Александър Василев отпадна на старта на ATP Challenger 50 в София

12 Август, 2025 14:30 372 0

Българинът загуби от чеха Зденек Коларж

Александър Василев отпадна на старта на ATP Challenger 50 в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Василев отпадна в първия кръг на сингъл на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

18-годишният Василев отстъпи с 2:6, 3:6 от Зденек Коларж (Чехия), който е достигал до №111 в световната ранглиста, а също така има четири спечелени титли от турнири от сериите „Чалънджър". Двубоят продължи 80 минути.

Българинът допусна пробив за 1:2 в първия сет, пропусна две точки за връщане на пробива при 2:3, а след това загуби три поредни гейма за 2:6.

Във втората част Василев изостана с 0:4, намали пасива си на 3:4, но загуби следващите два гейма за крайното 3:6.


Днес предстоят още пет срещи с българско участие.

Шампионът от „Уимбълдън" при юношите Иван Иванов ще играе във втория мач на централния корт срещу схемата №5 Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на ITF.


Трети на корта ще излезе Виктор Марков в мач №4 срещу Николас Санчес Искиердо (Испания), който има 12 спечелени титли от турнири на ITF. 20-годишният Марков преодоля квалификациите с победи над Пьотр Нестеров и №7 в схемата и №478 в света Сергей Фомин (Узбекистан).


В мач №4 Анас Маздрашки ще играе срещу №6 в схемата Муркел Делиен (Боливия). Маздрашки постигна две впечатляващи победи в квалификациите. 19-годишният българин елиминира последователно деветия поставен в пресявките Максим Шазал (Франция) и бившия №108 в света Франко Агаменоне (Италия). Муркел Далиен достига през миналата година до №168 в ранглистата.


След този мач е българското дерби в надпреварата на двойки между третите в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Александър Василев и Виктор Киров.

Иван Иванов ще играе днес и срещата си от първия кръг на двойки. В мач №4 на корт №4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще играят срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

Входът за зрители е свободен.


