Дмитрий Медведев отново се подигра на Еманюел Макрон

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се подигра на френския президент Еманюел Макрон заради предполагаемите му предупреждения, че Съединените щати биха могли да предадат украинските интереси, като позволят териториални отстъпки на Русия.
В публикация в социалната мрежа X Медведев цитира предупреждението на "смелия Микрон", отбелязвайки, че то е било казано в изтекъл разговор на "дегенеративните европейски русофоби" на 1 декември.
"Може би е време да изпратим няколко от "най-добрите подводници в света" до бреговете на Франция", заключи той със смеещ се емотикон.
“There is a chance that the US will betray Ukraine,” declared the bold Micron in a leaked conversation that degenerate European Russophobes allegedly had on December 1st. Maybe it's time to send a couple of “the world's best submarines” to the shores of France 😂?— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 5, 2025
Въпреки съобщенията Макрон потвърди по-рано днес, че единството между САЩ и Европа е "от съществено значение" за разрешаването на украинския конфликт и че върху Москва трябва да се окаже допълнителен икономически натиск.
1 симха
Коментиран от #4, #57
19:55 05.12.2025
2 си дзън
19:56 05.12.2025
3 Хаха
Коментиран от #24
19:57 05.12.2025
4 Наполеон Велики
До коментар #1 от "симха":Пак ме би Жозефина ...
19:57 05.12.2025
5 Миролюб Войнов, шут
Пълна деградация на Русия, Европа, хора, политици, морал, етика.
19:58 05.12.2025
6 ДрайвингПлежър
19:59 05.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
Коментиран от #43
20:00 05.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Слава алкохолу
20:00 05.12.2025
11 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #25, #34
20:00 05.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стига бе
20:01 05.12.2025
14 Гост
Коментиран от #17
20:01 05.12.2025
15 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
20:02 05.12.2025
16 Така требе
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Чии го търси руски танкер във водите на НАТО...
Коментиран от #48
20:02 05.12.2025
17 Пич
До коментар #14 от "Гост":Спри гъбите, халюцинации имаш!!!
20:03 05.12.2025
18 Медведчук
20:04 05.12.2025
19 Бащата на някаква Саяна
20:04 05.12.2025
20 Луганск
Когато великият Съветски съюз е най-голямото постижение на човечеството, той възпита велик народ от работници, творци и хуманисти! Руският народ еднолично победи фашисткия западен свят през 1945 година!
След като се възстанови от най-разрушителната война на човечеството, Русия стана световен научен лидер и вече през 1957 г. се превърна в световна космическа сила, изстрелвайки сателит в космоса!
И по това време вашата гнила, робовладелска, нацистка европа продължаваше да държи хората в клетки , в зоологически градини! това беше в много европейски столици! това беше буквално вчера по исторически стандарти!
Представете си! Великият СССР през 1957 г. изстрелва сателит и завладява космоса, а гнилата европа едва през 1958 г. премахва хората от клетките в зоологическите градини!!
сега вашият гнил свят умира! това е много добре!
През 1958 г.в Европа е затворен последният "човешки зоопарк" — заграждения, в които се помещават хора, принадлежащи към "примитивни племена". Това се случи в Брюксел на международното изложение Експо-1958, където на публиката беше показано "конгоанското село заедно с жителите".
Към началото на века човешките зоологически градини функционират постоянно в 15 европейски града.
Смърт за САЩ и Европа! ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
20:04 05.12.2025
21 Подограват се
До коментар #12 от "А ние се подиграваме на":Само хора с липса на съдържание в черепната кутия...
20:05 05.12.2025
22 гост
20:05 05.12.2025
23 az СВО Победа 80
В 10-ката!
20:07 05.12.2025
24 Да да да
До коментар #3 от "Хаха":Това е човека с който се гордеят руснаците и българските русофили.
20:08 05.12.2025
25 Читател
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Турският влекач умишлено е бил с изключени транспондери , а стигайки до брега на Ахтопол е прекъснал и проводката .
20:08 05.12.2025
26 Пимпарев
20:09 05.12.2025
27 Хардлайнер
20:10 05.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Маакрон
Коментиран от #73
20:11 05.12.2025
30 Наблюдател
До коментар #28 от "Медведев първо":Изискванията за козяшки трол стават все по-ниски !
20:13 05.12.2025
31 Фори
Коментиран от #37, #47
20:13 05.12.2025
32 Сатана Z
Смърт на фашизма!
20:14 05.12.2025
33 Евродебил
20:14 05.12.2025
34 Телевизора е включен на новини
До коментар #11 от "Последния Софиянец":що нищо не пеят за това?
Коментиран от #50
20:15 05.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ана лизaтор
20:19 05.12.2025
37 Синоптик
До коментар #31 от "Фори":Първата спирка ще е София. Братушките ще ни помогнат да се отървем от евроатлантическия фашистки режим.
Коментиран от #60
20:20 05.12.2025
38 Ххх
Коментиран от #44
20:20 05.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Учуден
Че той на него кой не се подиграва вече - тя бабата го напляска....
20:24 05.12.2025
41 така, така
Издънил се, издънил се - да беше си замълчал, по-добре щеше да бъде. Сега няма защо да се чуди, че всички са го взели на подбив.
Като се замислиш, Медведев дори е бил деликатен, като му знаем чувството за хумор.
20:24 05.12.2025
42 Соваж бейби
Коментиран от #46
20:24 05.12.2025
43 Антитрол
До коментар #8 от "Българин":"Такива нещастници като този ще унищожат нацяло Русия"
Ами нали това е целта на нашите козячета и господарите им - защо не се радват а плюят по Медведев.
20:26 05.12.2025
44 Зевзек
До коментар #38 от "Ххх":"Тоя хобит пак ли се прави на мъж"
Е не може всички да се правят на жени като евролидерите.
20:28 05.12.2025
45 Данчо пръча!
Коментиран от #49, #53
20:30 05.12.2025
46 Пак
До коментар #42 от "Соваж бейби":Ли си останала без любовник?
20:31 05.12.2025
47 Зевзек
До коментар #31 от "Фори":"Русия ще нападне Европа веднага щом свърши войната с Украйна"
Вярно е - ти запази ли си място на колесника на някой краварски самолет. Гледай клипчета от Виетнам и Афганистан как става.
20:32 05.12.2025
48 Все капацитети
До коментар #16 от "Така требе":Тебе забравиха да питат! А Ако толкова много се интересуваш питай ги лично?
20:32 05.12.2025
49 Евродженди
До коментар #45 от "Данчо пръча!":"Митя и Маша са от една партия"
Прав си, не могат да са от вашата партията където знамето ви е с цветовете на дъгата.
20:34 05.12.2025
50 Задьлжително гласуване с закон
До коментар #34 от "Телевизора е включен на новини":Смени телевизора ,там само прасетата......! Както казва Пасков изключи тел. а включи мозька .
20:38 05.12.2025
51 Гост
20:38 05.12.2025
52 Хмхмхмхмхм
Коментиран от #55
20:39 05.12.2025
53 Амет
До коментар #45 от "Данчо пръча!":Ееех Данчо ,скоро имам път към Богомилово и такава прекрасна саздърма ще сппретна от теееб,че идея си нямаш .Но първо няколко часа хубаво накисване в бидон с оцет и сол за премахване на воо няттааа.
20:39 05.12.2025
54 Факт
20:41 05.12.2025
55 Надарена кака
До коментар #52 от "Хмхмхмхмхм":Кай честно коте ,може ли да си президент на страна със световни претенции а пък 60 и нещо годишен старец да те млати в ....заа редовно ?Поне аз така ги разбирам нещата ,скучно но традиционно .А ти един от тези ли си ?
Коментиран от #61
20:43 05.12.2025
56 Хмхмхмхмхм
До коментар #39 от ""Резултати на годината" в Русия":Аз иммам само 1 въпрос към руският нацист в кремъл- защо русия има НУЛА броя квантови компютри дори с 1 до 4 кюбита- защо, защпо., защо , защо в период- нали са по-, по-по- най- от всички държави във всичките земни кълбета- хи хи хи хи;0
Коментиран от #58, #59
20:45 05.12.2025
57 Тома
До коментар #1 от "симха":Не бърка им с цяла ръка от зад на желаещите да се осетят
20:47 05.12.2025
58 Еми обади му се и го питай
До коментар #56 от "Хмхмхмхмхм":за всичко което те интересува, включително и ако се жалваш от нещо пак може. Ще ти се отговори в ефир.
20:48 05.12.2025
59 Тодоров
До коментар #56 от "Хмхмхмхмхм":Димитре ,аз имам повече въпроси към теб,защо редовно се представяш като ДиДи ,Доротея и Лили ,муцка ,толкова ли си останал на сухо ,че и тук тпппп каччи търси ,мило коте ?
Коментиран от #62
20:48 05.12.2025
60 НАТО🌐
До коментар #37 от "Синоптик":Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища
20:49 05.12.2025
61 Хмхмхмхмхм
До коментар #55 от "Надарена кака":Руски кот, пред очите ми са техническите характеристики на квантовия комп, който Р. България придобива , и до който нацистка русия НИКОГА няма да се докосне;0 Пийте си водката и кажете на пияндурника да внимава в картинката, На всички им писна оът заплахите на русия, затова русия ТРЯБВА да бъде занулена. Ако се пробва, само да се пробва да изстреля ракети срещу България, ЛИЧНО ще се погрижа държавата русия да бъде застинал миг във времето...
Коментиран от #63, #67
20:51 05.12.2025
62 Хмхмхмхмхм
До коментар #59 от "Тодоров":1. Не съм димитър 2. Не съм биологичен мъж 3. Явно добре се прикривам, щом руските застъпници ме бъркат с биологичен мъж и не знаят името ми;0
Коментиран от #64
20:53 05.12.2025
63 Надарена кака
До коментар #61 от "Хмхмхмхмхм":Муцка кажи кво пушиш,и аз да го пробвам поне ,явно яко те мотовира ,писинка .
Коментиран от #68
20:54 05.12.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Руски колхозник
21:01 05.12.2025
66 !!!?
21:02 05.12.2025
67 Готов за бой
До коментар #61 от "Хмхмхмхмхм":Явно си силно наш човек ,заповядай заедно с мен !Ще ги чакаме рашките и чеченците на границата ,заголени в поза паррр террр ,па да видим тогава кой кого и кой ще се смее последен !
21:02 05.12.2025
68 Хмхмхмхмхм
До коментар #63 от "Надарена кака":Не пуша някакви субстанции, просто преглеждам едни технически характеристики на квантов компютър на английски;0 Русофилите направо биха се наакали, ако знаят същността им;0
Коментиран от #69, #77
21:04 05.12.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хмхмхмхмхм
До коментар #64 от "Тодоров":Хахахахахаха, май си искаш да ти подаря кат дрехи за това, че ме кръщаваш;0 Виж сега, не си ми в кръга социални контакти, върви си по пътя, щото иначе ритам лошо- така са ме учили, и зная доста, а ако не знят всичко, мога да го изкопая- дори от даркнета и социален инженеринг....
21:07 05.12.2025
71 Цензура
21:09 05.12.2025
72 Българин
Удри най-накрая, че вече не се издържа! Освободи ни, че то живот не ни остана!
За кой го пазиш тоя атом?!?
21:10 05.12.2025
73 БПФ
До коментар #29 от "Маакрон":Налага го, защото микрон си играе на влакче със зеленски.
21:12 05.12.2025
74 Тодоров
21:14 05.12.2025
75 Механик
Подиграват му се още откакто се ожени за баба си, дето му е дядо. После след като дядо му го би пред камера, а след това и оная салфетка у влака ...
Абе, кво да ви говоря?
21:22 05.12.2025
76 Не,че нещо, ама...
21:23 05.12.2025
77 Механик
До коментар #68 от "Хмхмхмхмхм":Оффф, ти сега от квантови компютри ли почна да разбираш?
Нали беше пилот на F-16 блок 32, ап. 4??
Тая нощ няма ли да летиш към "Кремля" да го зануляваш?
Оставяй сега храктеристиките на квантовите намсиквоси и легни да поспиш поне 2 часа преди полет. Че те чака тежка нощ.
21:28 05.12.2025