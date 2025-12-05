Новини
Бойко Борисов в ТикТок: Изцяло нов бюджет до Нова година!

Бойко Борисов в ТикТок: Изцяло нов бюджет до Нова година!

5 Декември, 2025 15:27 1 631 114

  • бойко борисов-
  • герб-
  • бюджет-
  • финанси

В социалната сфера - 10% увеличение за всички българи

Бойко Борисов в ТикТок: Изцяло нов бюджет до Нова година! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пусна клип за Бюджет 2026 в ТикТок.

Изцяло нов бюджет до Нова година, обяви партийният лидер.

"Най-важните неща в бюджета, които защитава ГЕРБ - отпадането на данък "дивидент," осигуровките, СУПТО и развързване на работните заплати.

"В социалната сфера - 10% увеличение за всички българи, както и пенсиите, както и майчинските и всички останали договорености, които се надявам днес Тристранката да одобри синдикати, бизнес и правителство и следващия понеделник-вторник да бъдат внесени в бюджета."


  • 1 Бялджип

    47 4 Отговор
    Той ли ще го изготвя?

    Коментиран от #17

    15:28 05.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    30 11 Отговор
    Днес Бойко каза че Путин му е приятел а Русия ще спечели войната.Украинците го осъдиха на смърт.Да внимава.

    Коментиран от #58, #59, #60

    15:30 05.12.2025

  • 3 Хитрият пумпал Тиквун Корлеоне

    21 8 Отговор
    Тиквата натопи Пеевски за разоръжаването на Българската армия, за което президентът Радев мълча като риба.

    Тиквун Корлеоне призна, че заедно с над 100 бронетранспортьора, с по два резервни двигателя всеки един, МАФИОТСКАТА СГЛОБКА - той, заедно с простоКиро и Пеевски са дали на Зеленски (налели са бензин в огъня на гражданската руско-руска война в Украйна) оръжие "с отпаднала необходимост" = танкове (!), оръдия (!), снаряди, мини, минохвъргачки (!) И ЗЕНИТНИ РАКЕТИ (ракетите С-200 и С-300, които защитаваха Пловдив, Стара Загора, София, АЕЦ Козлудуй)!!

    Тиквун Корлеоне бил много уплашен, че дава на нарко-Зеленски българските зенитни ракети, с ясното съзнание, че Зеленски може да ги използва по цели на руска територия (което стана факт с използваните по руска територия зенитни ракети С-200, преправени от киевската хунта като ракети земя-земя). Още по-уплашен бил простоКиро. Но хитрата Тиква натопи еничаря Шиши, че той бил настоял да се дадат българските зенитни раети на Зеленски... За което тримата анти-българи получиха медали от посолството на Украйна.

    Сега хитрият пумпал не искал руският суверенен резерв в Белгия да се краде за война, а да се открадне за МИР, защото такава политика води Тръмп и Народната партия в Брюксел (Манфред Вебер) да следва Тръмп и да открадне чуждите пари за ИНОВАЦИИ!!

    15:31 05.12.2025

  • 4 Софето

    50 7 Отговор
    Изцяло нов кабинет до нова година

    Коментиран от #14, #18

    15:31 05.12.2025

  • 5 Верно ли

    23 12 Отговор
    Браво Баци, с баджанаците от ПеПеДеБилите в ТикТок ли си чатите?

    15:31 05.12.2025

  • 6 Хипотетично

    27 4 Отговор
    И вълка сит и агнето цяло в бюджета. Търси се икономист - илюзионист с профила на Асен Василев.

    15:31 05.12.2025

  • 7 Атина Палада

    27 2 Отговор
    и 10 милиарда евро заеми......

    15:31 05.12.2025

  • 8 ТуТу

    33 1 Отговор
    Боко вече стана и финансов министър хехе

    15:31 05.12.2025

  • 9 Хитрият подлец Тиквун Корлеоне

    22 4 Отговор
    внася предложение в деловодството на НС за закриване на комисията Сорос (подмазване на соросоидите от ППДБ в навечерието на вота на недоверие)!!

    15:32 05.12.2025

  • 10 Протест

    15 7 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    Коментиран от #28, #35

    15:32 05.12.2025

  • 11 0-С-Т-А-В-К-А!

    20 4 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    15:32 05.12.2025

  • 12 гражданин

    28 4 Отговор
    99.9999.. % от народа и дума не ти вярва ,защото ти окраде държавата и народа до шулка !!

    Коментиран от #26, #72

    15:32 05.12.2025

  • 13 Хасковски каунь

    28 2 Отговор
    Тогава ли ще си ходите с Пеевски или сега ?

    15:33 05.12.2025

  • 14 Верно ли

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Софето":

    И с кой да е този "кабинет" и с промените в Конституцията, или пак със стари... нов б@.рд@к, а?

    15:33 05.12.2025

  • 15 Нали си обикновен депутат

    34 3 Отговор
    Бе тикво.
    Писна ми да те гледам и слушам, като че си бащата на нацията!
    Мина ти лудостта от сутринта и пак се вживя в ролята на министър- председател!

    15:33 05.12.2025

  • 16 Късно е

    29 3 Отговор
    либе за китка ! Оставка !

    15:34 05.12.2025

  • 17 оня с коня

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Има си назначени хора да изготвят и подписват Бюджета,Борисов има Последната дума и единствено Одобрява или Отхвърля Бюджета защото е ШЕФЪТ на Държавата.

    Коментиран от #22

    15:34 05.12.2025

  • 18 Мда, служебен

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Софето":

    Преди това обаче връщат мандата!

    15:34 05.12.2025

  • 19 Промяна

    2 23 Отговор
    Който може успява Борисов е държавник от най големите през последните години на прехода Недостижим е зад себе си има 700 хиляди българи работещи здравомислещи УСПЕХ

    Коментиран от #82

    15:35 05.12.2025

  • 20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 2 Отговор
    МАХАЙ СЕ БЕ,ПРОСТАК!
    ЗА ЗАТВОР СИ,А НЕ РЕШАВАШ БЪДЕЩЕТО НИ!
    ДОСТАТЪЧНО РАЗСИПА ДЪРЖАВАТА.
    ОСТАВКА , СЪД И ЗАТВОР!

    Коментиран от #37

    15:35 05.12.2025

  • 21 Гост

    17 0 Отговор
    ВИДЯ ,,ДЕБЕЛИЯ,,...И,ПАК ИСКА ДА ,,УСПИ,, ЗАБЛУДЕНИТЕ ДУШИ...КАКТО 15г ВЕЧЕ...
    ОТВРАТ

    15:35 05.12.2025

  • 22 НЯМА ТАКАВА ДЛЪЖНОСТ

    15 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Шеф на държавата!

    15:35 05.12.2025

  • 23 Бюджет на гражданската война

    15 0 Отговор
    Това е бюджет на гражданската война, всичко в името на кръвопийците, пълна пародия и по лош от първия даже.

    15:35 05.12.2025

  • 24 протеста

    18 0 Отговор
    Няма да ни заблуди .Ккаъвто и да е бюджета , ако се дава за бронирани коли , имоти в Дубай , охрана от НСО , купуване на хора като добитък , точене на системата , резултата ще е същият . Един човек трябва да се махне от политиката , уличен в тежка корупция от запада и санциониран от две държави .Държавници ли сте вие или сте му съочасници ?

    15:36 05.12.2025

  • 25 Буха ха

    17 1 Отговор
    Не познавам по-голям лъжец, измамник, въжеиграч, фурнаджийска лопата, страхливец и простак

    15:36 05.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зюмбюла

    10 0 Отговор
    каза една част до Нова година , останалата догодина ! Не , че някой ѝ вярва за каквото и да било , не че някой ѝ иска престъпния бюджет ! А само и единствено оставката !

    15:37 05.12.2025

  • 28 Верно ли

    9 8 Отговор

    До коментар #10 от "Протест":

    Хайде бе! Повечето хора ИЗОБЩО не знаят защо протестират, а тези, които знаят са против влизането в Еврозоната, а малката част които са "за", много скоро ще станат "против", ама вече ще е късно!

    Коментиран от #43, #47

    15:37 05.12.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    4 18 Отговор
    Велик българин, голям държавник. Без Бойко България е изгубена.

    Коментиран от #38, #41, #50

    15:37 05.12.2025

  • 30 Коня Солтуклиева

    12 0 Отговор
    Остава и в "Онли фън" да цъфне...

    15:37 05.12.2025

  • 31 Прасето ще бъде изконсумирано

    11 0 Отговор
    от дон Тиква Корлеоне.

    Край на комисията "Сорос" в антинародното НС!

    Дон Тиква Корлеоне отново се повърна по вятъра на соросоидите от ППДБ.

    Прасето е на ред, послучай Коледа...

    Когото прегърне дон Тиква - той бива консумиран.

    Фритюрникът от БСП-ол(игофрени) отива в преизподнята заедно с поялника Кирил Д.

    15:38 05.12.2025

  • 32 УСА боклук

    9 0 Отговор
    Душа спасява Бочката

    15:38 05.12.2025

  • 33 младежа

    20 0 Отговор
    Ко викаш Баце , две поколения ги смачкахте , сега третото е наред .Да внасят данъци , а някой да ги краде и да си харчи в Дубай така ли >/ Хептен за прости , взехте младежите

    15:38 05.12.2025

  • 34 До нова година

    21 0 Отговор
    Оставка ,бе тиквеник

    15:38 05.12.2025

  • 35 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Протест":

    ЕДИН СИ НЕ СИ ХОРАТА И НАЙ ВАЖНОТО ЗА ДА ПРОМЕНИШ БЪЛГАРИЯ Е НЕОБХОДИМА ОГРОМНА РАБОТА НЕ ДА КРЕЩИШ ДА ЛЪЖЕШ ДА ДРАСКАШ ДА СИ ФИКСИРАН РА БО ТА Е НЕОБХОДИМА 10

    15:39 05.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 1111

    10 2 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    Нещастник!

    15:41 05.12.2025

  • 39 А оставка до йордановден

    11 0 Отговор
    Ще има ли

    Или чакате 2 февруари най ще ви приляга

    15:41 05.12.2025

  • 40 протеста

    13 2 Отговор
    Не пусна реферндума нали ? Сега европейския съд уважи жалбата на българския народ .Да не стане както влизаме в еврото да излезем . Ортака ти пък с шепи заграбва от бюджета , за собствен кеф . Сега за наш кеф народен , като сме с евро , ще си направим референдум за излизане директно от ЕС , барабар с еврото , Урсулите и останалите .

    Коментиран от #53

    15:42 05.12.2025

  • 41 Цункай

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    Му на с рания зад ник.

    Коментиран от #45

    15:43 05.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Така ли

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "Верно ли":

    Не еврозоната ги ограби! Ограбихте ги всички вие които криехте пари и данъци! Ограби ги българската политическа и икономическа мафия от селяндури! Всички които давахте ниски заплати. За да ходите в Америка, да си пращате децата там. Да си купувате десетки апартаменти и хотели със сиви пари. Вие ги ограбихте. Ще имате ли малко чест, да върнете парите, сивите пари? Ще си продадете ли имотите за да върнете заграбеното и укритото? Съмнява ме, много. Иначе големи патриоти го раздавате, безсрамници.

    Коментиран от #99

    15:44 05.12.2025

  • 44 Лост

    13 1 Отговор
    А уж беше един обикновен депутат.

    15:44 05.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мизерник

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Верно ли":

    Ще застана до този, който има смелостта да тръгне след вас. Този който тръгне срещу мафията и корупцията.

    15:46 05.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Данко Харсъзина

    4 11 Отговор
    Бойко Борисов възкреси България от пепелищата на комунизма, и от изостанала руска губерния, създаде могъща и влиятелна държава, достоен член на ЕС. Бойко е по велик и значим за България от кан Аспарух.

    Коментиран от #56

    15:47 05.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българина от минало време

    4 1 Отговор
    Мен Бойко не ме дразни , дори мисля че е направил добри неща за държвата , с излючение на еврото разбира се . Другия ме дразни защото заробва бъдещото поколение и краде от всички нас .Както добре знаем , българина не прощава , когато му бъркат в джоба .Какъвто и да бюджета , докато голямот Д е в политиката , аз данъци няма да плащам , защото се прверъщам в донор на грабежа

    Коментиран от #62

    15:47 05.12.2025

  • 52 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    НИЕ КОИ СТЕ ХАХАХАХА МАФИЯТА ПРЕДВОЖДАНА ОТ ЧЕРЕП И НАПРЕД НЯКОЛКО ШАРЛАТАНИ КОГА ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЧЕ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ С МЕТЕЖИ ЛИ ЩЕ ПРЕВЗЕМЕТЕ ВЛАСТТА НЯМА НИЕ НЯМА ВИЕ ЧЕРЕПНАТА МАФИЯ В ЕДИН МОМЕНТ ЩЕ ОТГОВАРЯ ПРЕД ЗАКОНИТЕ ИЗБОРИ БОРИСОВ ПЕЕВСКИ СЕГА ИМАТ 1 МИЛИОН А ЗА ПОСЛЕ НЕЗНАМ

    15:48 05.12.2025

  • 53 Нов свят

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "протеста":

    Още догодина и тези дето искат еврозоната ще искат да я напуснем! Очаква ни безкрайна мизерия! Вдигнаха цените спекулативно без да има предпоставки за това а догодина ще стане лев-евро! Още по-голям обир от безконтролните търговци! Тока, водата, данъците, всичко ще се вдигне! И тогава ......

    Коментиран от #63

    15:49 05.12.2025

  • 54 Гарантирано от ГЕРБ

    12 1 Отговор
    Тоя Дебил крадлив и лъжлив
    С инстинкт на хищник надуши края си
    И започна да лъже и мами всички около себе си!

    15:49 05.12.2025

  • 55 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #46 от "Върви да се лекуваш!":

    Защо не го кажеш това на каруцата ШАРЛАТАНИ

    Коментиран от #66

    15:50 05.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Борисов, не можеш ни купи!

    13 1 Отговор
    Борисов е ПОЗОР!
    Оставка, съд ЗАТВОР!

    Коментиран от #69

    15:50 05.12.2025

  • 58 Не каза това, а че познава Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Обратното - призна си че е наливал бензин в огъня на гражданската война в Украйна, като е разоръжил БА.

    Поради разоръжаването на БА пред лицето на въоръжената до зъби Турция, предателите Бойко Методиев Борисов, президентът Румен Радев (мълчалив съучастник), Кирил Петков и Делям Пеевски трябва да бъдат съдени за национално предателство.

    Точно защото БА вече е разоръжена и е по бели гащи пред наточения турски аскер, в бюджета са предвидени 6.2 милиарда евро за превъоръжаване със свръх скъпи американски оръжия (изключвам недоставените митични ф-16/70, за които Борисовата клика авансово плати като за Ф-35).

    6,2 милиарда евро са над 12 милиарда лева. Сравнение с военния бюджет от преди 10 години (980млн лв) показва, че военният бюджет за 2026 г. ще бъде над 12 пъти по-голям!

    Тези 6.2 милиарда евро ще бъдат от заеми, които ще се изплащат от децата и внуците на България и няма да могат да се изплатят, за да бъде окончателно поробен българския народ след 36 г. контрареволюционна реставрация на капитализма.

    15:50 05.12.2025

  • 59 Не е вярно

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Каза, че твърдо подкрепя Украйна. Стига лъжи.

    Коментиран от #80

    15:51 05.12.2025

  • 60 Копейка

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ще видите вие като се забранят руските влияния тук както стана в Румъния...

    15:51 05.12.2025

  • 61 банкеръ

    10 1 Отговор
    Минавам да попитам за едни милиарди от борда .Какво става с тях , там ли са , може ли да ги видим или ги окрадоха предварително ? Много оглушително мълчание по въпроса .

    15:51 05.12.2025

  • 62 Оги

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Българина от минало време":

    Би ивов направи по незаконен начин много хора богати. На гърба на правото и на гърба на обществото. Тези хора са му верни, че им напълни чекмеджетата. Също и администрацията, която се разсу! Те носят и семействата си, като гласове. Други също, които са били спасявани за икономически и други престъпления. Това му е клиентелата.

    15:51 05.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Горски

    7 1 Отговор
    Това е най-яркото доказателство кой е "Соросоид номер едно" на Република България. Естествено -един от гнусните национални предатели-Бойко Борисов. После защо и Путин и Тръмп го мразели.И защо още нямаме американски посланик в България и не ни се разрешава да имаме наш посланик в САЩ. Но,нищо де...Скоро ще му дойде краят на тази шушумига -"Заешкото сърце"(младежкият му прякор)...който даже и "героична"мутра не е бил,а е работел за мутрите и си е плащал на тях. Защо се навеждаш на пеперастите тея сороски изчадия. Това е зло и не мисли нищо добро за България. Сорос срина българският лев 1997г. защото Виденов отказа да му продаде България. Същия номер е правил и във Филипините и там е обявен за персона нон грата.

    15:52 05.12.2025

  • 65 Данко Харсъзина

    2 10 Отговор
    Бойко Борисов е великият българин, който вкара България в Шенген и Еврозоната, сиреч в клуба на богатите. България не блаходенствала така никога през цялото си 1300 годишно съществуване.

    15:52 05.12.2025

  • 66 Не са злета като теб

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Промяна":

    Да си видял някой друг да крещи по форумите като теб?

    Коментиран от #74

    15:52 05.12.2025

  • 67 А така

    8 0 Отговор
    В социалната сфера - 10% увеличение за всички българи, Венсеремус колега от ВКР-ту

    15:54 05.12.2025

  • 68 ИЗТЕЧЕ ВИ МАНДАТА!

    9 1 Отговор

    До коментар #63 от "Промяна":

    Всички на площада поеха отговорност и с далаверата ви е свършено!

    Коментиран от #75

    15:54 05.12.2025

  • 69 Промяна

    1 8 Отговор

    До коментар #57 от "Борисов, не можеш ни купи!":

    А ТИ ЗАЩО ВСЕ РЕВЕШ ПРОТИВ БОРИСОВ ФИКСАЦИЯ СИ ЗАЩО БОРИСОВ ОТДАВНА НЕ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ А ДА ТЕ ПИТАМ ПОСЛЕ КАКВО ОЧАКВАШ

    15:54 05.12.2025

  • 70 Мдаа

    10 1 Отговор
    Изцяло нов бюджет, направен от старите крадци и измамници.

    15:54 05.12.2025

  • 71 И 13 и 14 пенсия

    8 0 Отговор
    за всички пенсионери !

    15:55 05.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Данко Харсъзина

    3 12 Отговор
    Всеки българин, когато срещне Бойко на улицата, трябва да направи дълбок поклон и да му целуне ръка. Това е човекът осигурил благоденствие на България.

    Коментиран от #86

    15:56 05.12.2025

  • 74 Нов свят

    7 0 Отговор

    До коментар #66 от "Не са злета като теб":

    Ще крещи що иде ли си Бою този ще стане помощник-пазач на бостаните!

    Коментиран от #78, #79

    15:56 05.12.2025

  • 75 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "ИЗТЕЧЕ ВИ МАНДАТА!":

    Защо все ме обиждаш не разбирам А ПЛОЩАД не УПРАВЛЯВА и там са някаква много малка част миниатюрна част КАК някакви от площада ще тероризират България

    15:56 05.12.2025

  • 76 Домашен любимец

    6 0 Отговор
    Сега остава да оглави и протеста срещу себе си и Големия момък! Чевръст човек! Преди седмица в една и съща секунда с лицето премиер, твърдо подкрепиха плана на Тръмп за мир в Украйна! И какво пише в този план - пише, че Крим е руски и не само Крим! Сетне президента бил казал лоши работи за Крим, а те били атлантици!

    15:57 05.12.2025

  • 77 Хмм

    7 1 Отговор
    нали това беше единственият възможен бюджет

    15:58 05.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Да си пазач не е лошо, но...

    5 0 Отговор

    До коментар #74 от "Нов свят":

    Според мен е в истерия, защото може да го пратят да пази килията на Бай Ставри.;)

    15:59 05.12.2025

  • 80 Така каза

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Не е вярно":

    Но призна, че Русия ще победи, а той (Тиквата) заедно с Кирчо и Пеевски са разоръжили БА.

    Сиреч Борисов си призна, че е поставил България на страната на губещите и сега се опитва, чрез ново връткане на дебелия си задник, да налучка верната посока.

    16:00 05.12.2025

  • 81 С колкото скача БВП-то

    5 0 Отговор
    Толкова трябва да е увеличението за всички българи % - но. А БВП скача с повече от 10% .....

    16:00 05.12.2025

  • 82 Айдееее,

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Пак лъжем. Вчера бяха 624 хил., днес 700 хил. А то, като махнем купените, дописаните и умрелите, остават около 100 Хил. Толкоз са глynaците в България. И ти още един.

    16:01 05.12.2025

  • 83 народа

    3 5 Отговор
    Бойко е пич ,обаче как допусна онова нещо да му се качи на гърба и да го завлече не знам .Не е късно още да се освободи , народа ще разбере .

    Коментиран от #85

    16:01 05.12.2025

  • 84 Силиций

    3 0 Отговор
    Така де, "Единствения възможен"

    16:02 05.12.2025

  • 85 Моля?

    5 0 Отговор

    До коментар #83 от "народа":

    Какво трябва да разбере народа, че има някой, който го командва задкулисно ли?
    Когато нямаш доверието на народа, подаваш ОСТАВКА!

    16:05 05.12.2025

  • 86 Ти му целувай квото искаш

    6 0 Отговор

    До коментар #73 от "Данко Харсъзина":

    Нас не ни брой

    16:06 05.12.2025

  • 87 И нито стотинка

    8 0 Отговор
    За НАТЮ и Буферайна! Да се знае ей !

    16:07 05.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Виж ти, виж ти...

    7 0 Отговор
    Странно нещо е животът. По-точно страхът и паниката. До преди няколко дни, нямаше абсолютно никакъв вариант нещо да се промени в положителна посока с този бюджет. Пари нямаше. Категорично! Сега видяха дебелия край и внезапно намериха за всички! Брей, брей. Т.е., винаги е имало пари, но са щели да си ги вземат онези 240 и техните приближени,така ли??? Ами, браво, много яко! Затова - оставка веднага! Не да ни замазвате очите до следващия път!

    16:10 05.12.2025

  • 90 Боко праните гащи

    9 2 Отговор
    Тутуууу

    16:12 05.12.2025

  • 91 ЗРИТЕЛ

    6 1 Отговор
    Не може да лъжеш цял живот...и да се въртиш като вентилатор и само да грабиш ...1980 година бяхме 9 мил. сега сме 5 заради неговите грабежи...СТИГА

    16:12 05.12.2025

  • 92 Дедо

    6 0 Отговор
    Махай се бе мафиот, никой не ти иска криминалните бюджети. Нали тоя беше единственият възможен, значи сте лъгали и сте мошеници.

    16:18 05.12.2025

  • 93 шиши

    2 0 Отговор
    точно така моето момче,слушкай да не ходиш при ставри,ше ми слугуваш до гроб

    16:22 05.12.2025

  • 94 протеста

    3 0 Отговор
    Погледне си пак бюджета , касичките на голямото Д , май не се пипат .Опичайте си акъла .

    16:23 05.12.2025

  • 95 наивник

    3 0 Отговор
    Аз не разбирам защо всички искат 20 % увеличение на заплатите след като НСИ каза,че има под 3 % инфлация и сме готови за еврото. Специално за НСИ , техните заплати може да се вдигнат с до 3 %

    Коментиран от #102

    16:25 05.12.2025

  • 96 майтапчия

    3 0 Отговор
    Най големия обеденител на нацията е Ментата .Само леко пипна бюджета и обедини всички българи

    16:27 05.12.2025

  • 97 Точен

    2 0 Отговор
    Тия бандити първо вкарват мизериите си в проекто бюджета, след протестите ги махат и вече ни лук яли, ни лук мирисали. Че и 10% увеличение на калпак, ей така от добро сърце. А десетките милиарди заеми си стоят. Пир по време на чума. Да ги махаме и засилваме към СЦЗ.

    16:29 05.12.2025

  • 98 Верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Промяна":

    Мхм, а ти къде работиш, а? В сектор ""Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" ли? И да не мислиш, че цял живот това ще "работиш" :)))))

    16:29 05.12.2025

  • 99 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Така ли":

    Що ми говориш на Вие, бе, т@пан? На кой си мислиш, че говориш? Ходи в ТикТок да си адресираш жалейката :)))

    Коментиран от #101

    16:31 05.12.2025

  • 100 Тервел

    3 0 Отговор
    Само гьонсурати могат , да не подадат оставка след такива протести. Искахте яко да окрадете народа за 26 секунди , но не ви мина номера и се правиш на Дядо Коледа. Ай махай се бе .

    16:32 05.12.2025

  • 101 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Верно ли":

    Всички, които сте укривали и грабили. Путя у затвору.

    16:35 05.12.2025

  • 102 НСИ КАЖАТ ЛИ НЕЩО

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "наивник":

    ЗНАЧИ Е ЛЪЖА.

    16:37 05.12.2025

  • 103 Мда

    1 0 Отговор
    Винету слушайте как се жалваш за хорота пред вас!
    Винету спри да хвалиш какво си откраднал и колко комисионна си взел!
    Я кажи защо в Била и Фантастико картофите са френски?
    Нашите самоковските де отидоха?

    16:38 05.12.2025

  • 104 БеГемот

    1 0 Отговор
    Ей го човека вече говори на езика на ген зитата ....скоро ще ги покани в младежи герб и те са там и на държавна службичка също...

    16:38 05.12.2025

  • 105 Мнение

    1 0 Отговор
    Борисов ще бъде разследван и преместен в румънски затвор до няколко дни. Туморът ще бъде изрязан, да му мислят метастазите на тумора в агенцийки, съдилища и бизнес проекти.

    16:39 05.12.2025

  • 106 русоляв

    3 0 Отговор
    Аз нали ви казах , че ако посегнат на Лукойл и ще стане страшно .Един човек трябва много да се притеснява ,кевлареното одеало не е 100% защита

    16:39 05.12.2025

  • 107 Коментар

    2 0 Отговор
    Хората искат да изчезне от хоризонта, той продължава да провокира.

    16:40 05.12.2025

  • 108 лилипутини

    2 0 Отговор
    Редакция много ви моля него показвайте ,не дейте му дава дувмата на тоя бандит и мародер и лидер на опг за грабежа на бърлгарската държава .Народа ше получе инфаркт от постоянната мутренската особа

    16:40 05.12.2025

  • 109 Пеевски

    2 0 Отговор
    Борисов ще ти разкопаем градината и ще изкараме всички кюпюри и злато, които си заровил. После ще разбием стените за флашките с криптовалути. Защо къдравият не прати патрулка да те пази снощи?

    16:44 05.12.2025

  • 110 Герой

    0 0 Отговор
    Бойко, ти си герой! Бойко, много се радваме да те видим обут с нови Китайски Токчета, купени в Тик Ток! Бойко, ти си герой наш Незаменим. Браво Бойко! То и Бай Тошо по време на Соца ходеше с токчета купени от Мечката - Русия, но тя постоянно му изяждаше токчетата и той постоянно си купуваше нови токчета по всяка петилетка и ние Българите плащахме за това. Сега Русия позволи на Китайците безвизово да влизат в Русия и като я заселят, ще започнеш отново чрез Тик Ток да купуваш Токчета от Русия. Бойко, а я си представи, че Китайците започнат да навлизат по Българските земи през Русия по Балканите и да ни продават Токчета. Ко Жа правим ние Българите, Китайски Токчета ли ще носим? Нямаме ли си свои цървули? Бойко, я виж само колко китайски стоки са внесени в България. Ние не можеме ли да си произвеждаме сами Токчета за момите? Бойко, помисли. На нас Българите не са ни нужни Китайки. Имаме си Българки!

    16:48 05.12.2025

  • 111 Б Борисов! , Цирковете ти Продължават!

    1 0 Отговор
    Догодина да ви Няма, измитайте се!!

    16:49 05.12.2025

  • 112 браво

    0 0 Отговор
    Между другото , това е въпрос в дестеката .Защо къдравия не прати патрулки ?

    16:49 05.12.2025

  • 113 Стамат

    0 0 Отговор
    Значи на всички държавни нищоправници в държавната администрация Дядо Коледа ще им увеличи заплатите с 10%, на милиционерите с 20% ,а ние останалите три милиона в частния сектор които бъхтим и в събота , ще се радваме че ще ни увеличават осигуровките с 1% вместо с 2% . Ехааааа супер сме доволни .

    16:49 05.12.2025

  • 114 Борисов сподели

    0 0 Отговор
    Че личният му бюджет ще е изцяло нов до Нова година!
    Щял да го съобрази с преработения бюджет от предателите!

    16:51 05.12.2025

