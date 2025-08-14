Новини
Левски отново удари Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите

Левски отново удари Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите

14 Август, 2025 21:08 1 655 13

"Сините" победиха с 2:0

Левски отново удари Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски стигна до плейоф в Лигата на конференциите след втори пореден мач, в който "сините" спечелиха срещу Сабах с 2:0 и с общ резултат 3:0 е в следващата фаза. Левски в шести пореден мач в Европа не допусна гол в редовното време и почти сигурно ще се изправи срещу АЗ Алкмаар в плейофа за основната фаза на турнира. През първото полувреме се разписа Радослав Кирилов, а Мазир Сула "затвори" мача 3 минути преди края.

Първата добра възможност в срещата бе за гостите от София. В третата минута Радослав Кирилов получи извеждащо подаване, изпревари защитата на домакините по левия фланг и навлезе в наказателното поле. Той намери Борислав Рупанов, който стреля, но топката премина от външната страна на мрежата.

В 11-ата минута единственият азербайджански футболист в стартовия състав на Сабах – Рахман Дашмадиров, отне топката на около 25 метра от вратата и отправи удар, който обаче бе неточен и не затрудни Светослав Вуцов.

Малко по-късно, в 20-ата минута, след центриране от статично положение Кристиан Макун свали топката към Кристиан Димитров, който шутира с левия крак над вратата. Две минути след това Сабах отвърна с удар на Боян Лентич от границата на наказателното поле, но също неточен.

В 23-ата минута Марин Петков опита удар от около 15 метра, но бе блокиран. Секунди по-късно Кристиан Макун стреля от дистанция, но прати топката далеч от целта. В 26-ата минута Светослав Вуцов улови без проблем изстрел на Джеси Секидика – първият точен удар в мача.

В 40-ата минута Левски поведе. След заучено изпълнение на статично положение, защитник на Сабах не успя да изчисти топката. Майкон я овладя по левия фланг, навлезе в наказателното поле и подаде успоредно към Радослав Кирилов, който с едно докосване от границата на пеналта прати топката в долния десен ъгъл – 0:1.

В добавеното време на първата част гостите имаха възможност да удвоят преднината си. Марин Петков получи в наказателното поле, но топката му дойде на неудобния десен крак и той върна към Алдаир. Бразилецът стреля от воле от границата на наказателното поле, но изпрати топката в аут.

В началото на второто полувреме Левски стигна до първата опасност. В 53-ата минута Борислав Рупанов напредна през центъра и отправи силен удар от далечна дистанция, който премина на сантиметри покрай десния страничен стълб. Десет минути по-късно, в 62-ата, Кахим Парис навлезе в наказателното поле отдясно и стреля от малък ъгъл, но Светослав Вуцов изби с крак.

В 72-ата минута Хулио Веласкес извърши тройна смяна. Асен Митков, който имаше леки болки, отстъпи мястото си на Карлос Охене. Карл Фабиен и Рилдо замениха Марин Петков и Евертон Бала, а капитанската лента премина у Кристиан Димитров, в отсъствието на Цунами и Георги Костадинов.

Седем минути по-късно Сабах пропусна отличен шанс да изравни. След грешка на Охене в центъра, Парис проби по десния фланг, преодоля Кристиан Макун и подаде към Павол Шафранко, който от близка дистанция не намери очертанията на вратата.

В 81-ата минута Радослав Кирилов бе близо до втория си гол в мача. Той овладя в наказателното поле и насочи топката към долния ляв ъгъл, но тя премина на сантиметри встрани. Това бе и последното му участие в двубоя, тъй като веднага след това бе заменен от Цунами с цел подсилване на отбраната в заключителните минути.

В 87-ата минута Левски реши изхода на мача. Кристиан Макун изведе с прецизен дълъг пас по десния фланг Алдаир, който намери в наказателното поле Карлос Охене. Ганайският халф продължи към Мазир Сула и от близка дистанция той с едно докосване насочи топката в близкия ляв ъгъл за 0:2.

САБАХ - ЛЕВСКИ 0:2 (0:1)
0:1 Радослав Кирилов 40, 0:2 Мазир Сула 87

САБАХ: 92. Стас Покатилов - 80. Аким Зедадка (85' - 53. Андрей Виктор), 3. Стив Солве, 40. Игор Ногейра, 5. Рахман Дашмадиров (46' - 11. Кахем Парис) - 22. Зинедин Улд-Халед (64' - 6. Абдулах Хайбулев), 13. Иван Лепиница - 70. Джеси Секидика (64' - 10. Анатоли Нуриев), 20. Джой-Ланс Микелс, 7. Боян Летич - 18. Павол Шафранко (К) (78' - 88. Кхаял Алиев)

Старши треньор: Валдас Дамбраускас

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков (72' - 8. Карлос Охене) - 88. Марин Петков (К) (72' - 95. Карл Фабиен), 17. Евертон Бала (72' - 37. Рилдо), 99. Радослав Кирилов (82' - 6. Цунами) - 77. Борислав Рупанов (63' - 22. Мазир Сула)

Старши треньор: Хулио Веласкес


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    24 9 Отговор
    Левски играе в Европа а Цска с Родопа

    21:18 14.08.2025

  • 2 Син Хун

    26 14 Отговор
    Микренци, водите ли записки как Конкистадор Веласкес покорява Европа!?
    Тим, любим, единствен на Света, той се казва ЛЕВСКИ СОФИЯ!

    Коментиран от #3

    21:18 14.08.2025

  • 3 Засмях се

    11 20 Отговор

    До коментар #2 от "Син Хун":

    Сухата река никога не е била фактор в Европа! Фен съм на пловдивския футбол. Мисля ,че се шегуваш...

    Коментиран от #4

    21:24 14.08.2025

  • 4 Син Хун

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Засмях се":

    Митьо селския и Крушата!? Гротеска и футболна пародия!!!

    Коментиран от #6

    21:30 14.08.2025

  • 5 Опааа

    23 3 Отговор
    Моля инфо кога е мачът на оранжевите в евротурнирите??

    21:34 14.08.2025

  • 6 Ами

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Син Хун":

    Батков ,протеже на Чорни. Борчове яко. Пране! Младежа иска да придобият клуба! Гротеска! Пеевски спонсорира,отврат! Ами Лафчис. Регистрира чисто нов клуб. Само гръцки номера и после сами срещу всички ,смях. Сираков собственик,смях. Той подиграваше Лафчис когато играеше за друг отбор. Вили Вуцов треньор на Левски...ей това беше уникално...

    Коментиран от #7

    21:41 14.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ванк0-1

    16 2 Отговор
    Що не си гледате отбора и да се радвате на поб едата,а се дрънчате с по-велики от вас отбори. Честита победа и на АРДА също.

    22:15 14.08.2025

  • 9 Боби

    5 12 Отговор
    А бе много радост, а после идват делиорманци и всичко свършва, пак калъфка

    22:32 14.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 664

    6 3 Отговор
    Левски в тая форма ако срещнат чорбата ,,ще им счупят гръбнаците :)))

    00:08 15.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Честито за победата

    1 0 Отговор
    Но Сабах миналата година завърши на пето място в Азърбайджан на 40точки от шампиона.И колко "европейски" е този отбор?Реално Левски отпадна от Брага и продължава единствено заради регламента .

    08:56 15.08.2025

