Луис Енрике: Аз взех решението за Донарума, искам друг стил вратар

Луис Енрике изненада с обяснението за отсъствието на Джанлуиджи Донарума от мача срещу Тотнъм за Суперкупата на Европа.

Италианският вратар бе изваден от групата на ПСЖ. Астурийският треньор пое цялата отговорност за ситуацията: "Отсъствието му е мое решение, аз съм 100% отговорен."

Още по-любопитно бе допълнението на Луис Енрике към първото му изречение: "Искам различен стил вратар и затова взех това решение. Джиджо е без съмнение един от най-добрите в света и още по-добър човек. Но животът на футболистите от високо ниво е такъв, аз съм 100% отговорен за това трудно решение. Ако беше лесно, всеки щеше да го направи."

Отсъствието му подхранва почти сигурната му раздяла с клуба. Парижкият гранд вече привлече Лукас Шевалие, който ще е титуляр срещу "шпорите".

Италианският национал не е подписал подновяване на договора си с ПСЖ, а желанието му е да премине в Премиър лийг (Манчестър Юнайтед или Манчестър Сити). Настоящият му контракт изтича след една година, затова ПСЖ ще трябва да преговаря за негов трансфер през следващите шест месеца, за да получи някаква финансова възвръщаемост.