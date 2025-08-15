Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ясни са отборите, които се класираха за плейофите в Лига Европа

Ясни са отборите, които се класираха за плейофите в Лига Европа

15 Август, 2025 06:38 891 0

  • лига европа-
  • футбол-
  • мачове-
  • резултати

Брага, който отстрани Левски в предишния кръг, победи ЧФР Клуж и във втория двубой и се класира за плейофите

Ясни са отборите, които се класираха за плейофите в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Снощи се изиграха реваншите в третия предварителен кръг на Лига Европа. Най-голямата изненада поднесе Линкълн Ред Импс от Гибралтар, който отстрани арменския Ноа след изпълнение на дузпи. Отборът на Брага, който отстрани Левски в предишния кръг, победи ЧФР Клуж и във втория двубой и се класира за плейофите.

Ето всички резултати:

КуПС (Фин) - РФС (Лат) 1:0 (2:1 в първия мач)

Мидтиланд (Дан) - Фредрикстад (Нор) 2:0 (3:1)

Бран (Нор) - Хекен (Шв) 0:1 (2:0)

Волфсбергер (Ав) - ПАОК (Гър) 0:1 след прод., 0:0 (0:0)

Ноа (Арм) - Линкълн Ред Импс (Гиб) 5:6 след дузпи, 0:1 (1:0)

Брейдаблик (Исл) - Зрински (БиХ) 1:2 (1:1)

Дрита (Кос) - ФКСБ (Рум) 1:3 (2:3)

Макаби Тел Авив (Изр) - Хамрун (Мал) 3:1 (2:1)

Утрехт (Нид) - Сервет (Швейц) 2:1 (3:1)

Брага (Пор) - ЧФР Клуж (Рум) 2:0 (2:1)

Легия (Пол) - АЕК Ларнака (Кип) 2:1 (1:4)

Шахтьор Донецк (Укр) - Панатинайкос (Гър) 3:4 след дузпи, 0:0 (0:0)

Отборите в черно продължават към плейофите в турнира


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ