Йелена Докич с откровено послание от болничното легло

Бившата звезда на световния тенис Йелена Докич предизвика вълна от съпричастност сред своите почитатели, след като сподели емоционална снимка от болничната стая в социалните мрежи. Снимката, публикувана в профила ѝ в Instagram, разкрива, че тя е претърпяла хирургична интервенция за отстраняване на голям миом на матката – доброкачествено образувание, което често остава недооценено като здравословен проблем.

В откровеното си послание към последователите си, Докич разказва за преживяното: „Операцията премина успешно, макар че усещам болка от четирите разреза на корема – нещо напълно нормално според лекарите. Сега съм в процес на възстановяване и ще ми трябва малко време, за да се върна към обичайния си ритъм, но съм уверена, че скоро отново ще бъда на крака.“

Йелена използва случая, за да насочи вниманието към един често пренебрегван здравословен проблем при жените – миомите. Тя подчертава, че близо 70% от дамите до 50-годишна възраст развиват подобни образувания, но темата рядко се обсъжда открито.

„Много жени дори не подозират за наличието на миоми, докато други страдат от силни болки и обилно кървене. Симптомите зависят от размера и разположението на миома. Затова апелирам: не пренебрегвайте сигналите на тялото си, правете редовни гинекологични прегледи и търсете второ мнение при съмнения“, съветва тя.

Докич не пропусна да изрази дълбоката си благодарност към медицинския екип в болницата в Мелбърн, който се е погрижил за нея с професионализъм и човечност.

„Чувствах се в сигурни ръце, обградена с внимание и топлота. Благодаря на всички лекари, сестри и анестезиолози, които бяха до мен през този труден момент. Вие сте истински герои!“, написа тя, като не забрави и близките си, които са я подкрепяли с обаждания, съобщения и цветя.

Освен с борбата си за здраве, Йелена Докич е позната и с драматичните обрати в личния и професионалния си път. Родена в Сърбия, тя се премества в Австралия на 11-годишна възраст, където започва да гради впечатляваща тенис кариера. В навечерието на Откритото първенство на Австралия, само ден преди първия си мач, тя взема трудното решение да смени гражданството си и да се състезава за Югославия – ход, който предизвиква бурни реакции и освирквания от страна на австралийската публика.

„Това беше най-тежкият момент в живота ми. Да бъда освиркана от 15 000 души... просто исках да изчезна“, споделя тя в интервю за Australian Story.

След период на оттегляне от спорта и публичния живот, Докич се завръща в Австралия през 2005 г., където открито говори за преживяното насилие от страна на баща си и изразява желание отново да играе под австралийския флаг.

Историята на Йелена Докич е вдъхновяващ пример за сила, кураж и откритост. Сега тя използва гласа си, за да насърчи жените да се грижат за здравето си и да не подценяват важността на профилактиката. Нейният апел е ясен: „Борете се за себе си и не се страхувайте да потърсите помощ!“