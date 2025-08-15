Левски няма да приеме АЗ Алкмаар на "Герена"

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров, заяви след победата с 2:0 над Сабах, че първият плейоф за място в основната фаза на Лигата на конференциите ще се играе на Националния стадион "Васил Левски" следващия четвъртък срещу АЗ Алкмаар. Той разкри също, че се обмисля възможността да бъде отложен един шампионатен двубой - срещу Ботев Пловдив.

"Разбира се, че мачът от плейофите в Лига на конференциите ще се играе на Националния стадион. Не е никак лек следващият съперник, но ще опитаме да ги притесним, ако може и да ги отстраним. С Ботев Враца със сигурност ще играем, ще мислим другата седмица дали да отлагаме друг мач. Програмата е доста сгъстена, това ни беше десети мач и ще трябва да си поемем и глътка въздух", обясни Боримиров.