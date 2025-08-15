Новини
Треньорът на Левски е сърбал попарата на АЗ Алкмаар

15 Август, 2025 13:29 460 0

43-годишният испанец е работил в Нидерландия - през сезон 2022/2023 е начело на Фортуна Ситард

Снимка: БГНЕС
Левски ще се изправи срещу АЗ Алкмаар в плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, а треньорът на „сините“ Хулио Веласкес вече имат опит срещу този съперник.

43-годишният испанец е работил в Нидерландия - през сезон 2022/2023 е начело на Фортуна Ситард. Тогава Веласкес и тимът му записват две загуби.

На 22 януари 2023 г. испанецът извежда Фортуна в Алкмаар и при система 4-3-3 отстъпва с 1:3. Три месеца след това, на 26 април, с 3-4-3 Фортуна пада с 0:3 у дома от АЗ, припомня dsport. В състава на тима от Алкмаар личат имената на Матю Райън, Милош Керкез, Тиджани Райндърс, Жорди Класи, Вангелис Павлидис и други. АЗ финишира четвърти, а Фортуна - 13-и.

Това са единствените две срещи на Веласкес със следващия съперник на Левски в Европа.

Първият мач между "сините" и АЗ Алкмаар ще бъде на 21 август (четвъртък) на Националния стадион „Васил Левски“, а реваншът на „АФАС Щадион“ е седмица по-късно - на 28-и.


