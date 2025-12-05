Правителство, синдикати и работодатели постигнаха съгласие по преработения Бюджет 2026

"Имахме изключително ползотворна работа, в резултат на което можем да кажем, че синдикат, бизнес и правителство постигнахме съгласие по Бюджет 2026 г. Вчера те проведоха среща помежду си, на която постигнаха компромис по всички спорни въпроси, което улесни днешната ни среща."
Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори.
Заплатите в сектор сигурност и отбрана се отвързват от средната заплата. С 450 млн. евро се намалява капиталовата програма. Разходите са в 40,1% от БВП на страната, каза още финансовият министър.
Основните акценти, по които постигнахме съгласие, са:
- отпадане на мярката за увеличаване на данък дивидент,
- отпада изискването за СУПТО,
- отпада увеличаването на осигурителната вноска,
- максималният осигурителен доход остава на ниво от 2300 евро
Министерството на финансите предвижда увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10 на сто като част от общата политика по доходите.
В отговор на поставени от бизнеса въпроси за обема на капиталовите разходи, Петкова заяви, че след извършени оценки капиталовата програма ще бъде намалена с 450 млн. евро национално съфинансиране и с 300 млн. евро по европейски фондове и програми.
Петкова обясни, че въпросите относно т.нар. пътна карта в областта на социалната сфера ще се разглеждат през следващата 2026 година.
"Бих искала да благодаря на нашите социални партньори за изключително конструктивния диалог и за изключително ползотворната работа“, каза Теменужка Петкова.
Теменужка Петкова добави, че през 2026 г. ще се дискутират и други въпроси като пътната карта в областта на социалната сфера. Това е уточнено за пътната карта за внасяне на проекта на Закон за държавния бюджет за 2026, уточни news.bg.
Днес Министерство на финансите и правителството ще предоставят държавния бюджет на социалните партньори с актуализираната средносрочна прогноза. В рамките на двата почивни дни НЗОК и ДОО ще работят, като на свой надзори трябва да одобрят договореното.
В понеделник, 8 декември, ще бъде проведена Тристранка, след това Министерски съвет и в ранния следобед ще бъде внесен държавният бюджет в Народното събрание.
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев е доволен, че синдикати, работодатели и бизнес са се договорили за работещи мерки в бюджета. Той е радостен, че със синдикатите е намерил допирни точки и в крайна сметка срещнали разбиране от Министерство на финансите.
"За малкото време постигнахме максималното и направихме доста по-добър и балансиран бюджет. Успяхме да се справим да не се вдигат данъците, но предстои още много работа", посочи Домусчиев.
Той настоя да се мислят за реформи, които да допринесат още по-добър бюджет през 2027 г.
Председателят на АИКБ Румен Радев заяви, че постигнатият компромис в разчетите на националната план-сметка стъпва на това - да не се говори за промяна на данъците, но да има успешен разговор за реформи в пенсионната система.
"Постигнати са исканията. Радостно е, че се постигна много добра степен на диалог между синдикални и работодателски организации за минималната работна заплата", добави Радев.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов добави, че след днешната среща е представен списък с теми, по които консенсусът е бил повече от различията. "За последен път такова нещо ни се случи през 2019 г., когато успяхме да съставим споразумение, което за съжаление не стигна време да бъде реализирано и оттам нататък нищо не се случи хубаво в държавата", напомни Манолов. Той е доволен, че е постигнато съгласие с работодателите и властта по новия бюджет 2026.
Главният икономист на КНСБ Любослав Костов посочи, че с цената на взаимни компромиси синдикатите и работодателите се съгласили с това да не се вдигат данъците на бизнеса, а бизнесът да се съгласи, че трябва да има политика по доходите в обществения сектор. Общата политика по доходите в бюджета ще е 10%, което значи малко повече от 1 млрд. евро, отчете Костов.
"Парите ги има, но нашето притеснение е по отношение на субсидиите за транспорта, БДЖ и Български пощи. За градския транспорт парите, които бяха пуснати, ще бъдат вкарани в субсидията, което ще позволи на кмета на София да изпълни исканията на синдикатите", надява се синдикалистът. За КНСБ червената линия остават заплатите и субсидиите да бъдат вдигнати за БДЖ-Пътнически превози.
