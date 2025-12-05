Арне Слот с оптимистичен поглед към бъдещето на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот изрази задоволство от напредъка на своя отбор в последните срещи и обяви дългоочакваното завръщане на Конър Брадли в състава за предстоящия двубой срещу Лийдс. На пресконференция преди важния мач, нидерландският специалист подчерта редица положителни аспекти в представянето на "червените" и очерта амбициите на тима за завръщане сред водещите в класирането.

След победата над Уест Хам и равенството със Съндърланд, Слот акцентира върху подобрената игра в отбрана.

"В последните два мача допуснахме само един гол, и то не след изработена ситуация. Уест Хам не успя да ни изненада, а Съндърланд отбеляза след рикошет. Това е сериозна крачка напред, особено след като в предишните домакинства инкасирахме седем попадения," коментира мениджърът.

Той изтъкна и факта, че Ливърпул не е допуснал голове от статични положения – ключов елемент за стабилността на отбора. Слот не пропусна да похвали новите попълнения, които вече започват да се утвърждават.

"Видяхме увереност у футболистите, които привлякохме през лятото. Флориан Виртц се отличава, но и Керкез показва стабилност. Исак също се разписа за първи път, което е чудесен знак за адаптацията му," добави той.

Сред най-обнадеждаващите вести за феновете на Ливърпул е завръщането на Конър Брадли.

"Конър тренира пълноценно през цялата седмица и ще бъде на разположение за утрешния мач," потвърди Слот.

Джо Гомес също е възстановен и ще участва в тренировките, след като получи леко нараняване срещу Уест Хам.

Запитан за ролята на Мохамед Салах в предстоящия сблъсък, Слот бе категоричен: "Всеки един от нашите играчи е в плановете ми за титулярния състав. Мо е изключителен футболист, който винаги е в мислите ми, независимо дали започва от първата минута или влиза като резерва. Влиянието му върху клуба през последните години е неоспоримо."

Мениджърът на "червените" обърна внимание и на предстоящия противник. "Лийдс демонстрираха агресивна игра един на един срещу Челси и се защитаваха организирано. Видяхме как наваксаха два гола срещу Манчестър Сити – това е отбор, който не се предава лесно," анализира Слот.

В заключение, Арне Слот подчерта, че основната цел пред Ливърпул остава завръщането в челната четворка на Висшата лига.

"Не сме доволни от текущата си позиция, но вярвам, че с подобна игра и с възстановяването на ключови футболисти ще се върнем там, където ни е мястото," завърши мениджърът.