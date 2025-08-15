Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски няма да приеме АЗ Алкмаар на "Герена"

Левски няма да приеме АЗ Алкмаар на "Герена"

15 Август, 2025 06:26 1 252 3

  • левски-
  • футбол-
  • аз алкмаар

Обмисля се и възможността да бъде отложен един шампионатен двубой - срещу Ботев Пловдив

Левски няма да приеме АЗ Алкмаар на "Герена" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров, заяви след победата с 2:0 над Сабах, че първият плейоф за място в основната фаза на Лигата на конференциите ще се играе на Националния стадион "Васил Левски" следващия четвъртък срещу АЗ Алкмаар. Той разкри също, че се обмисля възможността да бъде отложен един шампионатен двубой - срещу Ботев Пловдив.

"Разбира се, че мачът от плейофите в Лига на конференциите ще се играе на Националния стадион. Не е никак лек следващият съперник, но ще опитаме да ги притесним, ако може и да ги отстраним. С Ботев Враца със сигурност ще играем, ще мислим другата седмица дали да отлагаме друг мач. Програмата е доста сгъстена, това ни беше десети мач и ще трябва да си поемем и глътка въздух", обясни Боримиров.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Слаба подготовка

    6 3 Отговор
    Много ви сгъстена програмата, в Европа тази програма е нормална, а у нас сгъстена. Е как няма да е, то все едно таланти, дето са шампиони по щракане на пръсти. Къде е Преслава?

    Коментиран от #3

    07:27 15.08.2025

  • 3 Ако взимат заплати

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Слаба подготовка":

    Като колегите си от западна Европа и нашите футболисти ша играят два пъти седмично.

    08:19 15.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ