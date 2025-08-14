Спортът по ТВ в четвъртък (14 август)

13:00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия - Евроспорт 1
14:00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
15:30 Колоездене: Обиколка на Чехия, първи етап - Евроспорт 2
17:00 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап - Евроспорт 2
19:00 Футбол: Сабах – Левски - Диема спорт
20:30 Футбол: Арда – Каунос - Диема спорт 3
21:00 Голф: PGA тур, BMW шампионат - Евроспорт 2
22:00 Тенис: Турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1
23.00 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап - Евроспорт 1
