Левски излиза в мач-реванш от Лигата на конференциите в Баку срещу Сабах

Левски се изправя пред ключов момент в европейската си кампания тази вечер, когато гостува на амбициозния Сабах в решителен реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата ще се проведе на модерния стадион "Банк Република Арена", като първият съдийски сигнал ще прозвучи точно в 19:00 часа българско време.

След драматичната победа с 1:0 в София, изкована с късен гол на Борислав Рупанов, "сините" са изправени пред тежко изпитание на азербайджанска земя. Възпитаниците на Хулио Веласкес ще трябва да покажат характер и дисциплина, за да защитят крехката си преднина срещу състава на Валдас Дамбраускас – добре познато име у нас, след престоя му начело на Лудогорец.

Домакините от Сабах са в оптимален състав и ще хвърлят всички сили, за да обърнат развоя в своя полза. Дамбраускас разполага с пълния си арсенал и се очаква да заложи на най-доброто, с което разполага, за да затрудни максимално българския тим.

За Левски обаче не липсват кадрови главоблъсканици. Нападателят Мустафа Сангаре със сигурност пропуска двубоя, а шансовете на опитния Георги Костадинов да се появи на терена са минимални.

Въпреки това, Веласкес вероятно ще заложи на следния стартов състав: Вуцов под рамката, защитна четворка в лицето на Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Алдаир и Майкон, а пред тях ще действат Търдин и Асен Митков. По фланговете ще атакуват Марин Петков и Радослав Кирилов, докато в предни позиции ще оперират Рилдо и Евертон Бала.