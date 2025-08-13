ФИФА със забрана за преотстъпване между клубове с обща собственост

ФИФА се готви да въведе значителна промяна в правилника, която ще забрани преотстъпването на играчи между клубове, принадлежащи към една и съща бизнес група.

Според уебсайта marketing registrado, целта е да се пребори многособствеността и създаването на "вътрешен пазар" между клубовете. ФИФА се стреми да насърчи дългосрочните договори, да гарантира стабилност в работата на играчите и да предотврати монополизирането на таланти.

Припомняме, че ФИФА вече беше поставила ограничения на преотстъпванията, позволявайки до шест изходящи и шест входящи преотстъпени играчи на клуб, съгласно Член 10 от Правилника за статута и трансферите на играчите. Но скорошни спорове, като този между Ботафого и Лион, които са собственост на Eagle Football Group, доведоха до затягане на правилата.

Новата политика засяга големи групи като City Football Group, Eagle, Red Bull, Grupo Pachuca и 777 Partners, които използваха преотстъпванията като инструмент за оптимизиране на съставите си. ФИФА цели да ограничи това предимство и да балансира конкуренцията.

Проблемът с многособствеността се простира отвъд футбола. Групи като Kroenke Sports & Entertainment (NFL, NBA, NHL, MLS, Арсенал) и Fenway Sports Group (Ливърпул, Бостън Ред Сокс, Питсбърг Пенгуинс) са създали спортни и търговски синергии, повдигайки въпроси относно справедливостта и почтеността на състезанията.