Дмитрий Медведев отново се подигра на Еманюел Макрон

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се подигра на френския президент Еманюел Макрон заради предполагаемите му предупреждения, че Съединените щати биха могли да предадат украинските интереси, като позволят териториални отстъпки на Русия.

В публикация в социалната мрежа X Медведев цитира предупреждението на "смелия Микрон", отбелязвайки, че то е било казано в изтекъл разговор на "дегенеративните европейски русофоби" на 1 декември.

Още новини от Украйна

"Може би е време да изпратим няколко от "най-добрите подводници в света" до бреговете на Франция", заключи той със смеещ се емотикон.

“There is a chance that the US will betray Ukraine,” declared the bold Micron in a leaked conversation that degenerate European Russophobes allegedly had on December 1st. Maybe it's time to send a couple of “the world's best submarines” to the shores of France 😂? — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 5, 2025

Въпреки съобщенията Макрон потвърди по-рано днес, че единството между САЩ и Европа е "от съществено значение" за разрешаването на украинския конфликт и че върху Москва трябва да се окаже допълнителен икономически натиск.