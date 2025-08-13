Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА със забрана за преотстъпване между клубове с обща собственост

ФИФА със забрана за преотстъпване между клубове с обща собственост

13 Август, 2025 09:59 342 0

  • фифа-
  • футбол-
  • забрана-
  • правила-
  • клубове-
  • джани инфантино

Целта е да се пребори многособствеността и създаването на "вътрешен пазар" между клубовете

ФИФА със забрана за преотстъпване между клубове с обща собственост - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ФИФА се готви да въведе значителна промяна в правилника, която ще забрани преотстъпването на играчи между клубове, принадлежащи към една и съща бизнес група.

Според уебсайта marketing registrado, целта е да се пребори многособствеността и създаването на "вътрешен пазар" между клубовете. ФИФА се стреми да насърчи дългосрочните договори, да гарантира стабилност в работата на играчите и да предотврати монополизирането на таланти.

Припомняме, че ФИФА вече беше поставила ограничения на преотстъпванията, позволявайки до шест изходящи и шест входящи преотстъпени играчи на клуб, съгласно Член 10 от Правилника за статута и трансферите на играчите. Но скорошни спорове, като този между Ботафого и Лион, които са собственост на Eagle Football Group, доведоха до затягане на правилата.

Новата политика засяга големи групи като City Football Group, Eagle, Red Bull, Grupo Pachuca и 777 Partners, които използваха преотстъпванията като инструмент за оптимизиране на съставите си. ФИФА цели да ограничи това предимство и да балансира конкуренцията.

Проблемът с многособствеността се простира отвъд футбола. Групи като Kroenke Sports & Entertainment (NFL, NBA, NHL, MLS, Арсенал) и Fenway Sports Group (Ливърпул, Бостън Ред Сокс, Питсбърг Пенгуинс) са създали спортни и търговски синергии, повдигайки въпроси относно справедливостта и почтеността на състезанията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ