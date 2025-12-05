Нюкасъл планира внимателни трансферни ходове през януари

Нюкасъл Юнайтед се готви за зимния трансферен прозорец с премерена стратегия и поглед към дългосрочното си развитие. Въпреки че възможности за нови попълнения не липсват, ръководството на "свраките" подчертава, че всяко решение ще бъде взето с мисъл за бъдещето на отбора.

В интервю за BBC Sport спортният директор Рос Уилсън разкри, че клубът няма да повтори мащабните харчове от лятото, когато бяха инвестирани близо 279 милиона евро за шестима нови играчи. Сред тях се откроява трансферът на Ник Волтемаде, който се превърна във втората най-скъпа покупка в историята на Нюкасъл с цена от 75 милиона евро.

"Ясно е, че няма да харчим толкова, колкото през лятото – има редица причини за това. Но ако решим, имаме възможност да го направим," коментира Уилсън.

Той допълни, че клубът ще действа гъвкаво и ще се стреми към креативни решения, като основен приоритет остава съобразяването с по-амбициозните летни планове. Мениджърът Еди Хау също подчерта значението на свежестта в състава и готовността за всякакви предизвикателства през сезона.

"Ще бъдем адаптивни и ще обсъдим нуждите на отбора, ако се появи необходимост от нови лица," заяви Хау.

Въпреки сериозните инвестиции през последната година, Нюкасъл заема 12-о място във Висшата лига след 14 кръга, изоставайки с 14 точки от лидера Арсенал. Това поставя допълнителен акцент върху необходимостта от разумни и стратегически трансферни решения през януари. Очаква се в следващите седмици ръководството и треньорският щаб да проведат ключови разговори относно потенциалните нови попълнения, като целта е да се подсили отборът без да се нарушава финансовата стабилност и дългосрочната визия на клуба.