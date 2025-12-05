Новини
Венци Стефанов с ироничен коментар към Веласкес: "Може би е от тези ММА бойците"

5 Декември, 2025 22:09 709 5

Президентът на Славия сподели, че наставникът е нанесъл щети по резервната скамейка

Венци Стефанов с ироничен коментар към Веласкес: "Може би е от тези ММА бойците" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на футболен клуб Славия - Венцеслав Стефанов, не пропусна да коментира бурната реакция на наставника на Левски – Хулио Веласкес, който в пристъп на емоции нанесе щети по скамейка на стадион „Александър Шаламанов“.

Стефанов, известен със своя колоритен изказ, не се сдържа и с типичната си ирония препоръча на испанския треньор да се преориентира към смесените бойни изкуства (ММА), тъй като очевидно притежава завидна физическа сила.

"Не знам кой я е счупил, но той е емоционален треньор и в страстта си е направил тази глупост. Ние сме Славия - създаваме, поучаваме, показваме грешките и наказваме. Казвам, показвам и наказвам - три степени са.

Да, Веласкес е скачал и счупил скамейката. Може би е от тези ММА бойците. Сигурно е тренирал за следващата среща и е счупил паравана. Няма да е лошо да се ориентира към ММА, заяви президентът на "белите"

Той съобщи и за щети в сектора за гости:

"Левски трябва да си платят. Има над 200 счупени седалки и едно пано. Нормалните поразии след Левски и ЦСКА", каза Стефанов пред bTV.


  • 1 Верно ли бе

    2 0 Отговор
    - Въпрос на пресконференцията след мача : - Защо излязохте с резервите ? Къде са титулярите ? - Те не успяха да дойдат за мача, защото бяха заети. Празнуваха титлата в БИАД.

    22:15 05.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Венци върза бюджета с този мач.За победа на Славия с два гола беше 15 коефициент.

    22:16 05.12.2025

  • 3 Локо Сф

    0 1 Отговор
    Последно какво е счупеното-седалка или параван който показаха по телевизията?Или е счупено много преди това?

    22:23 05.12.2025

  • 4 Мдаа!

    1 1 Отговор
    Снощи написах, няма да му се затвори устата дълги години!

    Коментиран от #5

    22:27 05.12.2025

  • 5 ЦСКА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!":

    Всеки нормално-мислещ човек е видял ТОТО-то в този мач. Останалото са дрън-дрън приказки. Не знам, ако го сложат този на детектор, дето си отбеляза автогол, какъв ще е резултатът? Всичко в Бг е ясно. Подиграват се с Македония, ама тя играе баражи, а ГонзЬо се радва на една победа в квалификациите.

    23:00 05.12.2025

