ЕВРОПА !

    13:34 05.12.2025

  • 35 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    4 1 Отговор
    ОСТАВКА !!!

    13:34 05.12.2025

  • 36 Ааааааа не !

    3 1 Отговор
    Първият бюджет е единствено възможния ....тоя втория не е верен !!!!! Това твърдяха управляващите .....а сега защо какво стана ?!!! Лъжат ни на всяка крачка и всеки ден !!!!!

    13:37 05.12.2025

  • 37 Точно така,

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА":

    но нали точно тези недорасляци,ходят да вандалствст на протестите. А има и доход,все необлагаем

    13:37 05.12.2025

  • 38 Щом синдикатите са

    2 0 Отговор
    се съгласили, значи пак има заложена кражба, та те са на хранилка към дуото Тиква/Голямо "Д" ! Пак ни мамят да знаете, както всеки път, за балъци ни вземат и са прави ! Не е възможно електроинженер да разбира от икономика, от това започва и измамата !

    13:39 05.12.2025

  • 39 Гост

    1 0 Отговор
    Остави тоя бюжет сега, ОСТАВКА подадохте ли? Тая Теменуга е много интересен човек обаче

    13:41 05.12.2025

  • 40 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    1 0 Отговор
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    13:43 05.12.2025

  • 41 Асен Василев е виновен

    1 0 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк - банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ. Асен Василев е виновен!
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.

    За всичко Асен Василев е виновен!

    13:44 05.12.2025

  • 42 Опасен чар с Т. КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    Сго-дих-ме се ....

    13:45 05.12.2025

  • 43 Среден 3

    1 0 Отговор
    Чуха, позамислиха се, но странно не продължиха по пътя за консолидация и благоденствие на обществото. Тук никъде не се посочва за началото на реформи, остава беднотията за едни, за сметка на други. Има редица въпроси, които остават без отговори, именно от където ще се освободят значителни парични средства.

    13:46 05.12.2025

  • 44 Жалки продажни гербеpacти

    0 0 Отговор
    Тази оперативна счетоводителка на мафиота Ковачки, научи ли какво е дефицит и какво е излишък ?

    13:46 05.12.2025

