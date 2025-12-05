Венци Стефанов с ироничен коментар към Веласкес: "Може би е от тези ММА бойците"

Президентът на футболен клуб Славия - Венцеслав Стефанов, не пропусна да коментира бурната реакция на наставника на Левски – Хулио Веласкес, който в пристъп на емоции нанесе щети по скамейка на стадион „Александър Шаламанов“.
Стефанов, известен със своя колоритен изказ, не се сдържа и с типичната си ирония препоръча на испанския треньор да се преориентира към смесените бойни изкуства (ММА), тъй като очевидно притежава завидна физическа сила.
"Не знам кой я е счупил, но той е емоционален треньор и в страстта си е направил тази глупост. Ние сме Славия - създаваме, поучаваме, показваме грешките и наказваме. Казвам, показвам и наказвам - три степени са.
Да, Веласкес е скачал и счупил скамейката. Може би е от тези ММА бойците. Сигурно е тренирал за следващата среща и е счупил паравана. Няма да е лошо да се ориентира към ММА, заяви президентът на "белите"
Той съобщи и за щети в сектора за гости:
"Левски трябва да си платят. Има над 200 счупени седалки и едно пано. Нормалните поразии след Левски и ЦСКА", каза Стефанов пред bTV.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли бе
22:15 05.12.2025
2 Последния Софиянец
22:16 05.12.2025
3 Локо Сф
22:23 05.12.2025
4 Мдаа!
Коментиран от #5
22:27 05.12.2025
5 ЦСКА
До коментар #4 от "Мдаа!":Всеки нормално-мислещ човек е видял ТОТО-то в този мач. Останалото са дрън-дрън приказки. Не знам, ако го сложат този на детектор, дето си отбеляза автогол, какъв ще е резултатът? Всичко в Бг е ясно. Подиграват се с Македония, ама тя играе баражи, а ГонзЬо се радва на една победа в квалификациите.
23:00 05.12.2025