Бойко Борисов в ТикТок: Изцяло нов бюджет до Нова година!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пусна клип за Бюджет 2026 в ТикТок.
Изцяло нов бюджет до Нова година, обяви партийният лидер.
"Най-важните неща в бюджета, които защитава ГЕРБ - отпадането на данък "дивидент," осигуровките, СУПТО и развързване на работните заплати.
"В социалната сфера - 10% увеличение за всички българи, както и пенсиите, както и майчинските и всички останали договорености, които се надявам днес Тристранката да одобри синдикати, бизнес и правителство и следващия понеделник-вторник да бъдат внесени в бюджета."
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 32 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бялджип
Коментиран от #17
15:28 05.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #58, #59, #60
15:30 05.12.2025
3 Хитрият пумпал Тиквун Корлеоне
Тиквун Корлеоне призна, че заедно с над 100 бронетранспортьора, с по два резервни двигателя всеки един, МАФИОТСКАТА СГЛОБКА - той, заедно с простоКиро и Пеевски са дали на Зеленски (налели са бензин в огъня на гражданската руско-руска война в Украйна) оръжие "с отпаднала необходимост" = танкове (!), оръдия (!), снаряди, мини, минохвъргачки (!) И ЗЕНИТНИ РАКЕТИ (ракетите С-200 и С-300, които защитаваха Пловдив, Стара Загора, София, АЕЦ Козлудуй)!!
Тиквун Корлеоне бил много уплашен, че дава на нарко-Зеленски българските зенитни ракети, с ясното съзнание, че Зеленски може да ги използва по цели на руска територия (което стана факт с използваните по руска територия зенитни ракети С-200, преправени от киевската хунта като ракети земя-земя). Още по-уплашен бил простоКиро. Но хитрата Тиква натопи еничаря Шиши, че той бил настоял да се дадат българските зенитни раети на Зеленски... За което тримата анти-българи получиха медали от посолството на Украйна.
Сега хитрият пумпал не искал руският суверенен резерв в Белгия да се краде за война, а да се открадне за МИР, защото такава политика води Тръмп и Народната партия в Брюксел (Манфред Вебер) да следва Тръмп и да открадне чуждите пари за ИНОВАЦИИ!!
15:31 05.12.2025
4 Софето
Коментиран от #14, #18
15:31 05.12.2025
5 Верно ли
15:31 05.12.2025
6 Хипотетично
15:31 05.12.2025
7 Атина Палада
15:31 05.12.2025
8 ТуТу
15:31 05.12.2025
9 Хитрият подлец Тиквун Корлеоне
15:32 05.12.2025
10 Протест
Коментиран от #28, #35
15:32 05.12.2025
11 0-С-Т-А-В-К-А!
15:32 05.12.2025
12 гражданин
Коментиран от #26, #72
15:32 05.12.2025
13 Хасковски каунь
15:33 05.12.2025
14 Верно ли
До коментар #4 от "Софето":И с кой да е този "кабинет" и с промените в Конституцията, или пак със стари... нов б@.рд@к, а?
15:33 05.12.2025
15 Нали си обикновен депутат
Писна ми да те гледам и слушам, като че си бащата на нацията!
Мина ти лудостта от сутринта и пак се вживя в ролята на министър- председател!
15:33 05.12.2025
16 Късно е
15:34 05.12.2025
17 оня с коня
До коментар #1 от "Бялджип":Има си назначени хора да изготвят и подписват Бюджета,Борисов има Последната дума и единствено Одобрява или Отхвърля Бюджета защото е ШЕФЪТ на Държавата.
Коментиран от #22
15:34 05.12.2025
18 Мда, служебен
До коментар #4 от "Софето":Преди това обаче връщат мандата!
15:34 05.12.2025
19 Промяна
Коментиран от #82
15:35 05.12.2025
20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗА ЗАТВОР СИ,А НЕ РЕШАВАШ БЪДЕЩЕТО НИ!
ДОСТАТЪЧНО РАЗСИПА ДЪРЖАВАТА.
ОСТАВКА , СЪД И ЗАТВОР!
Коментиран от #37
15:35 05.12.2025
21 Гост
ОТВРАТ
15:35 05.12.2025
22 НЯМА ТАКАВА ДЛЪЖНОСТ
До коментар #17 от "оня с коня":Шеф на държавата!
15:35 05.12.2025
23 Бюджет на гражданската война
15:35 05.12.2025
24 протеста
15:36 05.12.2025
25 Буха ха
15:36 05.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зюмбюла
15:37 05.12.2025
28 Верно ли
До коментар #10 от "Протест":Хайде бе! Повечето хора ИЗОБЩО не знаят защо протестират, а тези, които знаят са против влизането в Еврозоната, а малката част които са "за", много скоро ще станат "против", ама вече ще е късно!
Коментиран от #43, #47
15:37 05.12.2025
29 Данко Харсъзина
Коментиран от #38, #41, #50
15:37 05.12.2025
30 Коня Солтуклиева
15:37 05.12.2025
31 Прасето ще бъде изконсумирано
Край на комисията "Сорос" в антинародното НС!
Дон Тиква Корлеоне отново се повърна по вятъра на соросоидите от ППДБ.
Прасето е на ред, послучай Коледа...
Когото прегърне дон Тиква - той бива консумиран.
Фритюрникът от БСП-ол(игофрени) отива в преизподнята заедно с поялника Кирил Д.
15:38 05.12.2025
32 УСА боклук
15:38 05.12.2025
33 младежа
15:38 05.12.2025
34 До нова година
15:38 05.12.2025
35 Промяна
До коментар #10 от "Протест":ЕДИН СИ НЕ СИ ХОРАТА И НАЙ ВАЖНОТО ЗА ДА ПРОМЕНИШ БЪЛГАРИЯ Е НЕОБХОДИМА ОГРОМНА РАБОТА НЕ ДА КРЕЩИШ ДА ЛЪЖЕШ ДА ДРАСКАШ ДА СИ ФИКСИРАН РА БО ТА Е НЕОБХОДИМА 10
15:39 05.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 1111
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":Нещастник!
15:41 05.12.2025
39 А оставка до йордановден
Или чакате 2 февруари най ще ви приляга
15:41 05.12.2025
40 протеста
Коментиран от #53
15:42 05.12.2025
41 Цункай
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":Му на с рания зад ник.
Коментиран от #45
15:43 05.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Така ли
До коментар #28 от "Верно ли":Не еврозоната ги ограби! Ограбихте ги всички вие които криехте пари и данъци! Ограби ги българската политическа и икономическа мафия от селяндури! Всички които давахте ниски заплати. За да ходите в Америка, да си пращате децата там. Да си купувате десетки апартаменти и хотели със сиви пари. Вие ги ограбихте. Ще имате ли малко чест, да върнете парите, сивите пари? Ще си продадете ли имотите за да върнете заграбеното и укритото? Съмнява ме, много. Иначе големи патриоти го раздавате, безсрамници.
Коментиран от #99
15:44 05.12.2025
44 Лост
15:44 05.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мизерник
До коментар #28 от "Верно ли":Ще застана до този, който има смелостта да тръгне след вас. Този който тръгне срещу мафията и корупцията.
15:46 05.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Данко Харсъзина
Коментиран от #56
15:47 05.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българина от минало време
Коментиран от #62
15:47 05.12.2025
52 Промяна
До коментар #48 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":НИЕ КОИ СТЕ ХАХАХАХА МАФИЯТА ПРЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП И НАПРЕД НЯКОЛКО ШАРЛАТАНИ КОГА ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЧЕ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ С МЕТЕЖИ ЛИ ЩЕ ПРЕВЗЕМЕТЕ ВЛАСТТА НЯМА НИЕ НЯМА ВИЕ ЧЕРЕПНАТА МАФИЯ В ЕДИН МОМЕНТ ЩЕ ОТГОВАРЯ ПРЕД ЗАКОНИТЕ ИЗБОРИ БОРИСОВ ПЕЕВСКИ СЕГА ИМАТ 1 МИЛИОН А ЗА ПОСЛЕ НЕЗНАМ
15:48 05.12.2025
53 Нов свят
До коментар #40 от "протеста":Още догодина и тези дето искат еврозоната ще искат да я напуснем! Очаква ни безкрайна мизерия! Вдигнаха цените спекулативно без да има предпоставки за това а догодина ще стане лев-евро! Още по-голям обир от безконтролните търговци! Тока, водата, данъците, всичко ще се вдигне! И тогава ......
Коментиран от #63
15:49 05.12.2025
54 Гарантирано от ГЕРБ
С инстинкт на хищник надуши края си
И започна да лъже и мами всички около себе си!
15:49 05.12.2025
55 Промяна
До коментар #46 от "Върви да се лекуваш!":Защо не го кажеш това на каруцата ШАРЛАТАНИ
Коментиран от #66
15:50 05.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Борисов, не можеш ни купи!
Оставка, съд ЗАТВОР!
Коментиран от #69
15:50 05.12.2025
58 Не каза това, а че познава Путин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Обратното - призна си че е наливал бензин в огъня на гражданската война в Украйна, като е разоръжил БА.
Поради разоръжаването на БА пред лицето на въоръжената до зъби Турция, предателите Бойко Методиев Борисов, президентът Румен Радев (мълчалив съучастник), Кирил Петков и Делям Пеевски трябва да бъдат съдени за национално предателство.
Точно защото БА вече е разоръжена и е по бели гащи пред наточения турски аскер, в бюджета са предвидени 6.2 милиарда евро за превъоръжаване със свръх скъпи американски оръжия (изключвам недоставените митични ф-16/70, за които Борисовата клика авансово плати като за Ф-35).
6,2 милиарда евро са над 12 милиарда лева. Сравнение с военния бюджет от преди 10 години (980млн лв) показва, че военният бюджет за 2026 г. ще бъде над 12 пъти по-голям!
Тези 6.2 милиарда евро ще бъдат от заеми, които ще се изплащат от децата и внуците на България и няма да могат да се изплатят, за да бъде окончателно поробен българския народ след 36 г. контрареволюционна реставрация на капитализма.
15:50 05.12.2025
59 Не е вярно
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Каза, че твърдо подкрепя Украйна. Стига лъжи.
Коментиран от #80
15:51 05.12.2025
60 Копейка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ще видите вие като се забранят руските влияния тук както стана в Румъния...
15:51 05.12.2025
61 банкеръ
15:51 05.12.2025
62 Оги
До коментар #51 от "Българина от минало време":Би ивов направи по незаконен начин много хора богати. На гърба на правото и на гърба на обществото. Тези хора са му верни, че им напълни чекмеджетата. Също и администрацията, която се разсу! Те носят и семействата си, като гласове. Други също, които са били спасявани за икономически и други престъпления. Това му е клиентелата.
15:51 05.12.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Горски
15:52 05.12.2025
65 Данко Харсъзина
15:52 05.12.2025
66 Не са злета като теб
До коментар #55 от "Промяна":Да си видял някой друг да крещи по форумите като теб?
Коментиран от #74
15:52 05.12.2025
67 А така
15:54 05.12.2025
68 ИЗТЕЧЕ ВИ МАНДАТА!
До коментар #63 от "Промяна":Всички на площада поеха отговорност и с далаверата ви е свършено!
Коментиран от #75
15:54 05.12.2025
69 Промяна
До коментар #57 от "Борисов, не можеш ни купи!":А ТИ ЗАЩО ВСЕ РЕВЕШ ПРОТИВ БОРИСОВ ФИКСАЦИЯ СИ ЗАЩО БОРИСОВ ОТДАВНА НЕ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ А ДА ТЕ ПИТАМ ПОСЛЕ КАКВО ОЧАКВАШ
15:54 05.12.2025
70 Мдаа
15:54 05.12.2025
71 И 13 и 14 пенсия
15:55 05.12.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Данко Харсъзина
Коментиран от #86
15:56 05.12.2025
74 Нов свят
До коментар #66 от "Не са злета като теб":Ще крещи що иде ли си Бою този ще стане помощник-пазач на бостаните!
Коментиран от #78, #79
15:56 05.12.2025
75 Промяна
До коментар #68 от "ИЗТЕЧЕ ВИ МАНДАТА!":Защо все ме обиждаш не разбирам А ПЛОЩАД не УПРАВЛЯВА и там са някаква много малка част миниатюрна част КАК някакви от площада ще тероризират България
15:56 05.12.2025
76 Домашен любимец
15:57 05.12.2025
77 Хмм
15:58 05.12.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Да си пазач не е лошо, но...
До коментар #74 от "Нов свят":Според мен е в истерия, защото може да го пратят да пази килията на Бай Ставри.;)
15:59 05.12.2025
80 Така каза
До коментар #59 от "Не е вярно":Но призна, че Русия ще победи, а той (Тиквата) заедно с Кирчо и Пеевски са разоръжили БА.
Сиреч Борисов си призна, че е поставил България на страната на губещите и сега се опитва, чрез ново връткане на дебелия си задник, да налучка верната посока.
16:00 05.12.2025
81 С колкото скача БВП-то
16:00 05.12.2025
82 Айдееее,
До коментар #19 от "Промяна":Пак лъжем. Вчера бяха 624 хил., днес 700 хил. А то, като махнем купените, дописаните и умрелите, остават около 100 Хил. Толкоз са глynaците в България. И ти още един.
16:01 05.12.2025
83 народа
Коментиран от #85
16:01 05.12.2025
84 Силиций
16:02 05.12.2025
85 Моля?
До коментар #83 от "народа":Какво трябва да разбере народа, че има някой, който го командва задкулисно ли?
Когато нямаш доверието на народа, подаваш ОСТАВКА!
16:05 05.12.2025
86 Ти му целувай квото искаш
До коментар #73 от "Данко Харсъзина":Нас не ни брой
16:06 05.12.2025
87 И нито стотинка
16:07 05.12.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Виж ти, виж ти...
16:10 05.12.2025
90 Боко праните гащи
16:12 05.12.2025
91 ЗРИТЕЛ
16:12 05.12.2025
92 Дедо
16:18 05.12.2025
93 шиши
16:22 05.12.2025
94 протеста
16:23 05.12.2025
95 наивник
Коментиран от #102
16:25 05.12.2025
96 майтапчия
16:27 05.12.2025
97 Точен
16:29 05.12.2025
98 Верно ли
До коментар #63 от "Промяна":Мхм, а ти къде работиш, а? В сектор ""Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" ли? И да не мислиш, че цял живот това ще "работиш" :)))))
16:29 05.12.2025
99 Верно ли
До коментар #43 от "Така ли":Що ми говориш на Вие, бе, т@пан? На кой си мислиш, че говориш? Ходи в ТикТок да си адресираш жалейката :)))
Коментиран от #101
16:31 05.12.2025
100 Тервел
16:32 05.12.2025
101 Точно така
До коментар #99 от "Верно ли":Всички, които сте укривали и грабили. Путя у затвору.
16:35 05.12.2025
102 НСИ КАЖАТ ЛИ НЕЩО
До коментар #95 от "наивник":ЗНАЧИ Е ЛЪЖА.
16:37 05.12.2025
103 Мда
Винету спри да хвалиш какво си откраднал и колко комисионна си взел!
Я кажи защо в Била и Фантастико картофите са френски?
Нашите самоковските де отидоха?
16:38 05.12.2025
104 БеГемот
16:38 05.12.2025
105 Мнение
16:39 05.12.2025
106 русоляв
16:39 05.12.2025
107 Коментар
16:40 05.12.2025
108 лилипутини
16:40 05.12.2025
109 Пеевски
16:44 05.12.2025
110 Герой
16:48 05.12.2025
111 Б Борисов! , Цирковете ти Продължават!
16:49 05.12.2025
112 браво
16:49 05.12.2025
113 Стамат
16:49 05.12.2025
114 Борисов сподели
Щял да го съобрази с преработения бюджет от предателите!
16:51 05.12.2025