Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левски излиза в мач-реванш от Лигата на конференциите в Баку срещу Сабах

Левски излиза в мач-реванш от Лигата на конференциите в Баку срещу Сабах

14 Август, 2025 11:37 537 4

  • левски -
  • сабах-
  • квалификационен кръг-
  • лигата на конференциите-
  • хулио веласкес-
  • валдас дамбраускас

Двуоят е от 19:00 часа българско време

Левски излиза в мач-реванш от Лигата на конференциите в Баку срещу Сабах - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски се изправя пред ключов момент в европейската си кампания тази вечер, когато гостува на амбициозния Сабах в решителен реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата ще се проведе на модерния стадион "Банк Република Арена", като първият съдийски сигнал ще прозвучи точно в 19:00 часа българско време.

След драматичната победа с 1:0 в София, изкована с късен гол на Борислав Рупанов, "сините" са изправени пред тежко изпитание на азербайджанска земя. Възпитаниците на Хулио Веласкес ще трябва да покажат характер и дисциплина, за да защитят крехката си преднина срещу състава на Валдас Дамбраускас – добре познато име у нас, след престоя му начело на Лудогорец.

Домакините от Сабах са в оптимален състав и ще хвърлят всички сили, за да обърнат развоя в своя полза. Дамбраускас разполага с пълния си арсенал и се очаква да заложи на най-доброто, с което разполага, за да затрудни максимално българския тим.

За Левски обаче не липсват кадрови главоблъсканици. Нападателят Мустафа Сангаре със сигурност пропуска двубоя, а шансовете на опитния Георги Костадинов да се появи на терена са минимални.

Въпреки това, Веласкес вероятно ще заложи на следния стартов състав: Вуцов под рамката, защитна четворка в лицето на Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Алдаир и Майкон, а пред тях ще действат Търдин и Асен Митков. По фланговете ще атакуват Марин Петков и Радослав Кирилов, докато в предни позиции ще оперират Рилдо и Евертон Бала.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пеев

    3 1 Отговор
    САМО ЛЕВСКИ ОЛЕ.

    11:38 14.08.2025

  • 2 Кауфландажия

    1 2 Отговор
    3:1 за Сабах. Това е.

    Коментиран от #3

    12:05 14.08.2025

  • 3 пеев

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кауфландажия":

    В БЪЛГАРИЯ СЕ МИСЛИМ НЕГАТИВНО,А ТРЯБВА ДА СИ ВЯРВАМЕ-НО ТИ СИГУРНО СИ ЦСКА Р.

    12:46 14.08.2025

  • 4 Нищо

    0 1 Отговор
    по малко от 4:0 за Сабах. Такава е реалността.

    12:47 14.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ