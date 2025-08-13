Новини
Суперкомпютър каза кой ще е новият шампион в Ла Лига

13 Август, 2025 11:28 604 2

  • барселона-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • ла лига-
  • суперкомпютър-
  • opta

Отреди на Барселона 46,5% шанс да защити титлата си

Суперкомпютър каза кой ще е новият шампион в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Броени дни остават до старта на Ла Лига за сезон 2025/2026. Суперкомпютърът на Opta вече направи своите прогнози, като отреди на Барселона 46,5% шанс да защити титлата си.

Реал Мадрид е с 32,1% вероятност да завърши на първо място и 28,7% за второ. Според изчисленията на изкуствения интелект на Opta, това поставя "белия балет", воден от Ханзи Флик, след Барселона. Третият фаворит за титлата е Атлетико Мадрид с 11,7% шанс.

Доста интересна и прогнозата как ще се развие битката за 4-тото място, което дава право на участие в Шампионската лига. През последните години битката за него е оспорвана до самия край. Атлетик Билбао го зае миналия сезон, следвайки Жирона от сезон 2023/24. За тази кампания Opta определя Виляреал като фаворит за класиране в Шампионска лига с 13,8% шанс. Баските са с 13,2% вероятност да завършат четвърти. В сравнение с миналия сезон, единствената промяна в челната петица е размяната на местата между Атлетик и Виляреал.

Любопитно е и какво суперкомпютърът отрежда относно местата в Лига Европа. Тимът на Мануел Пелегрини е на шеста позиция в прогнозата, което би било шесто поредно класиране за евротурнирите. Отборът от Севиля има едва 0,9% шанс за титлата, но най-голяма вероятност да завърши на пето, шесто или седмо място. След тях се нареждат Осасуна и Селта (Виго), които вероятно ще се борят за място в Европа до края на сезона.

Относно изпадащите, Opta е категорична в прогнозата си, поставяйки трите новобранци от Сегунда дивисион на последните три места в класирането. Леванте, Елче и Овиедо, в този ред, се очаква да се завърнат във втория ешелон. Суперкомпютърът поставя и Севиля близо до зоната на изпадащите, което предполага трудна борба за оцеляване за тима на Матиас Алмейда. Гетафе на Жозе Бордалас е на границата на изпадане, отбелязвайки долната граница за оставане в Ла Лига.

Как работи суперкомпютърът на Opta? Моделът изчислява вероятността за всеки резултат от мач (победа, равенство или загуба), използвайки коефициентите от букмейкърите и Power Ranking системата на Opta. Коефициентите и класирането се базират на историческото и скорошно представяне на отборите. Шампионатът се симулира 10 000 пъти, за да се генерира крайна прогноза за всеки отбор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 "белия балет", воден от Ханзи Флик“

    2 0 Отговор
    Павела пак е преяла с на Ганчев се мето

    11:57 13.08.2025

  • 2 Съдиите

    1 1 Отговор
    пак казват, че барцилона ще е новият шампион в Ла Лига, а не някакъв Суперкомпютър

    11:59 13.08.2025

