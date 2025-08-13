Нюкасъл официално привлече защитник от Милан

Малик Тиау е третото ново попълнение на Нюкасъл това лято. "Свраките" официално финализираха трансфера на защитника на Милан. 24-годишният германски национал се присъединява към отбора на Еди Хау за сума от 34,6 милиона паунда, включително бонуси.

„Много съм развълнуван да се присъединя към този огромен клуб. Нямам търпение да започна тренировки и да се запозная с новите си съотборници и целия персонал. Мениджърът ми показа визията си и какво иска да направи с мен като играч и със самия клуб, което е наистина вълнуващо. Мисля, че Нюкасъл говори сам за себе си. Това е страхотен клуб, голям клуб със страстни фенове, които нямам търпение да видя на „Сейнт Джеймс Парк“, сподели Тиау.

Привличането на нов централен защитник беше приоритет за Нюкасъл това лято, тъй като мениджърът Хау иска да увеличи конкуренцията и да намали средната възраст на опитния си състав. Но финализирането на сделки се оказа трудна задача, като „свраките“ пропуснаха няколко цели на всички позиции, включително Бенямин Шешко, Юго Екитике, Жоао Педро и Джеймс Трафорд. Все пак Тиау е третото попълнение на „джордитата“ след крилото Антъни Еланга от Нотингам Форест и вратаря Арън Рамсдейл под наем от Саутхемптън.

„Много сме доволни, че Малик е с нас. Той е играч, когото отдавна харесвам и някой, който ще добави истинско качество към нашите защитни опции. Малик е все още млад, но носи ценен опит от Шампионската лига, както и от участието си в Бундеслигата и Серия "А", което е голям плюс за нас, тъй като се завръщаме в Европа този сезон“, заяви пък Еди Хау след финализирането на сделката.

Тиау, който има три мача за Германия, се присъедини към Милан от Шалке 04 през 2022 г. Той записа 31 участия във всички турнири за гранда от Серия "А" миналия сезон, отбелязвайки единствения си гол в кампанията срещу Реал Мадрид в Шампионската лига през ноември.