Венци Стефанов с ироничен коментар към Веласкес: "Може би е от тези ММА бойците"

Президентът на футболен клуб Славия - Венцеслав Стефанов, не пропусна да коментира бурната реакция на наставника на Левски – Хулио Веласкес, който в пристъп на емоции нанесе щети по скамейка на стадион „Александър Шаламанов“.

Стефанов, известен със своя колоритен изказ, не се сдържа и с типичната си ирония препоръча на испанския треньор да се преориентира към смесените бойни изкуства (ММА), тъй като очевидно притежава завидна физическа сила.

"Не знам кой я е счупил, но той е емоционален треньор и в страстта си е направил тази глупост. Ние сме Славия - създаваме, поучаваме, показваме грешките и наказваме. Казвам, показвам и наказвам - три степени са.



Да, Веласкес е скачал и счупил скамейката. Може би е от тези ММА бойците. Сигурно е тренирал за следващата среща и е счупил паравана. Няма да е лошо да се ориентира към ММА, заяви президентът на "белите"



Той съобщи и за щети в сектора за гости:



"Левски трябва да си платят. Има над 200 счупени седалки и едно пано. Нормалните поразии след Левски и ЦСКА", каза Стефанов пред bTV.