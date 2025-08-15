Ясни са отборите, които се класираха за плейофите в Лига Европа

Снощи се изиграха реваншите в третия предварителен кръг на Лига Европа. Най-голямата изненада поднесе Линкълн Ред Импс от Гибралтар, който отстрани арменския Ноа след изпълнение на дузпи. Отборът на Брага, който отстрани Левски в предишния кръг, победи ЧФР Клуж и във втория двубой и се класира за плейофите.
Ето всички резултати:
КуПС (Фин) - РФС (Лат) 1:0 (2:1 в първия мач)
Мидтиланд (Дан) - Фредрикстад (Нор) 2:0 (3:1)
Бран (Нор) - Хекен (Шв) 0:1 (2:0)
Волфсбергер (Ав) - ПАОК (Гър) 0:1 след прод., 0:0 (0:0)
Ноа (Арм) - Линкълн Ред Импс (Гиб) 5:6 след дузпи, 0:1 (1:0)
Брейдаблик (Исл) - Зрински (БиХ) 1:2 (1:1)
Дрита (Кос) - ФКСБ (Рум) 1:3 (2:3)
Макаби Тел Авив (Изр) - Хамрун (Мал) 3:1 (2:1)
Утрехт (Нид) - Сервет (Швейц) 2:1 (3:1)
Брага (Пор) - ЧФР Клуж (Рум) 2:0 (2:1)
Легия (Пол) - АЕК Ларнака (Кип) 2:1 (1:4)
Шахтьор Донецк (Укр) - Панатинайкос (Гър) 3:4 след дузпи, 0:0 (0:0)
Отборите в черно продължават към плейофите в турнира
