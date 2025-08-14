Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (14 август)

Спортът по ТВ в четвъртък (14 август)

14 Август, 2025

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (14 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

13:00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия - Евроспорт 1

14:00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

15:30 Колоездене: Обиколка на Чехия, първи етап - Евроспорт 2

17:00 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап - Евроспорт 2

19:00 Футбол: Сабах – Левски - Диема спорт

20:30 Футбол: Арда – Каунос - Диема спорт 3

21:00 Голф: PGA тур, BMW шампионат - Евроспорт 2

22:00 Тенис: Турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1

23.00 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап - Евроспорт 1


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
