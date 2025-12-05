Новини
Дмитрий Медведев отново се подигра на Еманюел Макрон
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев отново се подигра на Еманюел Макрон

5 Декември, 2025 19:53 3 254 77

Може би е време да изпратим няколко от най-добрите подводници в света до бреговете на Франция, заключи Медведев със смеещ се емотикон

Дмитрий Медведев отново се подигра на Еманюел Макрон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се подигра на френския президент Еманюел Макрон заради предполагаемите му предупреждения, че Съединените щати биха могли да предадат украинските интереси, като позволят териториални отстъпки на Русия.

В публикация в социалната мрежа X Медведев цитира предупреждението на "смелия Микрон", отбелязвайки, че то е било казано в изтекъл разговор на "дегенеративните европейски русофоби" на 1 декември.

"Може би е време да изпратим няколко от "най-добрите подводници в света" до бреговете на Франция", заключи той със смеещ се емотикон.

Въпреки съобщенията Макрон потвърди по-рано днес, че единството между САЩ и Европа е "от съществено значение" за разрешаването на украинския конфликт и че върху Москва трябва да се окаже допълнителен икономически натиск.


Оценка 3.7 от 67 гласа.
Оценка 3.7 от 67 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 симха

    24 66 Отговор
    Пак е сбъркал шишето

    Коментиран от #4, #57

    19:55 05.12.2025

  • 2 си дзън

    27 64 Отговор
    Медведев унищожава по няколко пъти на ден Финландия ... водка Финландия.

    19:56 05.12.2025

  • 3 Хаха

    20 61 Отговор
    Този клоун Медведев отново е пиян.

    Коментиран от #24

    19:57 05.12.2025

  • 4 Наполеон Велики

    61 3 Отговор

    До коментар #1 от "симха":

    Пак ме би Жозефина ...

    19:57 05.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, шут

    15 54 Отговор
    Присмяла се хърба на щърба.
    Пълна деградация на Русия, Европа, хора, политици, морал, етика.

    19:58 05.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    50 6 Отговор
    Време е да! И то не само една!

    19:59 05.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    14 50 Отговор
    Такива нещастници като този ще унищожат нацяло Русия.

    Коментиран от #43

    20:00 05.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Слава алкохолу

    15 37 Отговор
    Слава, слава

    20:00 05.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    41 6 Отговор
    Войната дойде в България.Край Ахтопол е ударен руски танкер и залива с нефт

    Коментиран от #16, #25, #34

    20:00 05.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стига бе

    10 36 Отговор
    Тоя пак хвърля атома, тоя път от ...подводница.

    20:01 05.12.2025

  • 14 Гост

    46 9 Отговор
    Русия победи Украйна, както и "Цивилизацията", обаче смехотворният Зеленски в анцунг продължава да обикаля, като цветарка, от държава на държава и да проси кинти, вместо да си продаде яхтите и къщите и да дари парите на семействата на загиналите млади момчета в безмислената война на капитализма срещу човешката справедливост!?

    Коментиран от #17

    20:01 05.12.2025

  • 15 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    8 37 Отговор
    Медведя да каже на Холандия и Дания че ще праща подводница. Последната им най добра те я извадиха от дъното със сто и нещо руски морячета в корема.

    20:02 05.12.2025

  • 16 Така требе

    9 40 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Чии го търси руски танкер във водите на НАТО...

    Коментиран от #48

    20:02 05.12.2025

  • 17 Пич

    4 26 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Спри гъбите, халюцинации имаш!!!

    20:03 05.12.2025

  • 18 Медведчук

    6 31 Отговор
    Още не е изтрезнял от....снощи.

    20:04 05.12.2025

  • 19 Бащата на някаква Саяна

    7 22 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    20:04 05.12.2025

  • 20 Луганск

    38 5 Отговор
    ЗАПАДНИЯТ СВЯТ, САЩ, ЕВРОПА УМИРАТ!

    Когато великият Съветски съюз е най-голямото постижение на човечеството, той възпита велик народ от работници, творци и хуманисти! Руският народ еднолично победи фашисткия западен свят през 1945 година!

    След като се възстанови от най-разрушителната война на човечеството, Русия стана световен научен лидер и вече през 1957 г. се превърна в световна космическа сила, изстрелвайки сателит в космоса!

    И по това време вашата гнила, робовладелска, нацистка европа продължаваше да държи хората в клетки , в зоологически градини! това беше в много европейски столици! това беше буквално вчера по исторически стандарти!

    Представете си! Великият СССР през 1957 г. изстрелва сателит и завладява космоса, а гнилата европа едва през 1958 г. премахва хората от клетките в зоологическите градини!!

    сега вашият гнил свят умира! това е много добре!

    През 1958 г.в Европа е затворен последният "човешки зоопарк" — заграждения, в които се помещават хора, принадлежащи към "примитивни племена". Това се случи в Брюксел на международното изложение Експо-1958, където на публиката беше показано "конгоанското село заедно с жителите".

    Към началото на века човешките зоологически градини функционират постоянно в 15 европейски града.
    Смърт за САЩ и Европа! ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    20:04 05.12.2025

  • 21 Подограват се

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "А ние се подиграваме на":

    Само хора с липса на съдържание в черепната кутия...

    20:05 05.12.2025

  • 22 гост

    31 2 Отговор
    Тази сутрин попаднах на европейския "Евронюз" . Даваха церемонията по посрещането на Макрон в Пекин. Тъй като е дребен той с вдигната брадичка и "строг" поглед приемаше почетния караул, а на 1 метър в дясно от него другаря си вървеше с поглед на другата страна и такава отегчена прозявка със затворена уста.......!

    20:05 05.12.2025

  • 23 az СВО Победа 80

    17 2 Отговор
    🤣🤣🤣

    В 10-ката!

    20:07 05.12.2025

  • 24 Да да да

    4 20 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Това е човека с който се гордеят руснаците и българските русофили.

    20:08 05.12.2025

  • 25 Читател

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Турският влекач умишлено е бил с изключени транспондери , а стигайки до брега на Ахтопол е прекъснал и проводката .

    20:08 05.12.2025

  • 26 Пимпарев

    25 2 Отговор
    Гаврата с евроатлантиците продължава.А уж Русия щеше да се е разпаднала до сега.

    20:09 05.12.2025

  • 27 Хардлайнер

    6 22 Отговор
    Къде ги тея най добри подводници в света? Май се крият по дупките, защото на тръндю подводниците са покрай руските брегове и контролират ситуацията! Тръндю са изпусна, та го каза! Каза също така, че неговите подводници са най добрите! Кой прав! Аз мисля, че на пундю подводниците са най добрите в русия, а на тръндю, във слънчевата система. Така става!

    20:10 05.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Маакрон

    18 2 Отговор
    Макрончо не беше ли президента който жена му го налага пред репортери. И този вярно ли е президент на Франция, че той не може да укроти жена си и тръгнал цяла държава да управлява. Срам и позор

    Коментиран от #73

    20:11 05.12.2025

  • 30 Наблюдател

    13 3 Отговор

    До коментар #28 от "Медведев първо":

    Изискванията за козяшки трол стават все по-ниски !

    20:13 05.12.2025

  • 31 Фори

    3 20 Отговор
    Русия ще нападне Европа веднага щом свърши войната с Украйна. Всички около Путин твърдят това.

    Коментиран от #37, #47

    20:13 05.12.2025

  • 32 Сатана Z

    17 4 Отговор
    Факти,кога ще напишете ,че самолетът на Зеленият нацист е ударен?Украинските канали са полудели. Подробности след малко.
    Смърт на фашизма!

    20:14 05.12.2025

  • 33 Евродебил

    15 4 Отговор
    Тоя дето е женен за дядо си,олицитворява реалноста ЕССР в който нас старателно ни забиха.Съвсем логично Медведев се подиграва с него.Проблема е,че пак ние ще плащаме версиите.

    20:14 05.12.2025

  • 34 Телевизора е включен на новини

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    що нищо не пеят за това?

    Коментиран от #50

    20:15 05.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ана лизaтор

    5 11 Отговор
    За да изпрати няколко от най добрите подводници в света, трябва да ги поиска от тръндю, а той е пацифист!

    20:19 05.12.2025

  • 37 Синоптик

    13 1 Отговор

    До коментар #31 от "Фори":

    Първата спирка ще е София. Братушките ще ни помогнат да се отървем от евроатлантическия фашистки режим.

    Коментиран от #60

    20:20 05.12.2025

  • 38 Ххх

    1 12 Отговор
    Тоя хобит пак ли се прави на мъж

    Коментиран от #44

    20:20 05.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Учуден

    15 1 Отговор
    "се подигра на френския президент Еманюел Макрон"

    Че той на него кой не се подиграва вече - тя бабата го напляска....

    20:24 05.12.2025

  • 41 така, така

    13 3 Отговор
    Микрона се е оср.ал, пък после взел да го замазва.
    Издънил се, издънил се - да беше си замълчал, по-добре щеше да бъде. Сега няма защо да се чуди, че всички са го взели на подбив.
    Като се замислиш, Медведев дори е бил деликатен, като му знаем чувството за хумор.

    20:24 05.12.2025

  • 42 Соваж бейби

    13 3 Отговор
    Крайно време е Макрон и цяла Европа да спре да се занимава с украинско руските проблеми.Нито са наш проблем ,нито е европейска война от алчност се насадиха на тръстиката и последвалата инфлация и не могат да намерят изход от ситуацията. Сметките им излязоха на криво ЕС и Америка че ще стреснат Русия с санкции или зареждането на Украйна с оръжие .Колко години още трябва да гледаме цирка и да ни рек.,, с пари от данъците за Украйна но кога?Русия няма да падне .

    Коментиран от #46

    20:24 05.12.2025

  • 43 Антитрол

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    "Такива нещастници като този ще унищожат нацяло Русия"

    Ами нали това е целта на нашите козячета и господарите им - защо не се радват а плюят по Медведев.

    20:26 05.12.2025

  • 44 Зевзек

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ххх":

    "Тоя хобит пак ли се прави на мъж"

    Е не може всички да се правят на жени като евролидерите.

    20:28 05.12.2025

  • 45 Данчо пръча!

    3 8 Отговор
    Митя и Маша са от една партия и се подкрепят, га са прибират от пивницата!

    Коментиран от #49, #53

    20:30 05.12.2025

  • 46 Пак

    0 7 Отговор

    До коментар #42 от "Соваж бейби":

    Ли си останала без любовник?

    20:31 05.12.2025

  • 47 Зевзек

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Фори":

    "Русия ще нападне Европа веднага щом свърши войната с Украйна"

    Вярно е - ти запази ли си място на колесника на някой краварски самолет. Гледай клипчета от Виетнам и Афганистан как става.

    20:32 05.12.2025

  • 48 Все капацитети

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Така требе":

    Тебе забравиха да питат! А Ако толкова много се интересуваш питай ги лично?

    20:32 05.12.2025

  • 49 Евродженди

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "Данчо пръча!":

    "Митя и Маша са от една партия"

    Прав си, не могат да са от вашата партията където знамето ви е с цветовете на дъгата.

    20:34 05.12.2025

  • 50 Задьлжително гласуване с закон

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Телевизора е включен на новини":

    Смени телевизора ,там само прасетата......! Както казва Пасков изключи тел. а включи мозька .

    20:38 05.12.2025

  • 51 Гост

    4 0 Отговор
    Адът е мястото, където всяка корумпирана и лъжлива Гад ще прекара цяла вечност, ще се гърчи и стене от болка, няма да има прошка, ще страда завинаги...🤩

    20:38 05.12.2025

  • 52 Хмхмхмхмхм

    3 4 Отговор
    А може би Франция е добре лееекинко да позанули русийката и да й покаже, че русия е джудже в космическите технологии като военните квантови компютри, които само Франция има около 6 на брой, а русия има НУЛА броя от тях;0 Медведев, окогато на твоя телевизор в домът ти се появи само гробовен глас, който ти казва, че от тази минута и секунда в цяла русия е поет контрола от друга държава по отношение на руския ток, вода, парно и комуникации, как ще реагираш, ве, пояндУрник;0 Франсетата все още са крайно цивилозовани, а трябва поне 1 път да ви спретнат такова /мероприятие/, за да си седнете на наа///каните 4 буквия....

    Коментиран от #55

    20:39 05.12.2025

  • 53 Амет

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Данчо пръча!":

    Ееех Данчо ,скоро имам път към Богомилово и такава прекрасна саздърма ще сппретна от теееб,че идея си нямаш .Но първо няколко часа хубаво накисване в бидон с оцет и сол за премахване на воо няттааа.

    20:39 05.12.2025

  • 54 Факт

    1 2 Отговор
    Вгорчиха му пътуването до Китай!

    20:41 05.12.2025

  • 55 Надарена кака

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хмхмхмхмхм":

    Кай честно коте ,може ли да си президент на страна със световни претенции а пък 60 и нещо годишен старец да те млати в ....заа редовно ?Поне аз така ги разбирам нещата ,скучно но традиционно .А ти един от тези ли си ?

    Коментиран от #61

    20:43 05.12.2025

  • 56 Хмхмхмхмхм

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от ""Резултати на годината" в Русия":

    Аз иммам само 1 въпрос към руският нацист в кремъл- защо русия има НУЛА броя квантови компютри дори с 1 до 4 кюбита- защо, защпо., защо , защо в период- нали са по-, по-по- най- от всички държави във всичките земни кълбета- хи хи хи хи;0

    Коментиран от #58, #59

    20:45 05.12.2025

  • 57 Тома

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "симха":

    Не бърка им с цяла ръка от зад на желаещите да се осетят

    20:47 05.12.2025

  • 58 Еми обади му се и го питай

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хмхмхмхмхм":

    за всичко което те интересува, включително и ако се жалваш от нещо пак може. Ще ти се отговори в ефир.

    20:48 05.12.2025

  • 59 Тодоров

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хмхмхмхмхм":

    Димитре ,аз имам повече въпроси към теб,защо редовно се представяш като ДиДи ,Доротея и Лили ,муцка ,толкова ли си останал на сухо ,че и тук тпппп каччи търси ,мило коте ?

    Коментиран от #62

    20:48 05.12.2025

  • 60 НАТО🌐

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Синоптик":

    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    20:49 05.12.2025

  • 61 Хмхмхмхмхм

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Надарена кака":

    Руски кот, пред очите ми са техническите характеристики на квантовия комп, който Р. България придобива , и до който нацистка русия НИКОГА няма да се докосне;0 Пийте си водката и кажете на пияндурника да внимава в картинката, На всички им писна оът заплахите на русия, затова русия ТРЯБВА да бъде занулена. Ако се пробва, само да се пробва да изстреля ракети срещу България, ЛИЧНО ще се погрижа държавата русия да бъде застинал миг във времето...

    Коментиран от #63, #67

    20:51 05.12.2025

  • 62 Хмхмхмхмхм

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тодоров":

    1. Не съм димитър 2. Не съм биологичен мъж 3. Явно добре се прикривам, щом руските застъпници ме бъркат с биологичен мъж и не знаят името ми;0

    Коментиран от #64

    20:53 05.12.2025

  • 63 Надарена кака

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хмхмхмхмхм":

    Муцка кажи кво пушиш,и аз да го пробвам поне ,явно яко те мотовира ,писинка .

    Коментиран от #68

    20:54 05.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Руски колхозник

    2 2 Отговор
    То, една руска подводница наскоро изплува във Франция. Подиграваха се,че била счупена,ама никой не разбра,че е там

    21:01 05.12.2025

  • 66 !!!?

    4 0 Отговор
    Къркандето на кремълската фашистка хунта се държи като варварин от монголските степи !

    21:02 05.12.2025

  • 67 Готов за бой

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Хмхмхмхмхм":

    Явно си силно наш човек ,заповядай заедно с мен !Ще ги чакаме рашките и чеченците на границата ,заголени в поза паррр террр ,па да видим тогава кой кого и кой ще се смее последен !

    21:02 05.12.2025

  • 68 Хмхмхмхмхм

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Надарена кака":

    Не пуша някакви субстанции, просто преглеждам едни технически характеристики на квантов компютър на английски;0 Русофилите направо биха се наакали, ако знаят същността им;0

    Коментиран от #69, #77

    21:04 05.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хмхмхмхмхм

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Тодоров":

    Хахахахахаха, май си искаш да ти подаря кат дрехи за това, че ме кръщаваш;0 Виж сега, не си ми в кръга социални контакти, върви си по пътя, щото иначе ритам лошо- така са ме учили, и зная доста, а ако не знят всичко, мога да го изкопая- дори от даркнета и социален инженеринг....

    21:07 05.12.2025

  • 71 Цензура

    2 1 Отговор
    Микрон лaпа на зеленски, а ако зеленски го няма - лaпа на нигъpите !!!

    21:09 05.12.2025

  • 72 Българин

    2 0 Отговор
    Митя!
    Удри най-накрая, че вече не се издържа! Освободи ни, че то живот не ни остана!
    За кой го пазиш тоя атом?!?

    21:10 05.12.2025

  • 73 БПФ

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Маакрон":

    Налага го, защото микрон си играе на влакче със зеленски.

    21:12 05.12.2025

  • 74 Тодоров

    1 0 Отговор
    Димитре ,аз ти предложих рецепта за тотално справяне с паразити ,ти искаш с дарнета да ме тероризираш .Явно това е традиционната българска благодарност ,ДиДи .

    21:14 05.12.2025

  • 75 Механик

    1 0 Отговор
    Че то кой ли пък не му се подиграва на Макарон?
    Подиграват му се още откакто се ожени за баба си, дето му е дядо. После след като дядо му го би пред камера, а след това и оная салфетка у влака ...
    Абе, кво да ви говоря?

    21:22 05.12.2025

  • 76 Не,че нещо, ама...

    2 0 Отговор
    То на Микрон, кой ли не му се подигра.Путин го остави на масата на 20 метра от него без вода и хляб,Тръмп го остави да се шляе из улиците посред нощ, оня дъртофелник го шамари където свАри,в Китай го посрещна бригадир 2-ри разряд от някаква шивашка фабрика...🤣🤣🤣

    21:23 05.12.2025

  • 77 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Хмхмхмхмхм":

    Оффф, ти сега от квантови компютри ли почна да разбираш?
    Нали беше пилот на F-16 блок 32, ап. 4??
    Тая нощ няма ли да летиш към "Кремля" да го зануляваш?
    Оставяй сега храктеристиките на квантовите намсиквоси и легни да поспиш поне 2 часа преди полет. Че те чака тежка нощ.

    21:28 05.12.2025

Новини по държави:
